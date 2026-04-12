अंपायर से भिड़ने पर नितीश राणा को लगा लाखों का फटका, BCCI ने सुनाई सजा

चेन्नई सुपर किंग्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स मैच के बाद नितीश राणा पर मैच फीस का 25 प्रतिशत जुर्माना लगा. उन्हें IPL कोड ऑफ कंडक्ट लेवल 1 के उल्लंघन के लिए 1 डिमेरिट पॉइंट भी दिया गया. इस मैच में राणा दिल्ली की प्लेइंग 11 में शामिल नहीं थे, न ही वह इम्पैक्ट प्लेयर बनकर खेले. लेकिन ट्रिस्टन स्टब्स के आउट होने के बाद वह बॉउंड्री पर अंपायर से बहस करते हुए दिखे. वह गुस्से में थे, उन्होंने अपशब्द का इस्तेमाल किया.

नितीश राणा ने स्वीकारी गलती

IPL की तरफ से जारी स्टेटमेंट में बताया गया, "दिल्ली कैपिटल्स के बल्लेबाज नीतीश राणा पर उनकी मैच फ़ीस का 25% जुर्माना लगाया गया है और साथ ही उन्हें IPL के खिलाड़ियों के लिए बनी आचार संहिता (Code of Conduct) के लेवल 1 का उल्लंघन करने के लिए 1 डिमेरिट पॉइंट भी दिया गया है. राणा को IPL की आचार संहिता के अनुच्छेद 2.3 का उल्लंघन करते हुए पाया गया, जो मैच के दौरान ज़ोर से अपशब्दों का इस्तेमाल करने से संबंधित है. यह घटना 19वें ओवर में हुई, जब राणा चौथे अंपायर के साथ काफी देर तक बहस में उलझे रहे."

IPL द्वारा जारी स्टेटमेंट में बताया गया कि नितीश राणा ने अपनी गलती मान ली है और दी गई सजा को भी स्वीकार कर लिया है.

Tristan Stubbs wanted to change his gloves,



But the umpire didn’t allow it.



On the very next ball,He got out. Frustrated,



Nitish Rana was seen arguing with the boundary umpire, while Stubbs reacted angrily by throwing his helmet and bat#CSKvsDC । #DCvsCSK । #IPL2026 ।… pic.twitter.com/9Ib6mAs8aD — Infinite Info (@infiniteInfos) April 11, 2026

अंपायर से क्यों भिड़े थे राणा

नितीश राणा की अंपायर से बहस दिल्ली कैपिटल्स की पारी के 19वें ओवर में हुई. ओवर की तीसरी गेंद पर ट्रिस्टन स्टब्स आउट हो गए थे. राणा और दिल्ली टीम को गुस्सा इस बात का था कि स्टब्स को ग्लव्स बदलने की इजाजत नहीं दी गई. ओवर के बीच में अंपायर ने ग्लव्स बदलने की इजाजत नहीं दी थी, जिसके बाद स्टब्स आउट हो गए. इस समय दिल्ली को जीत के लिए 10 गेंदों में 30 रन चाहिए थे. स्टब्स के आउट होने के बाद नितीश गुस्से में थे और अंपायर से बहस करने लगे. स्टब्स भी गुस्से में थे, उन्होंने ड्रेसिंग रूम में जाते हुए पहले अपना बैट फेंका और फिर हेलमेट को जोर से फेंका.