IPL में Mohammed Shami ने रचा इतिहास, 4 ओवर में सबसे कम रन देने वाले बने गेंदबाज

मोहम्मद शमी (Mohammed Shami) आईपीएल 2026 में लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के लिए खेल रहे हैं. टूर्नामेंट का 10वां लीग मैच सनराइजर्स हैदराबाद (SHR) और लखनऊ के बीच हैदराबाद के राजीव गांधी स्टेडियम में खेला जा रहा है. मैच में शमी ने इतिहास रचते हुए वो काम कर दिया, जो अब तक कोई दूसरा गेंदबाज नहीं कर सका था. शमी ने 4 ओवर में 2.20 की इकॉनमी से सिर्फ 09 रन खर्चे. इसके साथ उन्होंने 2 विकेट भी अपनी झोली में डाले.

इस आंकड़े के साथ शमी लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए 4 ओवर के स्पेल में सबसे कम रन खर्च करने वाले गेंदबाज बन गए. इससे पहले यह रिकॉर्ड क्रुणाल पांड्या के नाम पर दर्ज था. 2022 के सीजन में क्रुणाल ने 4 ओवर के स्पेल में 2.75 की इकॉनमी से 11 रन खर्च किए थे.

लखनऊ के लिए सबसे इकोनॉमिकल स्पेल फेंकने वाले गेंदबाज (4 ओवर)

2/9 - मोहम्मद शमी बनाम हैदराबाद, हैदराबाद, 2026 (2.20 इकॉनमी)

2/11 - क्रुणाल पंड्या बनाम पंजाब, पुणे, 2022 (2.75 इकॉनमी)

3/11 - क्रुणाल पंड्या बनाम गुजरात, लखनऊ, 2024 (2.75 इकॉनमी).

पिछली सीजन थे SRH का हिस्सा

शमी पिछले सीजन सनराइजर्स हैदराबाद का हिस्सा थे. उनके लिए 2025 का सीजन बहुत खराब रहा था. उन्होंने 9 मैचों की 9 पारियों में गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 6 विकेट चटकाए थे. इस दौरान शमी ने 11.23 की इकॉनमी से रन खर्च किए थे. खराब प्रदर्शन के चलते टीम ने ट्रेड डील के जरिए शमी को लखनऊ सुपर जायंट्स में भेज दिया था. यह एक ऑल-कैश डील थी. अब शमी ने अपनी पुरानी टीम के खिलाफ ही कहर बरपाते हुए रिकॉर्ड कायम कर दिया. इससे पहले दिल्ली के खिलाफ खेले गए मैच में शमी ने 4 ओवर में 28 रन खर्च कर 1 विकेट अपने नाम किया था.

शमी का आईपीएल करियर

बात करें शमी के आईपीएल करियर की, तो अब तक उन्होंने 121 मुकाबले खेल लिए हैं. इन मैचों की 121 पारियों में गेंदबाजी करते हुए शमी ने 27.83 की औसत से 136 विकेट चटकाए हैं, जिसमें बेस्ट फिगर 4/11 का रहा. उनकी इकॉनमी 8.55 की रही है. उन्होंने 2 बार 'फोर विकेट हॉल' लिया है.

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