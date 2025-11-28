हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026 के लिए मुंबई इंडियंस का मजबूत स्क्वाड तैयार, नीता अंबानी बोलीं- पुराने खिलाड़ियों को वापस लाना चाहती थी

WPL 2026 के लिए मुंबई इंडियंस का मजबूत स्क्वाड तैयार, नीता अंबानी बोलीं- पुराने खिलाड़ियों को वापस लाना चाहती थी

MI Squad for WPL 2026: मुंबई इंडियंस ने वीमेंस प्रीमियर लीग 2026 के ऑक्शन में ज्यादा से ज्यादा पुराने खिलाड़ियों को खरीदने की कोशिश की. अमेलिया केर पर MI ने 3 करोड़ की बोली लगाई थी.

28 Nov 2025 11:13 PM (IST)
मुंबई इंडियंस ने WPL 2026 के लिए एक मजबूत स्क्वाड तैयार कर लिया है. 2 बार की चैंपियन MI ने नीलामी से पूर्व 5 खिलाड़ियों को रिटेन कर लिया था. वहीं ऑक्शन में मुंबई ने न्यूजीलैंड की अमेलिया केर पर 3 करोड़ रुपये लुटाए. शबनिम इस्माइल से लेकर संस्कृति गुप्ता और सजना सजीवन के वापस आने से मुंबई का स्क्वाड पहले की तरह मजबूत नजर आ रहा है. MI फ्रैंचाइजी की मालिक नीता अंबानी का कहना है कि टीम ज्यादा से ज्यादा पुराने खिलाड़ियों को खरीदना चाहती थी.

बीते गुरुवार, 27 नवंबर को हुए ऑक्शन को लेकर नीता अंबानी ने कहा, "ऑक्शन के दिन बहुत रोमांचक होते हैं, लेकिन कभी-कभी परेशानी देने वाले भी होते हैं. हमारी रणनीति 2025 की विजेता टीम के ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ियों को खरीदना था. अमेलिया केर के वापस आने और हमारे 4 खिलाड़ी: शबनिम, साइका, सजना और संस्कृति के आने से बहुत उत्साहित हूं. हम 3 युवाओं के आने से भी बहुत उत्साहित हैं, जो राहिला फिरदौस, नाल्ला क्रान्ति रेड्डी और त्रिवेणी वशिष्ठ हैं. मैं पूनम खेमनार, मिली इलिंगवर्थ और निकोला केरी का मुंबई इंडियंस परिवार में स्वागत करती हूं."

कप्तान हरमनप्रीत कौर के अलावा नैट साइवर ब्रंट, हेली मैथ्यूज, अमनजोत कौर और जी कमलिनी को पहले ही रिटेन कर लिया था. MI ने उनके अलावा हालिया टी20 वर्ल्ड कप की प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहीं  अमेलिया केर, एस सजना, साइका इशक, संस्कृति गुप्ता और तेज गेंदबाज शबनिम इस्माइल को वापस खरीद लिया है. भारत की वर्ल्ड कप विजेता कप्तान हरमनप्रीत कौर भी नई दिल्ली में आयोजित ऑक्शन में उपस्थित रही थीं. उन्होंने ऑक्शन टेबल पर रणनीतियों में अपना योगदान दिया.

इस अनुभव पर हरमनप्रीत कौर ने कहा, "मैं शुरुआत में घबराई हुई थी, लेकिन जिस तरह हमने सबकी योजना बनाई थी और सबकी भागीदारी मुझे बहुत अच्छी लगी, खासतौर पर नीता अंबानी. वो हमेशा टीम का सबसे बड़ा सहारा बनी रही हैं और हमेशा हमारा समर्थन करती हैं. हमें हमारे ज्यादातर पुराने साथी वापस मिल गए हैं, जो दर्शाता है कि उन खिलाड़ियों पर टीम को कितना भरोसा है."

ये 5 खिलाड़ी मुंबई इंडियंस की सफलता में महत्वपूर्ण रहे हैं, इनमें साइका, सजना और संस्कृति इस टूर्नामेंट के उभरते हुए स्टार प्लेयर रहे हैं.

नामी खिलाड़ियों के अलावा MI ने कई बार वर्ल्ड कप विजेता रह चुकीं निकोला क्रे और और युवा तेज गेंदबाज मिली इलिंगवर्थ की ऑस्ट्रेलियाई जोड़ी को भी अपने स्क्वाड में शामिल किया है.

युवा भारतीय प्रतिभा को समर्थन देने की नीति के अनुरूप मुंबई इंडियंस ने भारतीय ऑलराउंडर नाल्ला क्रान्ति रेड्डी और त्रिवेणी वशिष्ठ को शामिल करते हुए एक संतुलित टीम तैयार की है. क्रान्ति और त्रिवेणी पहली बार WPL का हिस्सा बन रही होंगी.

28 Nov 2025 11:13 PM (IST)
