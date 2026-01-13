193 के चेज में चमकीं हरमनप्रीत, रोमांचक मुकाबले में अंतिम ओवर में MI को दिलाई जीत

मुंबई इंडियंस ने गुजरात जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया है. नवी मुंबई में खेले गए इस मैच में गुजरात की टीम ने पहले खेलते हुए 192 रन बनाए थे. जवाब में हरमनप्रीत कौर की शानदार अर्धशतकीय पारी के दम पर मुंबई ने अंतिम ओवर में जीत दर्ज की. हरमनप्रीत ने कप्तानी पारी खेलते हुए 71 रनों की पारी खेली.

गुजरात जायंट्स की टीम ने दमदार बैटिंग करते हुए 193 रनों का स्कोर खड़ा किया था. खासतौर पर भारती फूलमाली ने अंतिम ओवरों में 36 रनों की तूफानी पारी खेल गुजरात को 193 के स्कोर तक पहुंचने में मदद की थी. गुजरात की टीम अभी तक अपने दोनों मैच जीत चुकी थी, लेकिन WPL 2026 में गुजरात को हराने वाली मुंबई इंडियंस पहली टीम बन गई है.

हरमनप्रीत कौर चमकीं

मुंबई इंडियंस के सामने 193 रनों का लक्ष्य था. 37 के स्कोर तक MI के दोनों सलामी बल्लेबाज आउट हो चुके थे. हरमनप्रीत कौर पांचवें ओवर में बैटिंग करने आईं और पहले अमनजोत कौर के साथ मिलकर 72 रन जोड़े. इस पार्टनरशिप के बाद मुंबई की जीत की राह आसान नजर आने लगी थी. अमनजोत कौर ने 26 गेंद में 40 रन बनाए.

अमनजोत कौर के आउट होने के बाद निकोला केरी ने हरमनप्रीत का साथ दिया. हरमनप्रीत और निकोला के बीच नाबाद 84 रनों की साझेदारी हुई, दोनों ने मिलकर मुंबई की जीत सुनिश्चित की. कप्तान हरमनप्रीत ने 43 गेंद में 71 रन बनाए. इस पारी में उनके बल्ले से 7 चौके और 2 छक्के निकले.

RCB से अब भी पीछे मुंबई

3 मैचों में दो जीत के बाद मुंबई इंडियंस के 4 अंक हो गए हैं, लेकिन अंक तालिका में MI अभी दूसरे स्थान पर है. पहले नंबर पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु है, जिसका नेट रन रेट मुंबई टीम से कहीं बेहतर है. गुजरात टीम की ये पहली हार रही, जो 3 मैचों में 2 जीत के बाद पॉइंट्स टेबल में तीसरे स्थान पर खिसक गई है.

