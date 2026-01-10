Mumbai Indians vs Delhi Capitals WPL Highlights: वीमेंस प्रीमियर लीग 2026 के तीसरे मैच में मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 50 रनों से हरा दिया है. कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 74 रनों की पारी खेल MI की जीत में महत्वपूर्ण योगदान दिया. नवी मुंबई में खेले गए इस मैच में मुंबई की टीम ने पहले खेलते हुए 195 रन बनाए थे. जवाब में दिल्ली की पूरी टीम पूरे 20 ओवर भी नहीं खेल पाई और 145 के स्कोर पर ऑलआउट हो गई.

WPL 2026 के सबसे पहले मैच में मुंबई इंडियंस को RCB के हाथों 1 रन की करीबी हार झेलनी पड़ी थी. मगर इस बार MI एक टीम की तरह खेली और दिल्ली पर 50 रनों की बड़ी जीत दर्ज की.

कप्तान हरमनप्रीत ने ठोका पचासा

मुंबई के लिए कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 42 गेंद में नाबाद 74 रन बनाए. इस पारी में उनके बल्ले से 8 चौके और 3 छक्के निकले. उन्होंने नैट साइवर ब्रंट के साथ मिलकर 66 रनों की साझेदारी की. उन्होंने निकोला केरी के साथ मिलकर भी 25 गेंद में 63 रन जोड़े. मुंबई की पारी में 29 चौके और 3 छक्के लगे.

फ्लॉप रहीं शेफाली वर्मा

भारत की स्टार ओपनिंग बल्लेबाज शेफाली वर्मा इस मैच में दिल्ली कैपिटल्स के लिए कमाल का प्रदर्शन नहीं कर पाईं. उन्होंने विकेटकीपर बल्लेबाज लिजेल ली के साथ मिलकर दिल्ली कैपिटल्स की पारी की शुरुआत की. दोनों सलामी बल्लेबाज 32 के स्कोर तक आउट हो चुके थे. शेफाली ने केवल 8 रन बनाए.

खराब शुरुआत से दिल्ली की टीम उबर ही नहीं पाई, देखते ही देखते 46 रन के स्कोर तक दिल्ली कैपिटल्स की आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी. दिल्ली के लिए अर्धशतक लगाने वाली अकेली बल्लेबाज चिनेल हेनरी रहीं, जिन्होंने 33 गेंद में 56 रन बनाए. उनके बाद दिल्ली के लिए दूसरा सर्वोच्च स्कोर निकी प्रसाद के नाम रहा, जिन्होंने 12 रन बनाए.

यह भी पढ़ें:

आदित्य अशोक का डेब्यू! पहले वनडे में भारत और न्यूजीलैंड की संभावित प्लेइंग इलेवन, पिच रिपोर्ट और मैच प्रिडिक्शन