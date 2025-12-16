Matheesha Pathirana KKR IPL 2026: मथीशा पाथिराना को कोलकाता नाइट राइडर्स ने 18 करोड़ में खरीद लिया है. वो आईपीएल ऑक्शन इतिहास में सबसे महंगे श्रीलंकाई क्रिकेटर बन गए हैं. नीलामी से पहले चेन्नई सुपर किंग्स ने उन्हें रिलीज कर दिया था और इस बार सीएसके ने पाथिराना पर एक भी बोली नहीं लगाई.

मथीशा पाथिराना का बेस प्राइस 2 करोड़ रुपये था, जिनके लिए पहले दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स में जंग देखने को मिली. दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स पाथिराना पर अपना आधे से भी ज्यादा पर्स लुटाने को तैयार थे, लेकिन KKR के आगे उनकी एक न चली.

दिल्ली कैपिटल्स ने 15.60 करोड़ रुपये पर आकर अपने हाथ खींच लिए, उसके बाद भी LSG ने हार नहीं मानी, जिसने पाथिराना पर 17.80 करोड़ रुपये तक बोली लगाई, लेकिन उसके बाद LSG भी पीछे हट गई. अंततः KKR ने पाथिराना को 18 करोड़ रुपये में खरीदा. उनसे पहले ऑक्शन में सबसे महंगे श्रीलंकाई खिलाड़ी होने का रिकॉर्ड वानिंदु हसरंगा के नाम था, जिन्हें 2022 की नीलामी में RCB ने 10.75 करोड़ रुपये में खरीदा था.

मथीशा पाथिराना को पिछले साल चेन्नई सुपर किंग्स ने 13 करोड़ रुपये में रिटेन किया था, लेकिन कोलकाता नाइट राइडर्स ने उनपर पिछले साल से 5 करोड़ रुपये ऊंची बोली लगाई. इससे पहले KKR ने कैमरून ग्रीन पर इसी ऑक्शन में 25.20 करोड़ रुपये की बोली लगाई थी.

मथीशा पाथिराना का IPL करियर

मथीशा पाथिराना ने अब तक 32 मैचों के अपने IPL करियर में 47 विकेट चटकाए हैं. 2025 सीजन उनके लिए बहुत ज्यादा अच्छा नहीं गुजरा, जिसमें उन्होंने CSK के लिए 12 मैचों में 13 विकेट लिए थे. मगर उससे पिछले सीजन में उन्होंने केवल 6 मैचों में 13 विकेट लिए थे.