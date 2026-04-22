IPL 2026 के लीग स्टेज में लगभग आधे मैच खेल चुकी लखनऊ सुपर जायंट्स मुश्किल में घिरी है. ऋषभ पंत की कप्तानी वाली यह टीम अब तक 6 मैचों में केवल 2 जीत दर्ज कर सकी है और पॉइंट्स टेबल में नौवें स्थान पर है. LSG टीम की नाकामी की एक मुख्य वजह स्टार बल्लेबाजों का फ्लॉप होना रहा है. इन्हीं फ्लॉप खिलाड़ियों में ऋषभ पंत और निकोलस पूरन भी हैं, जो कुल मिलाकर इस सीजन 50 करोड़ रुपये की सैलरी ले रहे हैं.

50 करोड़ बर्बाद

क्रिकबज के अनुसार न्यूजीलैंड के पूर्व क्रिकेटर साइमन डूल ने लखनऊ सुपर जायंट्स टीम की कमियां गिनवाते हुए कहा कि टॉप-5 में तीन विदेशी खिलाड़ियों का होना LSG की सबसे बड़ी गलती रही है. उन्होंने कहा कि एडन मार्करम ने 2-3 अच्छी पारियां खेली हैं, वहीं मिचेल मार्श बहुत ज्यादा सफल नहीं रहे हैं. वहीं 23 करोड़ लेने वाले निकोलस पूरन ने कुछ किया ही नहीं है. आंकड़ों पर नजर डालें तो पूरन अब तक 6 मैचों में केवल 51 रन बना सके हैं और उनका औसत 8.50 का रहा है.

साइमन डूल ने ऋषभ पंत की भी जमकर आलोचना की. उन्होंने कहा कि पंत ने लखनऊ को सिर्फ एक मैच जिताने के अलावा पूरे सीजन कुछ नहीं किया है. न्यूजीलैंड के दिग्गज क्रिकेटर ने कहा कि LSG ने केवल 2 खिलाड़ियों पर 50 करोड़ रुपये खर्च किए हैं. टीम ने आधा पर्स दो खिलाड़ियों पर खाली कर दिया, लेकिन कोई भी मैच जिताने का काम नहीं कर रहा है. पूरन को 23 करोड़ और ऋषभ पंत को 27 करोड़ रुपये मिलते हैं.

अब तक का प्रदर्शन

निकोलस पूरन ने इस सीजन 6 पारियों में मात्र 8.50 के औसत से 51 रन बनाए हैं. वहीं ऋषभ पंत ने इस सीजन 6 पारियों में 147 रन बनाए हैं. सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ आई 68 रन की पारी को छोड़ दिया जाए तो पंत ने भी IPL 2026 में कुछ खास नहीं किया है. लखनऊ अभी टेबल में नौवें स्थान पर है.

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