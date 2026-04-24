मुंबई इंडियंस की हार के 3 बड़े कारण, जानें चेन्नई सुपर किंग्स ने कैसे घर में घुसकर रौंदा

IPL 2026 के 33वें मैच में चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियंस को 103 रनों के बड़े अंतर से हराया. CSK ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 207 रन बनाए थे, जिसे चेज करना वानखेड़े स्टेडियम में बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए था लेकिन जवाब में MI की पूरी टीम 104 रनों पर सिमट गई. ये IPL इतिहास में रनों के आधार पर मुंबई की सबसे बड़ी हार है और चेन्नई की सबसे बड़ी जीत. जानिए मुंबई की हार के 3 बड़े कारण.

संजू के आगे बेअसर MI के सभी गेंदबाज

जसप्रीत बुमराह शुरूआती ओवर में विकेट नहीं ले पाए, जिसके बाद कप्तान हार्दिक पांड्या खुद आए लेकिन महंगे साबित हुए. पांड्या ने अपने 2 ओवरों में 38 रन लुटाए. वानखेड़े की पिच बल्लेबाजों के अनुकूल मानी जाती है, जिसका संजू सैमसन ने भरपूर फायदा उठाया और शतक जड़ा. मुंबई के गेंदबाजों के पास संजू को आउट करने की कोई रणनीति नजर नहीं आई. स्पिनर मिचेल सैंटनर भी बेअसर रहे, उन्होंने 4 ओवरों में 11 की इकॉनमी से 44 रन खर्चे.

खराब कप्तानी

मुंबई इंडियंस की सबसे बड़ी हार का एक कारण हार्दिक पांड्या की खराब कप्तानी भी है, जो मुख्य गेंदबाजों से पहले खुद को तवज्जो देते हैं, जबकि पिछले मैचों में भी इसका कोई फायदा नहीं हो रहा था. हार्दिक को समझना होगा कि वह एक बैटिंग ऑलराउंडर हैं, उनकी प्राथमिकता अपनी बल्लेबाजी को लेकर होनी चाहिए न कि गेंदबाजी को लेकर. पांड्या ने 2 ओवरों में 38 रन दिए. जबकि बल्लेबाजी में वह सिर्फ 1 रन बना पाए.

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20 रन के अंदर गिरे 7 विकेट

वानखेड़े स्टेडियम में कल भी दूसरी पारी में ओस आ गई थी, ऐसे में 208 का लक्ष्य मुंबई इंडियंस के लिए बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए था. लेकिन मुंबई टीम तो 104 रनों पर ही सिमट गई. दानिश मालेवर पहले ओवर में अपनी पहली ही गेंद पर आउट हो गए, उन्हें अकील होसिन ने आउट किया. अगले ओवर में क्विंटन डिकॉक भी आउट हो गए, उन्हें मुकेश चौधरी ने बोल्ड किया. 11 के स्कोर पर मुंबई इंडियंस को तीसरा झटका लगा, नमन धीर को अकील होसेन ने बोल्ड किया. 200 से अधिक के लक्ष्य का पीछा करते हुए ऐसी शुरुआत ही हार की बड़ी वजह बनी.

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सूर्यकुमार यादव (36) और तिलक वर्मा (37) के बीच चौथे विकेट के लिए 73 रनों की साझेदारी हुई, लेकिन इस जोड़ी के टूटने के बाद मुंबई इंडियंस की पूरी टीम बिखर गई. चौथा विकेट 84 और 10वां विकेट 104 के स्कोर पर गिरा, यानी 20 रनों के अंदर मुंबई के 7 विकेट गिर गए. हार्दिक पांड्या (1), शेरफेन रदरफोर्ड (0), शार्दुल ठाकुर (6) भी फ्लॉप रहे.

अकील होसेन ने 4 ओवरों में 17 रन देकर 4 विकेट लिए. नूर अहमद ने 2 विकेट लिए. वानखेड़े में पहली बार किसी एक मैच में 9 विकेट स्पिनर्स ने लिए हैं.