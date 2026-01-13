हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
क्रिकेटलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026MI की प्लेइंग इलेवन से पहली बार बाहर हुई यह खिलाड़ी, लगातार सबसे ज्यादा मैच खेलने का रिकॉर्ड इस विदेशी के नाम

MI की प्लेइंग इलेवन से पहली बार बाहर हुई यह खिलाड़ी, लगातार सबसे ज्यादा मैच खेलने का रिकॉर्ड इस विदेशी के नाम

Most Consecutive Matches in WPL: इंग्लैंड की दिग्गज ऑलराउंडर खिलाड़ी नैट साइवर ब्रंट को पहली बार WPL का कोई मैच मिस करना पड़ा है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 13 Jan 2026 08:24 PM (IST)
Preferred Sources

WPL 2026 में मंगलवार को मुंबई इंडियंस और गुजरात जायंट्स का मैच खेला गया. इस मुकाबले में MI की सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज नैट साइवर ब्रंट नहीं खेल रही हैं. ये पहली बार है जब नैट साइवर ब्रंट वीमेंस प्रीमियर लीग का कोई मैच मिस कर रही हैं. इसी के साथ उन्हें एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाने की रेस से बाहर होना पड़ा है.

टॉस के समय मुंबई इंडियंस की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने बताया कि तबीयत खराब होने की वजह से नैट साइवर ब्रंट इस मैच में नहीं खेल पाएंगी. वो अब तक मुंबई इंडियंस के लिए लगातार 31 मैच खेल चुकी थीं और इस टीम के लिए एक भी मैच मिस नहीं किया था. मगर तबीयत बिगड़ने के कारण उन्हें पहली बार WPL में मुंबई इंडियंस की प्लेइंग इलेवन से बाहर होना पड़ा.

नैट साइवर ब्रंट अब तक मुंबई इंडियंस की सबसे भरोसेमंद खिलाड़ी बनी रही हैं. वो लीग के इतिहास में अभी तक एक हजार से अधिक रन बनाने वाली पहली बल्लेबाज हैं. उनके नाम 31 मैचों में 1,101 रन हैं. इसके अलावा उन्होंने MI के लिए खेलते हुए 35 विकेट भी लिए हैं. इसी ऑलराउंड प्रदर्शन के दम पर उन्होंने मुंबई इंडियंस को 2 बार चैंपियन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.

WPL में लगातार सबसे ज्यादा मैच

वीमेंस प्रीमियर लीग में लगातार सबसे ज्यादा मैच खेलने के मामले में अमेलिया केर और अमनजोत कौर संयुक्त रूप से पहले स्थान पर हैं. ये दोनों खिलाड़ी अब तक मुंबई इंडियंस के लिए 32 मैच खेल चुकी हैं. गुजरात जायंट्स के खिलाफ मैच से पूर्व नैट साइवर ब्रंट भी उनके बराबर चल रही थीं, लेकिन उनके लगातार WPL मैच खेलने का सिलसिला 31 पर आकर थम गया है.

  • 32 मैच - अमेलिया केर (मुंबई इंडियंस)
  • 32 मैच - अमनजोत कौर (मुंबई इंडियंस)
  • 31 मैच - नैट साइवर ब्रंट (मुंबई इंडियंस)

यह भी पढ़ें:

Watch: सचिन तेंदुलकर और अमिताभ बच्चन का हुआ क्रिकेट मैच, जानें किसने जीता दिग्गजों का 'बैटल'

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read
Published at : 13 Jan 2026 08:24 PM (IST)
Tags :
Nat Sciver Brunt MUMBAI INDIANS WOMENS PREMIER LEAGUE MI Vs GG WPL 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
पाकिस्तान पर हमला करेगा इजरायल? आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ की उड़ी नींद! PAK कमेंटेटर का बड़ा दावा
पाकिस्तान पर हमला करेगा इजरायल? आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ की उड़ी नींद! PAK कमेंटेटर का बड़ा दावा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: सुभासपा, निषाद पार्टी, अपना दल की मुश्किलें बढ़ा सकता है NDA का ये दल, यूपी में कर दिया बड़ा दावा
सुभासपा, निषाद पार्टी, अपना दल की मुश्किलें बढ़ा सकता है NDA का ये दल, यूपी में कर दिया बड़ा दावा
इंडिया
'केरल का नाम बदलकर केरलम करें', राजीव चंद्रशेखर ने PM मोदी को चिट्ठी लिखी, लेफ्ट को मिला BJP का साथ
'केरल का नाम बदलकर केरलम करें', राजीव चंद्रशेखर की PM मोदी को चिट्ठी, लेफ्ट को मिला BJP का साथ
क्रिकेट
15 जनवरी से वर्ल्ड कप का आगाज, भारत के ग्रुप में नहीं है पाकिस्तान; जानें टीम इंडिया का पूरा शेड्यूल
15 जनवरी से वर्ल्ड कप का आगाज, भारत के ग्रुप में नहीं है पाकिस्तान; जानें टीम इंडिया का शेड्यूल
Advertisement

वीडियोज

ABP Report: BMC में 'पाकिस्तान' बिना जीत मुश्किल | BMC Election 2026 | Nitesh Rane | Akbaruddin
Chitra Tripathi: बिना 'जाति' के चुनाव जीतना मुश्किल? वरिष्ट पत्रकार का सटीक विश्लेषण | Mahadangal
Trump हैं ACTING PRESIDENT of VENEZUELA ! इसके क्या है मायने? |ABPLIVE
Splitsvilla 16: बॉयफ्रेंड को किया था किस, क्या है उर्फी जावेद और निहारिका तिवारी की कंट्रोवर्सी?
Bollywood News: शाहिद कपूर की फिल्म ‘रोमियो’ से रणदीप हुड्डा का आखिरी वक्त पर एग्जिट
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
पाकिस्तान पर हमला करेगा इजरायल? आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ की उड़ी नींद! PAK कमेंटेटर का बड़ा दावा
पाकिस्तान पर हमला करेगा इजरायल? आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ की उड़ी नींद! PAK कमेंटेटर का बड़ा दावा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: सुभासपा, निषाद पार्टी, अपना दल की मुश्किलें बढ़ा सकता है NDA का ये दल, यूपी में कर दिया बड़ा दावा
सुभासपा, निषाद पार्टी, अपना दल की मुश्किलें बढ़ा सकता है NDA का ये दल, यूपी में कर दिया बड़ा दावा
इंडिया
'केरल का नाम बदलकर केरलम करें', राजीव चंद्रशेखर ने PM मोदी को चिट्ठी लिखी, लेफ्ट को मिला BJP का साथ
'केरल का नाम बदलकर केरलम करें', राजीव चंद्रशेखर की PM मोदी को चिट्ठी, लेफ्ट को मिला BJP का साथ
क्रिकेट
15 जनवरी से वर्ल्ड कप का आगाज, भारत के ग्रुप में नहीं है पाकिस्तान; जानें टीम इंडिया का पूरा शेड्यूल
15 जनवरी से वर्ल्ड कप का आगाज, भारत के ग्रुप में नहीं है पाकिस्तान; जानें टीम इंडिया का शेड्यूल
बॉलीवुड
करण औजला के एक्स्ट्रा मैरिटल रूमर्स पर बीवी पलक औजला ने किया रिएक्ट, शेयर की रोमांटिक फोटो
करण औजला के एक्स्ट्रा मैरिटल रूमर्स पर बीवी पलक औजला ने किया रिएक्ट
विश्व
Earthquake: इस देश में आया भयानक भूकंप, रिक्टर स्केल पर मापी गई 6.3 की तीव्रता, क्या सुनामी का खतरा?
Earthquake: इस देश में आया भयानक भूकंप, रिक्टर स्केल पर मापी गई 6.3 की तीव्रता, क्या सुनामी का खतरा?
लाइफस्टाइल
Iran: ईरान की लड़कियां किस उम्र में बन जाती हैं मां, जानें कितना है यहां का फर्टिलिटी रेट?
ईरान की लड़कियां किस उम्र में बन जाती हैं मां, जानें कितना है यहां का फर्टिलिटी रेट?
शिक्षा
मुंबई नगर निगम के मेयर को कितनी मिलती है सैलरी, कैसे होता है इनका इंक्रीमेंट?
मुंबई नगर निगम के मेयर को कितनी मिलती है सैलरी, कैसे होता है इनका इंक्रीमेंट?
ENT LIVE
Gangster Hussain Ustara की बेटी ने O’Romeo Makers को दी धमकी, 2 Crore मांग के साथ रिलीज पर चेतावनी
Gangster Hussain Ustara की बेटी ने O’Romeo Makers को दी धमकी, 2 Crore मांग के साथ रिलीज पर चेतावनी
ENT LIVE
Mardaani 3 Trailer Review: Shivani Shivaji Roy की कहानी कम और Delhi Crime S3 की Copy ज्यादा
Mardaani 3 Trailer Review: Shivani Shivaji Roy की कहानी कम और Delhi Crime S3 की Copy ज्यादा
ENT LIVE
Freedom at Midnight 2 Review | Nikkhil Advani’s की शानदार Web Series | Sidhant Gupta, Arif Zakaria,
Freedom at Midnight 2 Review | Nikkhil Advani’s की शानदार Web Series | Sidhant Gupta, Arif Zakaria,
Paisa LIVE
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget