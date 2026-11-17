मुंबई इंडियंस ने IPL 2027 से पहले रिटेन खिलाड़ियों की लिस्ट जारी कर दी है. फ्रेंचाइजी ने 2027 के लिए सिर्फ 2 खिलाड़ियों को रिलीज किया है.

मुंबई इंडियंस के रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट

ट्रेंट बोल्ट, दीपक चाहर, एएम गजनफर, अथर्व अंकोलेकर, केशव महाराज, मोहम्मद इजहार, दानिश मालेवार, मयंक मारकंडे, मयंक रावत.

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