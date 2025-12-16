हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
क्रिकेटलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएलIPL 2026 Auction: मथीशा पाथिराना बने सबसे महंगे खिलाड़ी, KKR ने इतने करोड़ में खरीदा, CSK ने देखा तक नहीं

IPL 2026 Auction: मथीशा पाथिराना बने सबसे महंगे खिलाड़ी, KKR ने इतने करोड़ में खरीदा, CSK ने देखा तक नहीं

Matheesha Pathirana IPL 2026 Price: मथीशा पाथिराना को कोलकाता नाइट राइडर्स ने 18 करोड़ में खरीद लिया है. वो आईपीएल ऑक्शन इतिहास में सबसे महंगे श्रीलंकाई क्रिकेटर बन गए हैं.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 16 Dec 2025 04:27 PM (IST)
Preferred Sources

Matheesha Pathirana KKR IPL 2026: मथीशा पाथिराना को कोलकाता नाइट राइडर्स ने 18 करोड़ में खरीद लिया है. वो आईपीएल ऑक्शन इतिहास में सबसे महंगे श्रीलंकाई क्रिकेटर बन गए हैं. नीलामी से पहले चेन्नई सुपर किंग्स ने उन्हें रिलीज कर दिया था और इस बार सीएसके ने पाथिराना पर एक भी बोली नहीं लगाई.

मथीशा पाथिराना का बेस प्राइस 2 करोड़ रुपये था, जिनके लिए पहले दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स में जंग देखने को मिली. दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स पाथिराना पर अपना आधे से भी ज्यादा पर्स लुटाने को तैयार थे, लेकिन KKR के आगे उनकी एक न चली.

दिल्ली कैपिटल्स ने 15.60 करोड़ रुपये पर आकर अपने हाथ खींच लिए, उसके बाद भी LSG ने हार नहीं मानी, जिसने पाथिराना पर 17.80 करोड़ रुपये तक बोली लगाई, लेकिन उसके बाद LSG भी पीछे हट गई. अंततः KKR ने पाथिराना को 18 करोड़ रुपये में खरीदा. उनसे पहले ऑक्शन में सबसे महंगे श्रीलंकाई खिलाड़ी होने का रिकॉर्ड वानिंदु हसरंगा के नाम था, जिन्हें 2022 की नीलामी में RCB ने 10.75 करोड़ रुपये में खरीदा था.

मथीशा पाथिराना को पिछले साल चेन्नई सुपर किंग्स ने 13 करोड़ रुपये में रिटेन किया था, लेकिन कोलकाता नाइट राइडर्स ने उनपर पिछले साल से 5 करोड़ रुपये ऊंची बोली लगाई. इससे पहले KKR ने कैमरून ग्रीन पर इसी ऑक्शन में 25.20 करोड़ रुपये की बोली लगाई थी.

मथीशा पाथिराना का IPL करियर

मथीशा पाथिराना ने अब तक 32 मैचों के अपने IPL करियर में 47 विकेट चटकाए हैं. 2025 सीजन उनके लिए बहुत ज्यादा अच्छा नहीं गुजरा, जिसमें उन्होंने CSK के लिए 12 मैचों में 13 विकेट लिए थे. मगर उससे पिछले सीजन में उन्होंने केवल 6 मैचों में 13 विकेट लिए थे.

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read
Published at : 16 Dec 2025 04:07 PM (IST)
Tags :
Matheesha Pathirana IPL Auction Live IPL 2026 Auction
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
मुस्लिम देश जॉर्डन में पीएम मोदी की खातिरदारी देखकर चिढ़ा PAK? खुद ड्राइव करके म्यूजियम ले गए क्राउन प्रिंस
मुस्लिम देश जॉर्डन में पीएम मोदी की खातिरदारी देखकर चिढ़ा PAK? खुद ड्राइव करके म्यूजियम ले गए क्राउन प्रिंस
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP विधानसभा चुनाव: कांग्रेस और सपा के बीच कैसे होगा सीट का बंटवारा? अखिलेश यादव ने कर दिया फाइनल
UP विधानसभा चुनाव: कांग्रेस और सपा के बीच कैसे होगा सीट का बंटवारा? अखिलेश यादव ने कर दिया फाइनल
क्रिकेट
Cameron Green IPL 2026: 25.20 करोड़ में बिकते ही कैमरून ग्रीन के खाते से कट गए 7.2 करोड़, मिलेंगे 18 करोड़ रुपये; जानें क्या है नया नियम
25.20 करोड़ में बिकते ही कैमरून ग्रीन के खाते से कट गए 7.2 करोड़, मिलेंगे 18 करोड़ रुपये; जानें क्या है नया नियम
इंडिया
TV, बाइक और 15,000 रुपये कैश के लिए युवती को जिंदा जलाया, दहेज का ये दर्दनाक मामला सुनकर SC हैरान, कहा- कानून में...
TV, बाइक और 15,000 रुपये कैश के लिए युवती को जिंदा जलाया, दहेज का ये दर्दनाक मामला सुनकर SC हैरान, कहा- कानून में...
Advertisement

वीडियोज

India Trade Shock , November में Trade Deficit 61% गिरा | Exports Boom | Paisa Live
Defence Production Record High कौनसा Stock देगा सबसे ज़्यादा Return? | Paisa Live
Parliament Winter Session: नए बिल पर ये क्या बोल गई Priyanka Gandhi... | Viksit Bharat
National Herald Case Update: राहुल गांधी और सोनिया गांधी की चार्जशीट पर कोर्ट ने ED से कही ये बात
Vipin Sharma की Untold Journey: Vinod Khanna से Inspired Dream, NSD–Canada Struggle, Taare Zameen Par की पहचान और Typecasting से Reinvention तक
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
मुस्लिम देश जॉर्डन में पीएम मोदी की खातिरदारी देखकर चिढ़ा PAK? खुद ड्राइव करके म्यूजियम ले गए क्राउन प्रिंस
मुस्लिम देश जॉर्डन में पीएम मोदी की खातिरदारी देखकर चिढ़ा PAK? खुद ड्राइव करके म्यूजियम ले गए क्राउन प्रिंस
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP विधानसभा चुनाव: कांग्रेस और सपा के बीच कैसे होगा सीट का बंटवारा? अखिलेश यादव ने कर दिया फाइनल
UP विधानसभा चुनाव: कांग्रेस और सपा के बीच कैसे होगा सीट का बंटवारा? अखिलेश यादव ने कर दिया फाइनल
क्रिकेट
Cameron Green IPL 2026: 25.20 करोड़ में बिकते ही कैमरून ग्रीन के खाते से कट गए 7.2 करोड़, मिलेंगे 18 करोड़ रुपये; जानें क्या है नया नियम
25.20 करोड़ में बिकते ही कैमरून ग्रीन के खाते से कट गए 7.2 करोड़, मिलेंगे 18 करोड़ रुपये; जानें क्या है नया नियम
इंडिया
TV, बाइक और 15,000 रुपये कैश के लिए युवती को जिंदा जलाया, दहेज का ये दर्दनाक मामला सुनकर SC हैरान, कहा- कानून में...
TV, बाइक और 15,000 रुपये कैश के लिए युवती को जिंदा जलाया, दहेज का ये दर्दनाक मामला सुनकर SC हैरान, कहा- कानून में...
बॉलीवुड
'पाकिस्तान का झंडा देखा तो...', सुनील शेट्टी ने बताया 'बॉर्डर' का क्लाइमैक्स कैसे शूट हुआ?
'पाकिस्तान का झंडा देखा तो...', सुनील शेट्टी ने बताया 'बॉर्डर' का क्लाइमैक्स कैसे शूट हुआ?
जनरल नॉलेज
SIR List 2025 West Bengal: ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में आपका नाम है या नहीं, यहां जानें कैसे करें चेक?
ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में आपका नाम है या नहीं, यहां जानें कैसे करें चेक?
जनरल नॉलेज
इथियोपिया में कितने हो जाते हैं भारत के 10000 रुपये, इससे यहां क्या-क्या खरीद सकते हैं
इथियोपिया में कितने हो जाते हैं भारत के 10000 रुपये, इससे यहां क्या-क्या खरीद सकते हैं
महाराष्ट्र
BMC चुनाव: ठाकरे बंधुओं से कांग्रेस ने बनाई दूरी! अब शरद पवार की पार्टी ने साफ किया रुख
BMC चुनाव: ठाकरे बंधुओं से कांग्रेस ने बनाई दूरी! अब शरद पवार की पार्टी ने साफ किया रुख
ENT LIVE
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
Paisa LIVE
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
ENT LIVE
Saali Mohabbat Review : Radhika Apte की Suspense, Thriler और Crime से भरी दमदार कहानी
Saali Mohabbat Review : Radhika Apte की Suspense, Thriler और Crime से भरी दमदार कहानी
ENT LIVE
Akhanda 2: Thaandavam Review | Nandamuri Balakrishna ये क्या है?
Akhanda 2: Thaandavam Review | Nandamuri Balakrishna ये क्या है?
Embed widget