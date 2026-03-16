हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
क्रिकेटलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026IPL इतिहास में विकेट के पीछे सबसे सफल विकेटकीपर कौन? टॉप-5 में ये बड़े नाम शामिल

IPL इतिहास में विकेट के पीछे सबसे सफल विकेटकीपर कौन? टॉप-5 में ये बड़े नाम शामिल

आईपीएल इतिहास में सबसे ज्यादा विकेटकीपिंग डिसमिसल का रिकॉर्ड एमएस धोनी के नाम है, जिन्होंने 200 से ज्यादा बल्लेबाजों को आउट किया है. दिनेश कार्तिक, ऋद्धिमान साहा और ऋषभ पंत भी इस सूची में शामिल हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 16 Mar 2026 02:09 PM (IST)
Preferred Sources

आईपीएल में जहां बल्लेबाजों के बड़े-बड़े छक्के चर्चा में रहते हैं, वहीं विकेटकीपरों की भूमिका भी बेहद अहम होती है. शानदार कैच और स्टंपिंग के जरिए विकेटकीपर कई बार मैच का रुख बदल देते हैं. आईपीएल के इतिहास में कुछ विकेटकीपर ऐसे रहे हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा डिसमिसल कर एक खास रिकॉर्ड अपने नाम किया है.

धोनी नंबर 1 पर कायम

आईपीएल में सबसे ज्यादा विकेटकीपिंग डिसमिसल का रिकॉर्ड एम एस धोनी के नाम दर्ज है. उन्होंने 2008 से 2025 के बीच 278 मैच खेले और 271 पारियों में विकेटकीपिंग करते हुए कुल 201 बल्लेबाजों को आउट किया. इनमें 154 कैच और 47 स्टंपिंग शामिल हैं. धोनी की फुर्ती और तेज दिमाग के कारण उन्हें दुनिया के सबसे बेहतरीन विकेटकीपरों में गिना जाता है. उन्होंने कई मौकों पर बिजली जैसी तेजी से स्टंपिंग कर बल्लेबाजों को चौंकाया है.

दिनेश कार्तिक दूसरे स्थान पर

इस सूची में दूसरे नंबर पर दिनेश कार्तिक का नाम आता है. उन्होंने आईपीएल में 257 मैच खेले और 174 डिसमिसल किए. कार्तिक के नाम 137 कैच और 37 स्टंपिंग दर्ज हैं. वह दिल्ली, कोलकाता और बेंगलुरु सहित कई टीमों के लिए खेल चुके हैं और लंबे समय तक आईपीएल का हिस्सा रहे हैं.

साहा और पंत भी सूची में

तीसरे स्थान पर ऋद्धिमान साहा हैं, जिन्होंने 113 बल्लेबाजों को आउट किया है. उनके खाते में 87 कैच और 26 स्टंपिंग दर्ज हैं.

वहीं चौथे नंबर पर ऋषभ पंत का नाम है. पंत ने अब तक 125 मैचों में 101 डिसमिसल किए हैं. इनमें 77 कैच और 24 स्टंपिंग शामिल हैं. दिलचस्प बात यह है कि डिसमिसल प्रति पारी के मामले में पंत का औसत काफी अच्छा माना जाता है.

रॉबिन उथप्पा भी टॉप-5 में

सूची में पांचवें स्थान पर रॉबिन उथप्पा हैं. उन्होंने आईपीएल में 90 बल्लेबाजों को आउट किया है, जिनमें 58 कैच और 32 स्टंपिंग शामिल हैं.

आईपीएल 2026 का इंतजार

अब फैंस की नजर आने वाले सीजन पर है. आईपीएल 2026 की शुरुआत 28 मार्च से होने जा रही है. टूर्नामेंट का पहला मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला जाएगा. नए सीजन में भी विकेटकीपरों की भूमिका बेहद अहम रहने वाली है. फैंस को उम्मीद है कि इस बार भी विकेट के पीछे शानदार कैच और तेज स्टंपिंग देखने को मिलेंगी, जो मैच का नतीजा बदल सकती हैं. 

Published at : 16 Mar 2026 02:09 PM (IST)
Tags :
Wriddhiman Saha Most Dismissals IPL Records MS DHONI DINESH KARTHIK RISHABH PANT IPL 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

आईपीएल 2026
IPL 2026 से पहले RCB को मिली बड़ी खुशखबरी, कर्नाटक सरकार के इस फैसले झूम उठेंगे फैंस
IPL 2026 से पहले RCB को मिली बड़ी खुशखबरी, कर्नाटक सरकार के इस फैसले झूम उठेंगे फैंस
आईपीएल 2026
IPL इतिहास में विकेट के पीछे सबसे सफल विकेटकीपर कौन? टॉप-5 में ये बड़े नाम शामिल
IPL इतिहास में विकेट के पीछे सबसे सफल विकेटकीपर कौन? टॉप-5 में ये बड़े नाम शामिल
आईपीएल 2026
'बैसाखी' के सहारे चलते दिखे हर्षित राणा, क्या IPL 2026 के पूरे सीजन से होंगे बाहर?
'बैसाखी' के सहारे चलते दिखे हर्षित राणा, क्या IPL 2026 के पूरे सीजन से होंगे बाहर?
आईपीएल 2026
IPL में इस दिग्गज का रिकॉर्ड तोड़ना चाहते हैं वैभव सूर्यवंशी, 35 गेंदों के शतक से नहीं भरा मन
IPL में इस दिग्गज का रिकॉर्ड तोड़ना चाहते हैं वैभव सूर्यवंशी, 35 गेंदों के शतक से नहीं भरा मन
Advertisement

वीडियोज

Sansani:अलविदा माफ करना हरीश! |Ghaziabad | Crime News
Maharashtra News: नवी मुंबई में मौत का तांडव! युवक ने फुटपाथ पर चढ़ाई Scorpio...! | Road Saftey
Iran Israel War: कौन हैं Mojtaba Khamenei? 25 कहानियों मेंसमझिए ईरान की सत्ता का पूरा गणित! | Trump
Iran Israel War: ईरान के ताबड़तोड़ हमले जारी...कैसे रोकेगा इजरायल? | Trump | Breaking
Sandeep Chaudhary: 21 दिन..निष्पक्ष चुनाव कैसे संभव? विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण | Election 2026
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ये जंग नहीं आसां... ईरान वॉर में अबतक अमेरिका के 12 अरब डॉलर खर्च, कुल लागत का अनुमान बाकी, जानें पेंटागन ने क्या बताया
ये जंग नहीं आसां... ईरान वॉर में अबतक अमेरिका के 12 अरब डॉलर खर्च, कुल लागत का अनुमान बाकी, जानें पेंटागन ने क्या बताया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'बहुत देर कर दी मेहरबां आते-आते..', कांशीराम को भारत रत्न की मांग पर चंद्रशेखर आजाद ने कांग्रेस का घेरा
'बहुत देर कर दी मेहरबां आते-आते..', कांशीराम को भारत रत्न की मांग पर चंद्रशेखर आजाद ने कांग्रेस का घेरा
इंडिया
LPG Crisis: भारत आ रहे शिवालिक और नंदादेवी शिप में कितने दिन की LPG है?
LPG Crisis: भारत आ रहे शिवालिक और नंदादेवी शिप में कितने दिन की LPG है?
स्पोर्ट्स
जसप्रीत बुमराह का ‘हैप्पी एनिवर्सरी’ पोस्ट हुआ वायरल, पत्नी संजना के जवाब ने लूटी महफिल
जसप्रीत बुमराह का ‘हैप्पी एनिवर्सरी’ पोस्ट हुआ वायरल, पत्नी संजना के जवाब ने लूटी महफिल
बॉलीवुड
Oscar 2026 में प्रियंका चोपड़ा का दिखा रॉयल अंदाज, देसी गर्ल का 'ओल्ड हॉलीवुड' स्टाइल लुक हुआ वायरल
Oscar 2026 में प्रियंका चोपड़ा का दिखा रॉयल अंदाज, देसी गर्ल का 'ओल्ड हॉलीवुड' स्टाइल लुक वायरल
विश्व
'हॉर्मुज स्ट्रेट में...', ट्रंप का साथ देने पर जापान की प्रधानमंत्री की No, जहाजों को एस्कॉर्ट करने पर खोले पत्ते
'हॉर्मुज स्ट्रेट में...', ट्रंप का साथ देने पर जापान की प्रधानमंत्री की No, जहाजों को एस्कॉर्ट करने पर खोले पत्ते
यूटिलिटी
इस चीज के बिना रुक सकती है सिलेंडर की डिलीवरी, LPG संकट के बीच सरकार ने बदला नियम
इस चीज के बिना रुक सकती है सिलेंडर की डिलीवरी, LPG संकट के बीच सरकार ने बदला नियम
हेल्थ
Vitamin D Deficiency: शरीर में विटामिन 'डी' की कमी कितनी खतरनाक, इससे किन बीमारियों का खतरा?
शरीर में विटामिन 'डी' की कमी कितनी खतरनाक, इससे किन बीमारियों का खतरा?
ENT LIVE
Dhurandhar 2: thrilling Action, रहस्य और Villains—2026 की Blockbuster धमाका
Dhurandhar 2: thrilling Action, रहस्य और Villains—2026 की Blockbuster धमाका
ENT LIVE
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
ENT LIVE
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
ENT LIVE
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
ENT LIVE
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
Embed widget