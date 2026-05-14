हार्दिक के बाद सूर्या भी बाहर, जसप्रीत बुमराह बने मुंबई के कप्तान; टॉस जीतकर चुनी बॉलिंग

IPL 2025 PBKS vs MI Toss Update Match 58: धर्मशाला में IPL 2026 के 58वें मैच में मुंबई इंडियंस ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया है. पंजाब किंग्स पहले बैटिंग के लिए मैदान पर उतरेगी. मुकाबले में जसप्रीत बुमराह एमआई की कप्तानी कर रहे हैं. आज के मैच में सूर्यकुमार यादव भी मुंबई की प्लेइंग 11 से बाहर हैं. नियमित कप्तान हार्दिक पांड्या तो पहले से ही बाहर चल रहे हैं. दूसरी तरफ पंजाब ने भी टीम में बदलाव किया है.

क्यों बाहर हुए सूर्यकुमार यादव?

बुमराह ने टॉस के बाद बताया कि सूर्यकुमार यादव निजी कारण के चलते आज का मुकाबला नहीं खेल रहे हैं. इसके अलावा मुंबई की इलेवन से गजनफर भी बाहर हैं. हालांकि बुमराह ने हार्दिक की वापसी को लेकर कोई अडेट नहीं दिया है.

टॉस के बाद क्या बोले मुंबई इंडियंस के कप्तान?

टॉस के बाद मुंबई इंडियंस के कप्तान जसप्रीत बुमराह ने कहा, "हमने पहले गेंदबाजी करेंगे. हमने पिछला मैच देखा और हमें लगा कि शायद ठंड बढ़ने से विकेट स्थिर हो जाएगा. अच्छा लग रहा है. मैं यहां 19 साल की उम्र में आया था. मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एमआई का कप्तान बनने से पहले टेस्ट कप्तान बनूंगा. मुझे जिम्मेदारी पसंद है, यह एक नई चुनौती है और मैं इसका भरपूर आनंद लेना चाहूंगा."

टॉस के बाद क्या बोले पंजाब किंग्स के कप्तान?

टॉस के बाद पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने कहा, "हम भी पहले गेंदबाजी करते. विकेट थोड़ा सूखा दिख रहा है. अभी पता नहीं पिच कैसी रहेगी, इसलिए बस पॉजिटिव सोच रहा हूं. हमें इस बारे में सोचना बंद कर देना चाहिए कि क्या गलत हुआ है. हमें अच्छे शेप और पॉजिटिव सोच रखने पर ध्यान देना चाहिए." इसके आगे अय्यर ने बताया कि टीम में हरप्रीत बरार, जेवियर बार्टलेट और अजमतुल्लाह उमरजई आए हैं.

मुकाबले के लिए मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11

रयान रिकेल्टन (विकेटकीपर), नमन धीर, तिलक वर्मा, शेरफेन रदरफोर्ड, विल जैक्स, राज बावा, कॉर्बिन बॉश, दीपक चाहर, शार्दुल ठाकुर, जसप्रित बुमरा (कप्तान), रघु शर्मा

मुकाबले के लिए पंजाब किंग्स की प्लेइंग 11

प्रियांश आर्य, प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), कूपर कोनोली, श्रेयस अय्यर (कप्तान), सूर्यांश शेडगे, शशांक सिंह, अजमतुल्लाह उमरजई, मार्को जानसन, जेवियर बार्टलेट, अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल.

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