हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
क्रिकेटलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्टआईपीएल टीमऑरेंज कैपपर्पल कैप
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 20266 ओवर में थे 91 रन, फिर लखनऊ हुई धड़ाम, CSK की करिश्माई वापसी; LSG ने दिया 204 का लक्ष्य

6 ओवर में थे 91 रन, फिर लखनऊ हुई धड़ाम, CSK की करिश्माई वापसी; LSG ने दिया 204 का लक्ष्य

CSK vs LSG 1st Innings Highlights: लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए जोश इंग्लिस ने सबसे बड़ी पारी खेलते हुए 33 गेंदों में 10 चौके और 6 छक्कों की मदद से 85 रन स्कोर किए.

By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क | Edited By: मोहम्मद अलफैज | Updated at : 10 May 2026 05:40 PM (IST)
Preferred Sources

CSK vs LSG 1st Innings Full Highlights: एमए चिदंबरम स्टेडियम में आईपीएल 2026 के 53वें मैच में चेन्नई सुपर किंग्स ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया. पहले बैटिंग का न्यौता पाने वाली लखनऊ सुपर जायंट्स ने पारवरप्ले यानी शुरुआती 6 ओवर में सिर्फ 1 विकेट पर 91 रन बोर्ड पर लगा लिए थे. यहां से लगा कि टीम 240 या 250 रन के आंकड़े तक पहुंच सकती है, लेकिन चेन्नई के गेंदबाजों की दमदार वापसी ने लखनऊ को 20 ओवर में 8 विकेट पर 203 रन ही बनाने दिए. 

लखनऊ के लिए जोश इंग्लिस ने सबसे बड़ी पारी खेलते हुए 33 गेंदों में 10 चौके और 6 छक्कों की मदद से 85 रन स्कोर किए. इसके अलावा शाहबाज अहमद ने 25 गेंदों में 3 चौके और 3 छक्के लगाकर 43* रन स्कोर किए. शाहबाज अहमद और हिम्मत सिंह ने 7वें विकेट के लिए 32 गेंदों में 50 रनों की साझेदारी कर को टीम को 200 रनों का आंकड़ा पार कराने में मददी की.

इस दौरान चेन्नई के लिए जेमी ओवरटन ने सबसे ज्यादा 3 विकेट चटकाए. बाकी 2 विकेट अंशुल कंबोज ने अपने नाम किए. इसके अलावा 1 विकेट नूर अहमद ने चटकाया. ओवरटन ने 4 ओवर में 36 रन खर्चे. नूर ने 4 ओवर में 24 रन दिए. बाकी सभी गेंदबाजों ने 40 से ज्यादा-ज्यादा रन लुटाए.

जोश इंग्लिस के विकेट के बाद लखनऊ हुई धड़ाम

लखनऊ ने पहला विकेट 77 रन पर मिचेल मार्श के रूप में गंवाया. दूसरा विकेट 92 रन पर निकोलस पूरन के रूप में गिरा. तीसरा विकेट जोश इंग्लिस के रूप में 112 रन पर गिरा. यहां से लखनऊ संभल नहीं सकी. इसके बाद टीम ने चौथा विकेट 115 रन पर, पांचवां विकेट 130 रन पर, छठा विकेट 147 रन पर, सातवां 197 रन पर और आठवां भी 197 रन पर गंवाया.  

सबसे बड़ी पारी खेलने वाले इंग्लिस के अलावा मिचेल मार्श ने 10 रन, निकोलस पूरन ने 01 रन, कप्तान ऋषभ पंत ने 15 रन, एडन मार्करम ने 06 रन, अक्षत रघुवंशी ने 18 रन, हिम्मत सिंह ने 17, मोहम्मद शमी ने 00, शाहबाज ने 43* और आवेश खान ने 00* रन बनाए.

 

यह भी पढ़ें: 6,6,6,6..., 10 बाउंड्री से जोश इंग्लिस ने जड़ा तूफानी अर्धशतक, तोड़ा निकोलस पूरन का रिकॉर्ड

लखनऊ के खिलाफ क्यों नहीं खेल रहे एमएस धोनी? फिट हैं या अनफिट? जानें ताजा अपडेट

Published at : 10 May 2026 05:32 PM (IST)
Tags :
Josh Inglis Chennai Super Kings Vs Lucknow Super Giants IPL 2026 Jamie Overton
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

आईपीएल 2026
6 ओवर में थे 91 रन, फिर लखनऊ हुई धड़ाम, CSK की करिश्माई वापसी; LSG ने दिया 204 का लक्ष्य
6 ओवर में थे 91 रन, फिर लखनऊ हुई धड़ाम, CSK की करिश्माई वापसी; LSG ने दिया 204 का लक्ष्य
आईपीएल 2026
6,6,6,6..., 10 बाउंड्री से जोश इंग्लिस ने जड़ा तूफानी अर्धशतक, तोड़ा निकोलस पूरन का रिकॉर्ड
6,6,6,6..., 10 बाउंड्री से जोश इंग्लिस ने जड़ा तूफानी अर्धशतक, तोड़ा निकोलस पूरन का रिकॉर्ड
आईपीएल 2026
RCB और MI के बीच आज का दूसरा मैच, जानें बेंगलुरु-मुंबई की प्लेइंग इलेवन, पिच रिपोर्ट और मैच प्रिडिक्शन
RCB और MI के बीच भिड़ंत, जानें बेंगलुरु-मुंबई की प्लेइंग इलेवन, पिच रिपोर्ट और मैच प्रिडिक्शन
आईपीएल 2026
लखनऊ के खिलाफ क्यों नहीं खेल रहे एमएस धोनी? फिट हैं या अनफिट? जानें ताजा अपडेट
लखनऊ के खिलाफ क्यों नहीं खेल रहे एमएस धोनी? फिट हैं या अनफिट? जानें ताजा अपडेट
Advertisement

वीडियोज

“Shah Rukh Khan के नाम ने बढ़ाई Excitement, Mannat पहुंचकर निकला Funny Twist”
Elvish Yadav को मिली जान से मारने की धमकी, साथ की 10 Crore की Demand
Thalapathy Vijay Oath Ceremony: विजय इन अहम फैसलों पर रहेगा फोकस | Breaking News
Thalapathy Vijay Oath Ceremony: शपथ के बाद विजय सरकार के पहले फैसलों पर सबकी नजर | Breaking
UP Cabinet Expansion News: UP राजनीति में बड़ा संकेत | BJP | CM Yogi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
PM मोदी की सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश? बेंगलुरु में कार्यक्रम स्थल के पास मिला विस्फोटक, एजेंसियों में हड़कंप
PM मोदी की सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश? बेंगलुरु में कार्यक्रम स्थल के पास मिला विस्फोटक
बिहार
तमिलनाडु में 'विजय सरकार' बनने में स्टालिन ने की मदद? तेजस्वी यादव बोले- 'खुद चुनाव हार गए लेकिन...'
तमिलनाडु में 'विजय सरकार' बनने में स्टालिन ने की मदद? तेजस्वी यादव बोले- 'खुद चुनाव हार गए लेकिन...'
इंडिया
कौन हैं 29 साल की एस कीर्तना, जो बनीं 'विजय' सरकार की सबसे कम उम्र की मंत्री? जानें
कौन हैं 29 साल की एस कीर्तना, जो बनीं 'विजय' सरकार की सबसे कम उम्र की मंत्री? जानें
साउथ सिनेमा
थलापति विजय बने तमिलनाडु के सीएम, चमक उठा तृषा कृष्णन का चेहरा, एक्टर की मां को लगाया गले
थलापति विजय बने तमिलनाडु के सीएम, चमक उठा तृषा कृष्णन का चेहरा, एक्टर की मां को लगाया गले
आईपीएल 2026
IPL 2026 में सबसे अच्छा स्पेल डालने वाले Top-5 गेंदबाज, एक ने वैभव सूर्यवंशी के सामने डाला मेडन ओवर
IPL 2026 में सबसे अच्छा स्पेल डालने वाले Top-5 गेंदबाज, एक ने वैभव सूर्यवंशी के सामने डाला मेडन ओवर
इंडिया
'राज्यपाल को सौंपा गया सरकार बनाने का प्रस्ताव, जल्द...', असम में हिमंता बिस्वा सरमा को लेकर क्या बोले जेपी नड्डा
'राज्यपाल को सौंपा गया सरकार बनाने का प्रस्ताव, जल्द...', असम में हिमंता बिस्वा सरमा को लेकर क्या बोले जेपी नड्डा
ट्रेंडिंग
'हम नहीं सुधरेंगे' दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस-वे पर बने नए टॉयलेट की हुई दयनीय हालत, वीडियो वायरल
'हम नहीं सुधरेंगे' दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस-वे पर बने नए टॉयलेट की हुई दयनीय हालत, वीडियो वायरल
टेक्नोलॉजी
2,000 रुपये का जुगाड़ और पुराना Computer बन जाएगा सुपरफास्ट! नया Laptop खरीदने से पहले जान लें ये आसान ट्रिक
2,000 रुपये का जुगाड़ और पुराना Computer बन जाएगा सुपरफास्ट! नया Laptop खरीदने से पहले जान लें ये आसान ट्रिक
ENT LIVE
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
ENT LIVE
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
ENT LIVE
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया बड़ा बयान, बोलीं “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में आऊंगी”
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया बड़ा बयान, बोलीं “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में आऊंगी”
ENT LIVE
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
ENT LIVE
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
Embed widget