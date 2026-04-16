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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026भयंकर मुसीबत में SRH, तीन दिन में 2 खूंखार खिलाड़ी IPL 2026 से बाहर, फ्रेंचाइजी ने किया एलान

भयंकर मुसीबत में SRH, तीन दिन में 2 खूंखार खिलाड़ी IPL 2026 से बाहर, फ्रेंचाइजी ने किया एलान

David Payne Out of IPL 2026: सनराइजर्स हैदराबाद का तेज गेंदबाजी अटैक बहुत भयंकर मुश्किल में पड़ता दिख रहा है. टीम का एक और तेज गेंदबाज चोटिल हो गया है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 16 Apr 2026 05:45 PM (IST)
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IPL 2026 से खिलाड़ियों के बाहर होने का सिलसिला जारी है. अब सनराइजर्स हैदराबाद ने पुष्टि करके बताया है कि तेज गेंदबाज डेविड पेन टखने की चोट के कारण IPL 2026 से बाहर हो गए हैं. डेविड पेन इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं. कुछ समय पहले ही सनराइजर्स हैदराबाद को एक और बड़ा झटका लगा था, जब इंग्लैंड के ही ब्राइडन कार्स भी चोट के कारण IPL 2026 से बाहर हो गए थे. SRH का तेज गेंदबाजी डिपार्टमेंट भयंकर मुसीबत में नजर आ रहा है.

सनराइजर्स हैदराबाद की मुश्किलें बहुत बढ़ गई हैं क्योंकि उसके पास तेज गेंदबाज डिपार्टमेंट में अनुभव नहीं है. जयदेव उनादकट और हर्षल पटेल बहुत महंगे साबित हो रहे हैं. इसी बीच प्रफुल हिंगे और साकिब हुसैन का धमाकेदार डेब्यू हुआ है, लेकिन जब टीम कठिन परिस्थितियों में घिरी होगी तब क्या प्रफुल और साकिब टीम को बचा जाएंगे. ऐसे की सवाल SRH मैनेजमेंट के सामने खड़े हो गए हैं.

 

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 16 Apr 2026 05:38 PM (IST)
Tags :
SRH David Payne SunRisers Hyderabad IPL 2026
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