IPL 2026 के बीच क्विंटन डिकॉक ने अचानक छोड़ा MI का साथ, मुंबई को एकसाथ 2 बड़े झटके

IPL 2026 के बीच क्विंटन डिकॉक ने अचानक छोड़ा MI का साथ, मुंबई को एकसाथ 2 बड़े झटके
Quinton De Kock Ruled Out of IPL 2026: क्विंटन डिकॉक समेत मुंबई इंडियंस के 2 खिलाड़ी आईपीएल 2026 से बाहर हो गए हैं. MI की टीम पहले ही प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी है.
आईपीएल 2026 के प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुकी मुंबई इंडियंस को डबल झटका लगा है. क्विंटन डिकॉक और राज बावा चोट के कारण आईपीएल 2026 से बाहर हो गए हैं. डिकॉक और राज बावा अपने-अपने घर लौट कर रिहैब प्रक्रिया शुरू करेंगे. डिकॉक और बावा ने इस सीजन मुंबई के लिए केवल तीन-तीन मैच खेले हैं.
डिकॉक को 29 अप्रैल को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मैच से पूर्व बाईं कलाई में चोट आई थी. उसके बाद से डिकॉक मैदान पर नहीं उतर पाए थे. दूसरी ओर राज बावा को पिछले सप्ताह दायें अंगूठे में चोट आई थी. मुंबई इंडियंस फ्रेंचाइजी द्वारा जारी स्टेटमेंट में बताया गया कि MI की मेडिकल टीम दोनों को जल्द से जल्द फिट होने में सहायता प्रदान करेगी.
2026 में डिकॉक पांच साल के बाद मुंबई इंडियंस टीम में वापस आए थे. दुर्भाग्यवश चोट के कारण इस सीजन वो केवल 3 मैच खेल पाए. तीन मुकाबलों में उन्होंने एक शतकीय पारी सहित 132 रन बनाए थे. दूसरी ओर राज बावा तीन मैच खेलकर सिर्फ 2 विकेट चटका पाए. बावा पेशे से ऑलराउंडर हैं और दायें हाथ से तेज गेंदबाजी करते हैं. आईपीएल 2026 में उन्हें केवल एक बार बैटिंग मिली, जहां वो केवल 16 रन बना पाए.
MI प्लेऑफ से बाहर
मुंबई इंडियंस आईपीएल 2026 से पहले ही बाहर हो चुकी है. वह आईपीएल 2026 में 12 मैच खेलकर सिर्फ चार जीत दर्ज कर पाई है. मुंबई अंक तालिका में नौवें स्थान पर है. उसके लीग स्टेज में केवल 2 मैच बचे हैं, जो उसे कोलकाता नाइट राइडर्स और राजस्थान रॉयल्स के साथ खेलने हैं. कोलकाता और राजस्थान, दोनों प्लेऑफ की दौड़ में बनी हुई हैं और मुंबई उनका खेल बिगाड़ सकती है.
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