IPL 2026 का 69वां मैच आज मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा. MI की दौड़ से बाहर हो चुकी है, लेकिन RR के लिए ये करो या मरो वाला मैच है. अगर राजस्थान जीती तो प्लेऑफ में जगह पक्की और हारी तो बाहर, लेकिन आज इस मुकाबले में बारिश का साया छाया हुआ है. जानिए अगर ये मैच रद्द हुआ तो प्लेऑफ का नया समीकरण क्या होगा.

आईपीएल प्लेऑफ में 4 टीमें जाती हैं, 6 टीमें लीग स्टेज से ही बाहर हो जाती हैं. RCB, GT और SRH प्लेऑफ में पहुंचने वाली 3 टीमें हैं. 3 टीमें (DC, MI और LSG) बाहर हो चुकी हैं. राजस्थान रॉयल्स, पंजाब किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स की उम्मीदें अभी जिंदा हैं. आज MI vs RR मैच में बारिश की संभावना है, अगर ऐसा होता है तो दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट मिल जाएगा. पंजाब की तरह राजस्थान के भी 15 अंक हो जाएंगे, शाम का मैच जीतकर कोलकाता भी 15 अंक तक पहुंच सकती है.

MI vs RR मैच में कैसा रहेगा मौसम?

मुंबई में आज रविवार की सुबह बारिश हुई है, पूरे दिन बादल छाए रहेंगे. मुंबई इंडियंस बनाम राजस्थान रॉयल्स मैच 3:30 बजे शुरू होगा, 3 बजे टॉस होगा. 3 बजे के करीब बारिश की संभावना 5 प्रतिशत ही है, लेकिन 5 बजे के करीब इसकी संभावना 35 प्रतिशत है. आज मुंबई में आंधी तूफान की भी आशंका जताई गई है. ऐसे में एक खतरा है कि कहीं वानखेड़े स्टेडियम में होने वाला ये मैच मौसम के कारण रद्द न हो जाए.

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अगर रद्द हुआ मैच तो क्या होगा?

अगर मुंबई इंडियंस बनाम राजस्थान रॉयल्स मैच बारिश की वजह से रद्द होता है तो दोनों टीमों को 1-1 अंक मिल जाएंगे. बता दें कि लीग स्टेज के मैचों के लिए कोई रिजर्व डे नहीं होता. तब RR के अंक PBKS के बराबर (15) हो जाएंगे, लेकिन राजस्थान बाहर हो जाएगी. दरअसल राजस्थान का नेट रन रेट (+0.083) पंजाब (+0.309) से कम है.

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कोलकाता नाइट राइडर्स के अभी 13 मैचों में 13 अंक हैं, आज दिल्ली कैपिटल्स को हराकर टीम 15 अंकों तक पहुंच सकती है. अगर मुंबई बनाम राजस्थान मैच रद्द हुआ तो कोलकाता के पास भी प्लेऑफ में पहुंचने का चांस रहेगा, तब उन्हें इतनी बड़ी जीत दर्ज करनी होगी कि पंजाब से बेहतर नेट रन रेट कर सके. अगर टीम 200 रन बनाती है तो उन्हें 77 रनों से जीत दर्ज करनी होगी और अगर 180 रन चेज करने पड़े तो 12 ओवरों में जीत दर्ज करनी होगी.