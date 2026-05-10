6 ओवर में थे 91 रन, फिर लखनऊ हुई धड़ाम, CSK की करिश्माई वापसी; LSG ने दिया 204 का लक्ष्य

CSK vs LSG 1st Innings Full Highlights: एमए चिदंबरम स्टेडियम में आईपीएल 2026 के 53वें मैच में चेन्नई सुपर किंग्स ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया. पहले बैटिंग का न्यौता पाने वाली लखनऊ सुपर जायंट्स ने पारवरप्ले यानी शुरुआती 6 ओवर में सिर्फ 1 विकेट पर 91 रन बोर्ड पर लगा लिए थे. यहां से लगा कि टीम 240 या 250 रन के आंकड़े तक पहुंच सकती है, लेकिन चेन्नई के गेंदबाजों की दमदार वापसी ने लखनऊ को 20 ओवर में 8 विकेट पर 203 रन ही बनाने दिए.

लखनऊ के लिए जोश इंग्लिस ने सबसे बड़ी पारी खेलते हुए 33 गेंदों में 10 चौके और 6 छक्कों की मदद से 85 रन स्कोर किए. इसके अलावा शाहबाज अहमद ने 25 गेंदों में 3 चौके और 3 छक्के लगाकर 43* रन स्कोर किए. शाहबाज अहमद और हिम्मत सिंह ने 7वें विकेट के लिए 32 गेंदों में 50 रनों की साझेदारी कर को टीम को 200 रनों का आंकड़ा पार कराने में मददी की.

इस दौरान चेन्नई के लिए जेमी ओवरटन ने सबसे ज्यादा 3 विकेट चटकाए. बाकी 2 विकेट अंशुल कंबोज ने अपने नाम किए. इसके अलावा 1 विकेट नूर अहमद ने चटकाया. ओवरटन ने 4 ओवर में 36 रन खर्चे. नूर ने 4 ओवर में 24 रन दिए. बाकी सभी गेंदबाजों ने 40 से ज्यादा-ज्यादा रन लुटाए.

जोश इंग्लिस के विकेट के बाद लखनऊ हुई धड़ाम

लखनऊ ने पहला विकेट 77 रन पर मिचेल मार्श के रूप में गंवाया. दूसरा विकेट 92 रन पर निकोलस पूरन के रूप में गिरा. तीसरा विकेट जोश इंग्लिस के रूप में 112 रन पर गिरा. यहां से लखनऊ संभल नहीं सकी. इसके बाद टीम ने चौथा विकेट 115 रन पर, पांचवां विकेट 130 रन पर, छठा विकेट 147 रन पर, सातवां 197 रन पर और आठवां भी 197 रन पर गंवाया.

सबसे बड़ी पारी खेलने वाले इंग्लिस के अलावा मिचेल मार्श ने 10 रन, निकोलस पूरन ने 01 रन, कप्तान ऋषभ पंत ने 15 रन, एडन मार्करम ने 06 रन, अक्षत रघुवंशी ने 18 रन, हिम्मत सिंह ने 17, मोहम्मद शमी ने 00, शाहबाज ने 43* और आवेश खान ने 00* रन बनाए.

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