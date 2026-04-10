LSG को हारी हुई बाजी जिताने वाले मुकुल चौधरी को 4 करोड़ का गिफ्ट, टीम के मालिक ने खोला खजाना

Sanjiv Goenka Gifts Mercedes Car Mukul Choudhary: चमत्कार देखना हो, तो IPL 2026 में बीते गुरुवार कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स मैच के अंतिम 4 ओवर के हाइलाइट्स देख लीजिए. 21 वर्षीय मुकुल चौधरी ने अकेले दम पर KKR के जबड़े से जीत छीन ली थी. मुकुल 27 गेंद में 54 रन बनाकर नाबाद लौटे. मैच जिताऊ पारी के लिए LSG टीम के मालिक संजीव गोयनका इस युवा खिलाड़ी को खास तोहफा देने जा रहे हैं.

कोलकाता नाइट राइडर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ के सामने 182 रनों का लक्ष्य रखा था. एक समय KKR की जीत तय लग रही ठीक, लेकिन मुकुल चौधरी ने अंतिम 4 ओवरों में तबाही मचा दी और 27 गेंद में 54 रन की पारी खेल अंतिम गेंद पर LSG को रोमांचक जीत दिलाई. मैच का रुख पलट देने वाली इस पारी के लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया.

मुकुल चौधरी को 4 करोड़ की कार

मैच के बाद लखनऊ टीम के मालिक संजीव गोयनका काफी खुश दिखे और उन्होंने मुकुल को गले भी लगाया. संजीव गोयनका, LSG टीम के इस युवा खिलाड़ी को मर्सेडीज बेंज मेबैक जीएलएस लग्जरी गाड़ी तोहफे में देने वाले हैं. इस गाड़ी के टॉप वेरिएंट की कीमत 4.10 करोड़ रुपये तक जाती है. पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में लखनऊ टीम के कप्तान ऋषभ पंत ने भी कहा कि मुकुल ने जो किया, वह बिल्कुल अविश्वसनीय था.

मुकुल चौधरी राजस्थान के झुनझुनू से आते हैं. मुकुल ने मैच के बाद बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि पिता ने उनके जन्म से पहले ही प्रण ले लिया था कि उनका बेटा क्रिकेटर बनेगा. मुकुल कहते हैं कि इस मुकाम तक पहुंचाने में उनके पिता ने बहुत सहयोग दिया है.

नंबर-5 पर LSG

लखनऊ सुपर जायंट्स ने अब तक खेले 3 मैचों में 2 जीत दर्ज की हैं और वह पॉइंट्स टेबल में 4 अंकों के साथ पांचवें स्थान पर मौजूद है. लखनऊ का प्रदर्शन बताता है कि वह अब तक मध्यम दर्जे की टीम साबित हुई है क्योंकि उसने दोनों बार हार के मुंह से बाहर आकर जीत दर्ज की है.

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