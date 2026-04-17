MI vs PBKS: पंजाब से बुरी तरह हारी मुंबई इंडियंस, हार्दिक पांड्या समेत ये रहे हार के 5 गुनहगार!
MI vs PBKS: हार्दिक पांड्या की कप्तानी में मुंबई इंडियंस इस समय अपने बुरे दौर से गुजर रही है. गुरुवार को पंजाब ने मुंबई को 7 विकेट से हराया. ये मुंबई की लगातार चौथी हार है.
मुंबई इंडियंस IPL 2026 में लगातार चौथा मैच हार चुकी है. गुरुवार को खेले गए मुकाबले में पंजाब किंग्स ने MI को एकतरफा मुकाबले में 7 विकेट से हराया. क्विंटन डिकॉक की शतकीय पारी ने मुंबई को 195 के स्कोर तक पहुंचाया. PBKS के ओपनर प्रभसिमरन सिंह और कप्तान श्रेयस अय्यर की ताबड़तोड़ पारी से ये लक्ष्य मामूली नजर आया, पंजाब ने 21 गेंद शेष रहते जीत हासिल की. एक बार फिर जसप्रीत बुमराह कोई विकेट नहीं ले पाए, हार्दिक पांड्या बल्ले से फ्लॉप रहे और गेंदबाजी में भी महंगे साबित हुए. सूर्यकुमार यादव खाता भी नहीं खोल पाए. जानिए मुंबई की हार के 5 गुनहगार कौन रहे.
रयान रिकेल्टन
मुंबई इंडियंस के लिए रयान रिकेल्टन और क्विंटन डिकॉक ओपनिंग करने उतरे थे. वानखेड़े की पिच बल्लेबाजी के अनुकूल थी, उम्मीद थी कि दोनों अच्छी शुरुआत दिलाएंगे. डिकॉक ने तो पिच का फायदा उठाया, अंत तक खड़े रहे और शतक जड़ा लेकिन रिकेल्टन सस्ते में आउट हो गए. उन्होंने 8 गेंदें खेलकर सिर्फ 2 रन बनाए, उन्हें अर्शदीप सिंह ने आउट किया.
सूर्यकुमार यादव
रिकेल्टन के आउट होने के बाद आए अनुभवी सूर्यकुमार यादव से उम्मीद थी कि वो पारी को संभालेंगे. वह मुंबई की पिच को अच्छे से जानते भी हैं लेकिन उन्होंने निराश किया. सूर्यकुमार यादव तो अपनी पहली ही गेंद पर आउट हो गए. सूर्या को भी अर्शदीप सिंह ने आउट किया.
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हार्दिक पांड्या
नमन धीर ने क्विंटन डिकॉक का अच्छा साथ निभाया और अर्धशतक जड़ा. जब वह आउट हुए तब मुंबई का स्कोर 13.4 ओवरों में 134 रन था. यहां से लग रहा था कि मुंबई 210-220 तक तो आराम से पहुंच जाएगी. नमन के आउट होने के बाद कप्तान हार्दिक पांड्या बल्लेबाजी करने आए, लेकिन वो भी सस्ते में पवेलियन लौट गए. पांड्या ने 12 गेंदें खेलकर सिर्फ 14 रन बनाए. हार्दिक गेंदबाजी में भी महंगे साबित हुए, उन्होंने 3 ओवरों में 13 की इकॉनमी के साथ 39 रन खर्चे.
जसप्रीत बुमराह
मुंबई इंडियंस को 195 रन डिफेंड करने थे, इसलिए गेंदबाजों को अच्छा करना था लेकिन ऐसा नहीं हुआ. टीम के सबसे अनुभवी और दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाज जसप्रीत बुमराह भी अपने स्पेल में कोई विकेट नहीं ले सके. बता दें कि IPL 2026 में 5 मैचों के बाद भी बुमराह के खाते में कोई विकेट नहीं है.
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दीपक चाहर
दीपक चाहर 2.3 ओवरों के अपने स्पेल में कोई विकेट नहीं ले पाए और 18 की इकॉनमी से रन लुटाए. चाहर ने 45 रन खर्चे, वह किसी भी बल्लेबाज को परेशान नहीं कर पाए. मुंबई इंडियंस IPL 2026 में पहला मैच जीती थी, लेकिन उसके बाद न जाने क्या हो गया है कि टीम जीत को तरस गई है. ये मुंबई की लगातार चौथी हार है.
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