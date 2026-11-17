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IPL 2027 Retention: मुंबई इंडियंस की रिटेंशन लिस्ट जारी, MI ने इन खिलाड़ियों का छोड़ा साथ
Mumbai Indians IPL 2027 Players Retention: आगामी सीजन से पहले मुंबई इंडियंस ने रिटेन खिलाड़ियों की लिस्ट जारी कर दी है. तो आइए जानते हैं कि फ्रेंचाइजी ने किन-किन खिलाड़ियों को रिटेन और रिलीज किया.
मुंबई इंडियंस ने IPL 2027 से पहले रिटेन खिलाड़ियों की लिस्ट जारी कर दी है. फ्रेंचाइजी ने 2027 के लिए सिर्फ 2 खिलाड़ियों को रिलीज किया है.
मुंबई इंडियंस के रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट
ट्रेंट बोल्ट, दीपक चाहर, एएम गजनफर, अथर्व अंकोलेकर, केशव महाराज, मोहम्मद इजहार, दानिश मालेवार, मयंक मारकंडे, मयंक रावत.
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