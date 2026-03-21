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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026IPL 2026 में ऐसी दिख सकती है मुंबई इंडियंस की बेस्ट प्लेइंग इलेवन, रोहित का ओपनिंग जोड़ीदार कौन?

IPL 2026 में ऐसी दिख सकती है मुंबई इंडियंस की बेस्ट प्लेइंग इलेवन, रोहित का ओपनिंग जोड़ीदार कौन?

Mumbai Indians Playing 11 Prediction: मुंबई इंडियंस की टीम 2020 के बाद कभी IPL के फाइनल में नहीं पहुंची है. देखिए इस बार MI किस प्लेइंग इलेवन कॉम्बिनेशन के साथ मैदान में उतर सकती है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 21 Mar 2026 06:18 PM (IST)
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IPL 2026 जब शुरू होगा तो सबकी नजरें मुंबई इंडियंस पर भी टिकी होंगी. पांच बार की चैंपियन मुंबई 2020 के बाद कभी फाइनल में नहीं पहुंची है. IPL 2025 में MI ने दूसरे क्वालीफायर तक का सफर तय किया था, लेकिन पंजाब किंग्स के हाथों 5 विकेट की हार के बाद टीम बाहर हो गई थी. अब सवाल है कि मुंबई की टीम इस बार किस प्लेइंग इलेवन कॉम्बिनेशन के साथ उतर सकती है. ऐसी प्लेइंग इलेवन जो मुंबई के 5 सीजन से चले आ रहे खिताबी सूखे का अंत कर सके.

मुंबई इंडियंस की बेस्ट प्लेइंग इलेवन

रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस के सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ियों में से एक होंगे, जो ओपनिंग का भार संभालेंगे. क्विंटन डिकॉक 5 साल के बाद मुंबई इंडियंस में वापसी कर रहे हैं, जो रोहित के साथ ओपनिंग का जिम्मा संभाल सकते हैं. दोनों अच्छी फॉर्म में रहे तो गेंदबाजों को उनसे निपटने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी. तिलक वर्मा और सूर्यकुमार यादव को वही बल्लेबाजी पोजीशन मिल सकती है, जो उन्हें टीम इंडिया में मिली हुई है. हालांकि टी20 वर्ल्ड कप के अंतिम मैचों में तिलक को लोवर मिडिल ऑर्डर में भेजा गया था.

मिडिल ऑर्डर में विल जैक्स जबरदस्त फॉर्म में हैं, जो वर्ल्ड कप में 176.5 के तूफानी स्ट्राइक रेट से 226 रन बनाकर आ रहे हैं. उनके बाद कप्तान हार्दिक पांडया और फिर स्पिन गेंदबाजी ऑलराउंडर नमन धीर को मौका मिल सकता है. नमन धीर को मुंबई ने 5.25 करोड़ रुपये में रिटेन किया था. उनके बाद मिचेल सैंटनर आ सकते हैं, इसका मतलब नंबर-8 तक मुंबई के पास रेगुलर बल्लेबाजी विकल्प मौजूद रहेंगे.

विल जैक्स, मिचेल सैंटनर और नमन धीर तीन स्पिन गेंदबाजी विकल्प होंगे. वहीं तेज गेंदबाजी का भार जसप्रीत बुमराह ट्रेंट बोल्ट और दीपक चाहर संभाल सकते हैं. चौथे तेज गेंदबाजी के विकल्प खुद कप्तान हार्दिक पांडया होंगे.

मुंबई इंडियंस की संभावित प्लेइंग इलेवन: रोहित शर्मा, क्विंटन डिकॉक (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव, विल जैक्स, हार्दिक पांडया (कप्तान), नमन धीर, मिचेल सैंटनर, दीपक चाहर, जसप्रीत बुमराह और ट्रेंट बोल्ट

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 21 Mar 2026 06:18 PM (IST)
Tags :
MI IPL MUMBAI INDIANS IPL 2026
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