इकाना में लखनऊ-चेन्नई के मैच में क्यों काली पट्टी बांधकर उतरे खिलाड़ी? एक मिनट का मौन भी रखा
LSG and CSK Player wearing Black Armbands: लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाड़ी काली पट्टी बांधकर मैच खेलने के लिए मैदान पर उतरे हैं.
लखनऊ के इकाना स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच आईपीएल 2026 का 59वां मुकाबला खेला जा रहा है. मैच में खिलाड़ी बांह पर काली बांधकर उतरे. इतना ही नहीं, मैच से पहले एक मिनट का मौन भी रखा गया. तो आइए जानते हैं कि ऐसा क्यों किया गया.
दरअसल बुधवार (13 मई) को उत्तर प्रदेश में तेज आंधी-तूफान और बारिश से तबाही देखने को मिली थी. कथित तौर पर इस चक्रवात में करीब 111 लोगों की जान चली गई थी. इसके अलावा कई लोग घायल हुए थे. इसी में जान गंवाने वालों के सम्मान के लिए मैच से पहले एक मिनट का मौन रखा गया और सभी खिलाड़ी बांह पर काली पट्टी बांधकर मैदान पर उतरे हैं.
चेन्नई और लखनऊ ने किया पोस्ट
चेन्नई और लखनऊ के सोशल मीडिया के जरिए सोशल मीडिया पर एक-एक पोस्ट शेयर किया गया. चेन्नई ने पोस्ट के कैप्शन में लिखा, "उत्तर प्रदेश में आए तूफानों से प्रभावित परिवारों के साथ एकजुटता से खड़े हैं."
Standing in solidarity with the families affected by the storms in Uttar Pradesh. pic.twitter.com/2dvserzgu6— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) May 15, 2026
वहीं लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से जारी की गई पोस्ट में लिखा गया, "उत्तर प्रदेश में आए तूफानों से प्रभावित लोगों के प्रति एकजुटता दिखाने के लिए खेल शुरू होने से पहले एक मिनट का मौन रखा गया."
A moment of silence was observed before the start of play, in solidarity of those affected by storms across Uttar Pradesh. pic.twitter.com/1hhgd4ETJ7— Lucknow Super Giants (@LucknowIPL) May 15, 2026
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Source: IOCL