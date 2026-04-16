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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026IPL 2026: हिम्मत सिंह की एक चूक से ..., LSG पर भारी पड़ा कोहली और साल्ट साथ

IPL 2026: हिम्मत सिंह की एक चूक से ..., LSG पर भारी पड़ा कोहली और साल्ट साथ

LSG VS RCB: एलएसजी और आरसीबी के बीच हुई मैच के दौरान फील्डर की एक गलती से LSG की आईपीएल में हार हो गई.  यह लखनऊ की तीसरी हार थी.  

By : एबीपी लाइव | Updated at : 16 Apr 2026 08:32 AM (IST)
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LSG VS RCB: IPL में अब तक कुल 23 मुकाबले हो चुके हैं. चिन्नसवामी स्टेडियम में हुआ, 23वां मुकाबला डिफेंडिंग चैंपियंस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेला गया. 15 अप्रैल को हुए इस मुकाबले में आरसीबी 5 विकेट से बाजी मारी और बेंगलुरु एकतरफा यह मुकाबला जीत गई.  147 रन का टारगेट बेंगलुरु ने 15.1 ओवर में ही चेज कर लिया. हालांकि, लखनऊ सुपर जायंट्स आरसीबी की पारी के पहले ओवर में बड़ी गलती न करती मैच का नतीजा कुछ और ही होता. 

विराट कोहली की अहम पारी से आरसीबी को मिला फायदा

आईपीएल मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स को शुरुआत में ही बड़ा मौका मिला. पहले ओवर में रन आउट का आसान मौका हाथ से निकल गया, जिसमें विराट कोहली और फिल सॉल्ट में से किसी एक को आउट किया जा सकता था. फील्डिंग में हुई इस गलती का फायदा बल्लेबाजी टीम को मिला. 

पहले ओवर की चूक, छूटा मौका, बदली मैच की दिशा

शुरुआती झटके से बचने के बाद विराट कोहली ने अपनी पारी को संभाला और टीम को मजबूती दी. उन्होंने 34 गेंदों में 49 रन बनाए, जिसमें 6 चौके और 1 छक्का शामिल रहा. उनकी इस पारी ने आरसीबी को लक्ष्य की ओर बढ़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.

कोहली की संभली हुई पारी

अगर पहले ही ओवर में कोहली रन आउट हो जाते, तो मैच की दिशा बदल सकती थी. उस समय फिल सॉल्ट भी जल्द ही आउट हो गए थे, जिससे आरसीबी पर दबाव बढ़ सकता था. लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और कोहली की पारी ने टीम को संभाले रखा.

मैच के दौरान लखनऊ की यह चूक उन्हें भारी पड़ी. कोहली की 49 रन की पारी आरसीबी के लिए निर्णायक साबित हुई. 

यह भी पढ़ें- Watch: लड़की को महंगा पड़ा IPL मैच में Reel बनाना, 70 हजार रुपये का फटका; जानिए पूरा मामला

Published at : 16 Apr 2026 08:32 AM (IST)
Tags :
Royal Challengers Bengaluru LUCKNOW SUPER GIANTS IPL 2026
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