IPL 2026 में ऐसी दिख सकती है मुंबई इंडियंस की बेस्ट प्लेइंग इलेवन, रोहित का ओपनिंग जोड़ीदार कौन?

IPL 2026 में ऐसी दिख सकती है मुंबई इंडियंस की बेस्ट प्लेइंग इलेवन, रोहित का ओपनिंग जोड़ीदार कौन?
Mumbai Indians Playing 11 Prediction: मुंबई इंडियंस की टीम 2020 के बाद कभी IPL के फाइनल में नहीं पहुंची है. देखिए इस बार MI किस प्लेइंग इलेवन कॉम्बिनेशन के साथ मैदान में उतर सकती है.
IPL 2026 जब शुरू होगा तो सबकी नजरें मुंबई इंडियंस पर भी टिकी होंगी. पांच बार की चैंपियन मुंबई 2020 के बाद कभी फाइनल में नहीं पहुंची है. IPL 2025 में MI ने दूसरे क्वालीफायर तक का सफर तय किया था, लेकिन पंजाब किंग्स के हाथों 5 विकेट की हार के बाद टीम बाहर हो गई थी. अब सवाल है कि मुंबई की टीम इस बार किस प्लेइंग इलेवन कॉम्बिनेशन के साथ उतर सकती है. ऐसी प्लेइंग इलेवन जो मुंबई के 5 सीजन से चले आ रहे खिताबी सूखे का अंत कर सके.
मुंबई इंडियंस की बेस्ट प्लेइंग इलेवन
रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस के सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ियों में से एक होंगे, जो ओपनिंग का भार संभालेंगे. क्विंटन डिकॉक 5 साल के बाद मुंबई इंडियंस में वापसी कर रहे हैं, जो रोहित के साथ ओपनिंग का जिम्मा संभाल सकते हैं. दोनों अच्छी फॉर्म में रहे तो गेंदबाजों को उनसे निपटने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी. तिलक वर्मा और सूर्यकुमार यादव को वही बल्लेबाजी पोजीशन मिल सकती है, जो उन्हें टीम इंडिया में मिली हुई है. हालांकि टी20 वर्ल्ड कप के अंतिम मैचों में तिलक को लोवर मिडिल ऑर्डर में भेजा गया था.
मिडिल ऑर्डर में विल जैक्स जबरदस्त फॉर्म में हैं, जो वर्ल्ड कप में 176.5 के तूफानी स्ट्राइक रेट से 226 रन बनाकर आ रहे हैं. उनके बाद कप्तान हार्दिक पांडया और फिर स्पिन गेंदबाजी ऑलराउंडर नमन धीर को मौका मिल सकता है. नमन धीर को मुंबई ने 5.25 करोड़ रुपये में रिटेन किया था. उनके बाद मिचेल सैंटनर आ सकते हैं, इसका मतलब नंबर-8 तक मुंबई के पास रेगुलर बल्लेबाजी विकल्प मौजूद रहेंगे.
विल जैक्स, मिचेल सैंटनर और नमन धीर तीन स्पिन गेंदबाजी विकल्प होंगे. वहीं तेज गेंदबाजी का भार जसप्रीत बुमराह ट्रेंट बोल्ट और दीपक चाहर संभाल सकते हैं. चौथे तेज गेंदबाजी के विकल्प खुद कप्तान हार्दिक पांडया होंगे.
मुंबई इंडियंस की संभावित प्लेइंग इलेवन: रोहित शर्मा, क्विंटन डिकॉक (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव, विल जैक्स, हार्दिक पांडया (कप्तान), नमन धीर, मिचेल सैंटनर, दीपक चाहर, जसप्रीत बुमराह और ट्रेंट बोल्ट
यह भी पढ़ें:
IPL 2026 के तुरंत बाद एक्शन में आएगी टीम इंडिया, नई सीरीज का शेड्यूल जारी; रोहित-विराट कितने मैच खेलेंगे?
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL