भयंकर मुसीबत में SRH, तीन दिन में 2 खूंखार खिलाड़ी IPL 2026 से बाहर, फ्रेंचाइजी ने किया एलान

IPL 2026 से खिलाड़ियों के बाहर होने का सिलसिला जारी है. अब सनराइजर्स हैदराबाद ने पुष्टि करके बताया है कि तेज गेंदबाज डेविड पेन टखने की चोट के कारण IPL 2026 से बाहर हो गए हैं. डेविड पेन इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं. कुछ समय पहले ही सनराइजर्स हैदराबाद को एक और बड़ा झटका लगा था, जब इंग्लैंड के ही ब्राइडन कार्स भी चोट के कारण IPL 2026 से बाहर हो गए थे. SRH का तेज गेंदबाजी डिपार्टमेंट भयंकर मुसीबत में नजर आ रहा है.

सनराइजर्स हैदराबाद की मुश्किलें बहुत बढ़ गई हैं क्योंकि उसके पास तेज गेंदबाज डिपार्टमेंट में अनुभव नहीं है. जयदेव उनादकट और हर्षल पटेल बहुत महंगे साबित हो रहे हैं. इसी बीच प्रफुल हिंगे और साकिब हुसैन का धमाकेदार डेब्यू हुआ है, लेकिन जब टीम कठिन परिस्थितियों में घिरी होगी तब क्या प्रफुल और साकिब टीम को बचा जाएंगे. ऐसे की सवाल SRH मैनेजमेंट के सामने खड़े हो गए हैं.

OFFICIAL ANNOUNCEMENT



David Payne has been ruled out of TATA IPL 2026 after sustaining an ankle injury.



Wishing him a speedy recovery 🧡 pic.twitter.com/aKjJ9lvl6R — SunRisers Hyderabad (@SunRisers) April 16, 2026

अपडेट जारी है...