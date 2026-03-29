हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
क्रिकेटलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026MI vs KKR: मुंबई इंडियंस ने रचा इतिहास, ऐसा करने वाली दुनिया की पहली फ्रेंचाइजी टीम बनी

MI vs KKR: मुंबई इंडियंस ने रचा इतिहास, ऐसा करने वाली दुनिया की पहली फ्रेंचाइजी टीम बनी

MI vs KKR IPL 2026: कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ रविवार को मैदान पर उतरते ही मुंबई इंडियंस ने इतिहास रच दिया. इस मुकाबले में हार्दिक पंड्या ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी.

By : शिवम | Updated at : 29 Mar 2026 08:32 PM (IST)
Preferred Sources

मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स ने आज अपने IPL 2026 अभियान की शुरुआत की. मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले जा रहे इस मैच में हार्दिक पंड्या ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. मैदान पर उतरते ही MI टीम ने इतिहास रच दिया. मुंबई 300 मैच खेलने वाली पहली फ्रेंचाइजी बन गई है.

मुंबई इंडियंस के आलावा IPL में क्या, किसी भी लीग क्रिकेट में कोई टीम 300 मैच नहीं खेल पाई है. मुंबई ऐसा करने वाली पहली फ्रेंचाइजी टीम बनी है. हालांकि इससे पहले 2 टीमें ऐसा कर चुकी हैं, उसमें से एक पाकिस्तान की नेशनल टीम है.

दुनिया की तीसरी टीम बनी MI

IPL 2026 की शुरुआत 28 मार्च से हुई, पहले मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने सनराइजर्स हैदराबाद को 6 विकेट से हराया. आज संस्करण का दूसरा मैच मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला जा रहा है. ये मुंबई इंडियंस का 300वां मैच है. उनसे पहले सिर्फ पाकिस्तान नेशनल क्रिकेट टीम और समरसेट ही 300 मैच खेल पाई है. दोनों ही टीमों ने 303-303 मैच खेले हैं.

हालांकि MI ने अभी IPL में 300 मैच पूरे नहीं किए हैं. कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ ये मैच मुंबई इंडियंस का 278वां आईपीएल मैच है. इसके आलावा मुंबई ने चैंपियंस लीग के 5 संस्करणों में 22 मैच खेले हैं. बता दें कि मुंबई के बाद सबसे ज्यादा मैच खेलने वाली आईपीएल फ्रेंचाइजी RCB है, जिन्होंने 287 मैच खेले हैं.

7 ट्रॉफी जीत चुकी है मुंबई इंडियंस

मुंबई इंडियंस IPL के पहले संस्करण से खेल रही है. टीम ने 2013 में अपना पहला आईपीएल खिताब जीता था. इसके बाद टीम ने 2015, 2017, 2019 और 2020 संस्करण जीता. टीम सीएसके के साथ सबसे ज्यादा आईपीएल खिताब जीतने वाली टीम है, सभी ट्रॉफी फ्रेंचाइजी ने रोहित शर्मा की कप्तानी में जीती हैं. इसके आलावा मुंबई इंडियंस ने 2011 और 2013 में चैंपियंस टी20 लीग का खिताब भी जीता है. मुंबई 2020 के बाद से अभी तक IPL के फाइनल तक भी नहीं पहुंच पाई है.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read More
Published at : 29 Mar 2026 08:32 PM (IST)
Tags :
MI Vs KKR MUMBAI INDIANS INDIAN PREMIER LEAGUE IPL Record IPL 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

आईपीएल 2026
MI vs KKR: मुंबई इंडियंस ने रचा इतिहास, ऐसा करने वाली दुनिया की पहली फ्रेंचाइजी टीम बनी
मुंबई इंडियंस ने रचा इतिहास, ऐसा करने वाली दुनिया की पहली फ्रेंचाइजी टीम बनी
आईपीएल 2026
MI vs KKR IPL 2026 Live Score: केकेआर की धमेदार शुरुआत, सस्ते में पवेलियन लौटे कैमरून ग्रीन; अर्धशतक के करीब रहाणे
LIVE: केकेआर की धमेदार शुरुआत, सस्ते में पवेलियन लौटे कैमरून ग्रीन; अर्धशतक के करीब रहाणे
आईपीएल 2026
IPL 2026 में CSK को लगा एक और झटका, धोनी के बाद ये स्टार खिलाड़ी हुआ घायल
IPL 2026 में CSK को लगा एक और झटका, धोनी के बाद ये स्टार खिलाड़ी हुआ घायल
आईपीएल 2026
फिर बनाओ टेस्ट कप्तान... IPL 2026 में कोहली के 'विराट' अवतार पर फिदा हुए अंबाती रायडू ने की बड़ी मांग 
फिर बनाओ टेस्ट कप्तान... IPL 2026 में कोहली के 'विराट' अवतार पर फिदा हुए अंबाती रायडू
Advertisement

वीडियोज

Iran- Israel War: ईरान युद्ध में बुरे फंसे ट्रंप, अपने ही देश में विरोध झेल रहे अमेरिकी राष्ट्रपति?
शाहिद कपूर या सलमान खान कौन होगा आने वाली फिल्म Duffer का लीड एक्टर?
Dhurandhar: The Revenge, “Sankalp” वेब सीरीज,एक्शन और इमोशन का धमाका
Iran US Israel War: USS त्रिपोली में 3500 अमेरिकी सैनिक मौजूद, US की बड़ी तैयारी | America | Trump
Iran Israel America War: युद्ध के एक महीने बाद, क्या खोखला हो रहा है इजरायल का? | Netanyahu
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
पाकिस्तान में LPG और डीजल-पेट्रोल की किल्लत, अब पड़ी एक और मार, दवाओं के दाम में भारी बढ़ोतरी
पाकिस्तान में LPG और डीजल-पेट्रोल की किल्लत, अब पड़ी एक और मार, दवाओं के दाम में भारी बढ़ोतरी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने योगी सरकार के खिलाफ भरी हुंकार, ब्राह्मण समाज से की ये अपील
शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने योगी सरकार के खिलाफ भरी हुंकार, ब्राह्मण समाज से की ये अपील
आईपीएल 2026
MI या KKR, आज किसकी होगी जीत? जानें मुंबई और कोलकाता में किसका पलड़ा भारी
MI या KKR, आज किसकी होगी जीत? जानें मुंबई और कोलकाता में किसका पलड़ा भारी
विश्व
मिस्र के विदेश मंत्री के साथ फोटो खिंचाने जा रहे थे PAK के डिप्टी PM इशाक डार, स्टेज पर पहुंचते ही गिरे, देखें Video
मिस्र के विदेश मंत्री के साथ फोटो खिंचाने जा रहे थे इशाक डार, मंच पर पहुंचते ही गिरे, देखें Video
साउथ सिनेमा
'धुरंधर 2' की आंधी के बीच दमदार तरीके से टिकी है ये मलयालम फिल्म, हर रोज कमा रही करोड़ों
'धुरंधर 2' की आंधी के बीच दमदार तरीके से टिकी है ये मलयालम फिल्म, हर रोज कमा रही करोड़ों
विश्व
छात्र राजनीति पर बैन के साथ कई बड़े फैसले, बालेन शाह ने नेपाल का PM बनते ही शिक्षा व्यवस्था में किए ये बदलाव
छात्र राजनीति पर बैन के साथ कई बड़े फैसले, बालेन शाह ने नेपाल का PM बनते ही शिक्षा व्यवस्था में किए ये बदलाव
ट्रेंडिंग
अमरोहा में लेगपीस के लिए महायुद्ध, शादी में मेहमानों ने जमकर फेंकी कुर्सियां, लात घूंसो की हुई बारिश, वीडियो वायरल
अमरोहा में लेगपीस के लिए महायुद्ध, शादी में मेहमानों ने जमकर फेंकी कुर्सियां, लात घूंसो की हुई बारिश
एग्रीकल्चर
पीएम कुसुम योजना से किसानों को डबल कमाई का मौका, जानें कैसे मिलेगा फायदा
पीएम कुसुम योजना से किसानों को डबल कमाई का मौका, जानें कैसे मिलेगा फायदा
ENT LIVE
Dhurandhar 2 बनी North America की नंबर 1 भारतीय फिल्म
Dhurandhar 2 बनी North America की नंबर 1 भारतीय फिल्म
ENT LIVE
South की Film में दिखी पवन सिंह की पावर; अदिवी शेष की 'डकैत' के गाने में नजर आए भोजपुरी एक्टर
South की Film में दिखी पवन सिंह की पावर; अदिवी शेष की 'डकैत' के गाने में नजर आए भोजपुरी एक्टर
ENT LIVE
Akshay Kumar की Bhoot Bangla होगी Postpone?
Akshay Kumar की Bhoot Bangla होगी Postpone?
ENT LIVE
Namit Malhotra की 'रामायण' का सबसे बड़ा अपडेट,हनुमान जयंती पर जारी होगा 'रामायण' का पहला लुक
Namit Malhotra की 'रामायण' का सबसे बड़ा अपडेट,हनुमान जयंती पर जारी होगा 'रामायण' का पहला लुक
ENT LIVE
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
Embed widget