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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026मुंबई इंडियंस ने बनाया IPL 2026 का सबसे बड़ा स्कोर, रायन रिकल्टन ने जड़ा ऐतिहासिक शतक, SRH को 244 का लक्ष्य

मुंबई इंडियंस ने बनाया IPL 2026 का सबसे बड़ा स्कोर, रायन रिकल्टन ने जड़ा ऐतिहासिक शतक, SRH को 244 का लक्ष्य

Highest Team Total For Mumbai Indians IPL 2026: मुंबई इंडियंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए आईपीएल 2026 में अपना सबसे बड़ा स्कोर बना दिया है. रायन रिकल्टन ने शतक लगाकर इतिहास रचा.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 29 Apr 2026 09:41 PM (IST)
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मुंबई इंडियंस ने IPL 2026 में अपना सबसे बड़ा स्कोर बना दिया है. सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मैच में मुंबई ने पहले बैटिंग करते हुए 243 रन बनाए. रायन रिकल्टन 123 रन बनाकर नाबाद लौटे. इस शतकीय पारी के दौरान उन्होंने मुंबई इंडियंस के लिए IPL की सबसे तेज सेंचुरी लगाने का रिकॉर्ड भी बनाया. इस मुकाबले में विल जैक्स ने MI के लिए वापसी की थी, उन्होंने आते ही 46 रनों की तूफानी पारी खेली.

मुंबई इंडियंस ने बनाया सबसे बड़ा स्कोर

मुंबई इंडियंस ने 243 रनों का स्कोर खड़ा किया है, जो IPL के इतिहास में उसका तीसरा सबसे बड़ा स्कोर है. यह आईपीएल 2026 में मुंबई टीम का सबसे बड़ा स्कोर है. इससे पहले आईपीएल 2026 में मुंबई इंडियंस का सबसे बड़ा स्कोर 224 रन था, जो उसने कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ बनाया था.

IPL में मुंबई इंडियंस के सबसे बड़े स्कोर

  • 247 रन - मुंबई इंडियंस (बनाम DC)
  • 246 रन - मुंबई इंडियंस (बनाम SRH)
  • 243 रन - मुंबई इंडियंस (बनाम SRH)

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रायन रिकल्टन की ऐतिहासिक पारी

रायन रिकल्टन ने इस मैच में मुंबई इंडियंस के लिए आईपीएल का सबसे तेज शतक लगाया. उन्होंने 44 गेंदों में सेंचुरी पूरी करके सनथ जयसूर्या और तिलक वर्मा का रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने 45 गेंदों में शतक पूरा किया था. इसके अलावा रिकल्टन ने IPL के इतिहास में मुंबई इंडियंस के लिए सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर भी बनाया. उन्होंने हैदराबाद के खिलाफ इस मुकाबले में नाबाद 123 रन की पारी खेली. उनसे पहले यह रिकॉर्ड भी सनथ जयसूर्या के नाम था, जिन्होंने 2008 में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ मुंबई के लिए 114 रनों की पारी खेली थी.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 29 Apr 2026 09:32 PM (IST)
Tags :
MI Vs SRH SunRisers Hyderabad MUMBAI INDIANS IPL LIVE Ryan Rickelton
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