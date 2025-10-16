IPL 2026 से पहले लखनऊ सुपर जायंट्स का मास्टरस्ट्रोक, LSG की किस्मत बदलने आया दिग्गज

न्यूजीलैंड के दिग्गज बल्लेबाज केन विलियमसन ने लखनऊ सुपर जायंट्स को जॉइन कर लिया है. वो IPL 2026 में लखनऊ टीम के रणनीतिक सलाहकार के तौर पर दिखेंगे. LSG टीम पिछले साल पॉइंट्स टेबल में सातवें स्थान पर रही थी और अब विलियमसन के साथ से लखनऊ टीम पिछली बार से बेहतर करना चाहेगी. बताते चलें कि इंडियन प्रीमियर लीग इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी ऋषभ पंत इसी टीम के कप्तान हैं, जिन्हें LSG ने 27 करोड़ रुपये में खरीदा था.

LSG टीम के मालिक संजीव गोयनका ने भी X (पहले ट्विटर) के माध्यम से बताया कि केन विलियमसन पहले भी LSG फ्रैंचाइजी का हिस्सा रहे हैं और उन्हें नया रोल मिलने के लिए बधाई. उनकी लीडरशिप, क्रिकेट की समाज और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने की क्षमता टीम के लिए फायदेमंद साबित होगी.

केन विलियमसन के अलावा डेनियल क्रो को स्पिन गेंदबाजी कोच नियुक्त किया गया है. विलियमसन और डेनियल अब LSG टीम के हेड कोच जस्टिन लैंगर के साथ मिलकर काम करेंगे. भारतीय टीम के पूर्व गेंदबाजी कोच भरत अरुण भी बॉलिंग कोच के तौर पर इस टीम से जुड़े हुए हैं. आपको याद दिला दें कि पिछले सीजन लखनऊ टीम के मेंटॉर रहे जहीर खान LSG का साथ छोड़ चुके हैं.

नया रोल मिलने पर बोले केन विलियमसन

केन विलियमसन लखनऊ सुपर जायंट्स टीम में नया रोल मिलने पर बोले, "मैं लखनऊ टीम के साथ जुडने पर बहुत उत्साहित महसूस कर रहा हूं. उनका स्क्वाड बहुत प्रतिभाशाली है, और मैं बेहतरीन कोचों के साथ काम करने को भी उत्साहित हूं. IPL के साथ जुड़े रहना खास है, जो क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ फ्रैंचाइजी लीग है.

केन विलियमसन अब भी इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं और अपने 371 मैचों के इंटरनेशनल करियर में 19086 रन बना चुके हैं. अपने 79 मैचों के IPL करियर में 2128 रन बनाए हैं, जिनमें 18 अर्धशतक भी शामिल हैं.

