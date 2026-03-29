फरारी के बाद हार्दिक पंड्या ने खरीदी एक और लग्जरी कार, कीमत इतने करोड़; गर्लफ्रेंड को दी गिफ्ट?

हार्दिक पंड्या ने कुछ दिन पहले ही फरारी (Ferrari 12Cilindri) खरीदी थी, जिसकी कीमत 12 करोड़ रुपये बताई जा रही थी. अब उनके कार कलेक्शन में एक और महंगी गाड़ी शामिल हो गई है. उन्होंने Mercedes-Benz V-Class खरीदी है. जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें पंड्या अपनी गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा के साथ कार की चाबी लेते हुए नजर आ रहे हैं. इंस्टाग्राम पर ऑटोहैंगर के पेज से शेयर किए गए इस पोस्ट में लिखा, "Auto Hangar गर्व के साथ भारत की पहली Mercedes-Benz V-Class हार्दिक और माहिका को सौंप रहा है."

हार्दिक पंड्या की नई कार के साथ आई ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं. फैंस कयास लगा रहे हैं कि पंड्या ने ये कार अपनी गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा को गिफ्ट में दी है. इसी महीने जब पंड्या अपनी फरारी को पहली बार घर लाए थे, तब महिका ने गाड़ी की पूजा की थी.

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Mercedes-Benz V-Class की कीमत

हार्दिक पंड्या द्वारा खरीदी गई Mercedes-Benz V-Class की भारत में एक्स शोरूम कीमत 1.40 करोड़ रुपये बताई जा रही है. ऑन रोड़ प्राइस 1.60 करोड़ रुपये है. ये एक लग्जरी कार है, जो 2 वैरिएंट्स ( V 300 डीजल और पेट्रोल हाइब्रिड) में आती है.

हार्दिक पंड्या IPL 2026 में मुंबई इंडियंस के कप्तान हैं. वह 2024 से इस फ्रेंचाइजी के कप्तान हैं, इससे पहले 2022 से 2023 तक गुजरात टाइटंस के कप्तान थे. गुजरात में उनकी सैलरी 15 करोड़ रुपये थी, इसी प्राइस पर वह मुंबई में शामिल हुए थे. 2025 में उनकी सैलरी बढ़कर 16.35 करोड़ रुपये हो गई. IPL 2026 में भी उनकी सैलरी 16.35 करोड़ रुपये है. इसके आलावा पंड्या बीसीसीआई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट और ब्रांड विज्ञापनों से कमाई करते है. हार्दिक पंड्या की कप्तानी में मुंबई इंडियंस IPL 2026 में अपने अभियान की शुरुआत आज से कर रही है. टीम का पहला मैच कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ है.