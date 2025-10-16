IPL 2026 से पहले लखनऊ सुपर जायंट्स का मास्टरस्ट्रोक, LSG की किस्मत बदलने आया दिग्गज

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएलIPL 2026 से पहले लखनऊ सुपर जायंट्स का मास्टरस्ट्रोक, LSG की किस्मत बदलने आया दिग्गज

Kane Williamson IPL 2026 Team: न्यूजीलैंड के दिग्गज बल्लेबाज केन विलियमसन ने लखनऊ सुपर जायंट्स को जॉइन कर लिया है. वो IPL 2026 में लखनऊ टीम के रणनीतिक सलाहकार के तौर पर दिखेंगे.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 16 Oct 2025 03:37 PM (IST)
न्यूजीलैंड के दिग्गज बल्लेबाज केन विलियमसन ने लखनऊ सुपर जायंट्स को जॉइन कर लिया है. वो IPL 2026 में लखनऊ टीम के रणनीतिक सलाहकार के तौर पर दिखेंगे. LSG टीम पिछले साल पॉइंट्स टेबल में सातवें स्थान पर रही थी और अब विलियमसन के साथ से लखनऊ टीम पिछली बार से बेहतर करना चाहेगी. बताते चलें कि इंडियन प्रीमियर लीग इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी ऋषभ पंत इसी टीम के कप्तान हैं, जिन्हें LSG ने 27 करोड़ रुपये में खरीदा था.

LSG टीम के मालिक संजीव गोयनका ने भी X (पहले ट्विटर) के माध्यम से बताया कि केन विलियमसन पहले भी LSG फ्रैंचाइजी का हिस्सा रहे हैं और उन्हें नया रोल मिलने के लिए बधाई. उनकी लीडरशिप, क्रिकेट की समाज और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने की क्षमता टीम के लिए फायदेमंद साबित होगी.

केन विलियमसन के अलावा डेनियल क्रो को स्पिन गेंदबाजी कोच नियुक्त किया गया है. विलियमसन और डेनियल अब LSG टीम के हेड कोच जस्टिन लैंगर के साथ मिलकर काम करेंगे. भारतीय टीम के पूर्व गेंदबाजी कोच भरत अरुण भी बॉलिंग कोच के तौर पर इस टीम से जुड़े हुए हैं. आपको याद दिला दें कि पिछले सीजन लखनऊ टीम के मेंटॉर रहे जहीर खान LSG का साथ छोड़ चुके हैं.

नया रोल मिलने पर बोले केन विलियमसन

केन विलियमसन लखनऊ सुपर जायंट्स टीम में नया रोल मिलने पर बोले, "मैं लखनऊ टीम के साथ जुडने पर बहुत उत्साहित महसूस कर रहा हूं. उनका स्क्वाड बहुत प्रतिभाशाली है, और मैं बेहतरीन कोचों के साथ काम करने को भी उत्साहित हूं. IPL के साथ जुड़े रहना खास है, जो क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ फ्रैंचाइजी लीग है.

केन विलियमसन अब भी इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं और अपने 371 मैचों के इंटरनेशनल करियर में 19086 रन बना चुके हैं. अपने 79 मैचों के IPL करियर में 2128 रन बनाए हैं, जिनमें 18 अर्धशतक भी शामिल हैं.

'आप तभी फेल होते हो जब...', ODI से रिटायरमेंट की खबरों के बीच विराट कोहली ने किया क्रिप्टिक पोस्ट, हुआ वायरल

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 16 Oct 2025 03:37 PM (IST)
Kane Williamson Sanjiv Goenka LUCKNOW SUPER GIANTS IPL 2026
