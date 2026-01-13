MI की प्लेइंग इलेवन से पहली बार बाहर हुई यह खिलाड़ी, लगातार सबसे ज्यादा मैच खेलने का रिकॉर्ड इस विदेशी के नाम
Most Consecutive Matches in WPL: इंग्लैंड की दिग्गज ऑलराउंडर खिलाड़ी नैट साइवर ब्रंट को पहली बार WPL का कोई मैच मिस करना पड़ा है.
WPL 2026 में मंगलवार को मुंबई इंडियंस और गुजरात जायंट्स का मैच खेला गया. इस मुकाबले में MI की सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज नैट साइवर ब्रंट नहीं खेल रही हैं. ये पहली बार है जब नैट साइवर ब्रंट वीमेंस प्रीमियर लीग का कोई मैच मिस कर रही हैं. इसी के साथ उन्हें एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाने की रेस से बाहर होना पड़ा है.
टॉस के समय मुंबई इंडियंस की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने बताया कि तबीयत खराब होने की वजह से नैट साइवर ब्रंट इस मैच में नहीं खेल पाएंगी. वो अब तक मुंबई इंडियंस के लिए लगातार 31 मैच खेल चुकी थीं और इस टीम के लिए एक भी मैच मिस नहीं किया था. मगर तबीयत बिगड़ने के कारण उन्हें पहली बार WPL में मुंबई इंडियंस की प्लेइंग इलेवन से बाहर होना पड़ा.
नैट साइवर ब्रंट अब तक मुंबई इंडियंस की सबसे भरोसेमंद खिलाड़ी बनी रही हैं. वो लीग के इतिहास में अभी तक एक हजार से अधिक रन बनाने वाली पहली बल्लेबाज हैं. उनके नाम 31 मैचों में 1,101 रन हैं. इसके अलावा उन्होंने MI के लिए खेलते हुए 35 विकेट भी लिए हैं. इसी ऑलराउंड प्रदर्शन के दम पर उन्होंने मुंबई इंडियंस को 2 बार चैंपियन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.
WPL में लगातार सबसे ज्यादा मैच
वीमेंस प्रीमियर लीग में लगातार सबसे ज्यादा मैच खेलने के मामले में अमेलिया केर और अमनजोत कौर संयुक्त रूप से पहले स्थान पर हैं. ये दोनों खिलाड़ी अब तक मुंबई इंडियंस के लिए 32 मैच खेल चुकी हैं. गुजरात जायंट्स के खिलाफ मैच से पूर्व नैट साइवर ब्रंट भी उनके बराबर चल रही थीं, लेकिन उनके लगातार WPL मैच खेलने का सिलसिला 31 पर आकर थम गया है.
- 32 मैच - अमेलिया केर (मुंबई इंडियंस)
- 32 मैच - अमनजोत कौर (मुंबई इंडियंस)
- 31 मैच - नैट साइवर ब्रंट (मुंबई इंडियंस)
