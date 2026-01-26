नैट साइवर ब्रंट का ऐतिहासिक शतक, RCB के लिए खूब लड़ीं रिचा घोष; 15 रन से जीती मुंबई

नैट साइवर ब्रंट का ऐतिहासिक शतक, RCB के लिए खूब लड़ीं रिचा घोष; 15 रन से जीती मुंबई
MI vs RCB WPL Highlights: मुंबई इंडियंस ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 15 रनों से हरा दिया है. नैट साइवर ब्रंट ने इस मैच में WPL इतिहास का सबसे पहला शतक लगाया.
मुंबई इंडियंस ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 15 रनों से हरा दिया है. यह RCB की लगातार दूसरी हार है. वडोदरा में खेले गए इस मैच में मुंबई इंडियंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 199 रन बनाए थे. MI के लिए नैट साइवर ब्रंट ने 100 रन बनाए. वो वीमेंस प्रीमियर लीग इतिहास में शतक लगाने वाली पहली बल्लेबाज बनी हैं. 200 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए बेंगलुरु की टीम 184 रन बना पाई.
ये वही आरसीबी की टीम है, जिसने WPL 2026 में अपने पहले पांचों मैच जीतकर प्लेऑफ के लिए सबसे पहले क्वालीफाई किया था. मगर मुंबई इंडियंस के खिलाफ बेंगलुरु की आधी टीम 35 के स्कोर तक पवेलियन लौट चुकी थी. रिचा घोष ने 39 गेंदों में नाबाद 54 रनों की पारी खेल बेंगलुरु को बहुत बड़ी हार से बचाने की कोशिश की.
मुंबई के लिए नैट साइवर ब्रंट ने 57 गेंद में 100 रन बनाए. वो इस लीग के इतिहास में शतक लगाने वाली पहली बल्लेबाज हैं. उन्होंने अपनी ऐतिहासिक पारी में 16 चौके और एक छक्का लगाया. ब्रंटस ने पनि पारी में 70 रन तो बाउंड्री से ही बना दिए.
खूब लड़ीं रिचा घोष
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम संघर्ष कर रही थी, ऐसे में विकेटकीपर बल्लेबाज रिचा घोष ने 50 गेंदों में 90 रनों की तूफानी पारी खेल, लेकिन बेंगलुरु टीम की जीत सुनिश्चित नहीं कर पाईं. उन्होंने इस पारी में 10 चौके और 6 छक्के लगाए.
मुंबई इंडियंस लगातार 3 हार झेल चुकी थी, लेकिन RCB को 15 रनों से हराकर ना केवल उसने अपने हार के सिलसिले को समाप्त किया बल्कि अपनी प्लेऑफ में जाने की उम्मीदों को भी कायम रखा है. मुंबई 7 मैचों में 3 जीत के बाद पॉइंट्स टेबल में दूसरे स्थान पर आ गई है. अभी प्लेऑफ के बाकी 2 स्थानों के लिए चार टीमों के बीच टक्कर है.
