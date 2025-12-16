IPL 2026 की नीलामी के पहले राउंड में अनसोल्ड जाने के बाद लियाम लिविंगस्टोन को दूसरे राउंड में सनराइजर्स हैदराबाद ने खरीद लिया है. SRH ने उन्हें 13 करोड़ रुपये की बोली लगाकर खरीदा. लखनऊ सुपर जायंट्स भी लिविंगस्टोन को खरीदना चाहती थी, लेकिन उसके पर्स में पैसे कम पड़ गए. लिविंगस्टोन को खरीदने के लिए KKR, SRH और लखनऊ सुपर जायंट्स में होड़ लगी हुई थी, लेकिन अंत में हैदराबाद फ्रैंचाइजी ने बाजी मारी.

लिविंगस्टोन का बेस प्राइस 2 करोड़ रुपये था, जो पहले राउंड में अनसोल्ड रहे थे. दूसरे राउंड में उनका नाम बोला गया तो उनपर सबसे पहली बोली KKR ने लगाई, जो 2.80 करोड़ के बाद दौड़ से बाहर हो गई. उसके बाद गुजरात टाइटंस ने भी 4 करोड़ रुपये तक अपना हाथ आजमाया, लेकिन उसके पर्स में ज्यादा रकम नहीं बची थी.

उसके बाद लिविंगस्टोन को खरीदने के लिए सनराइजर्स हैदराबाद और लखनऊ सुपर जायंट्स में जबरदस्त होड़ शुरू हो गई. लखनऊ 12.80 करोड़ तक गई, लेकिन पर्स में ज्यादा पैसे ना बचे होने के कारण वो भी लिविंगस्टोन को खरीदने की दौड़ से बाहर हो गई. अंत में 13 करोड़ की बोली लगाकर काव्या मारन की सनराइजर्स हैदराबाद ने लिविंगस्टोन को अपने स्क्वाड में शामिल किया.

लिविंगस्टोन के लिए IPL 2025 सीजन ज्यादा अच्छा नहीं रहा था, जिसमें उन्होंने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए खेलते हुए 8 पारियों में सिर्फ 112 रन बनाए थे. वो पूरे सीजन में 2 विकेट ले पाए थे.

अपने 49 मैचों के IPL करियर में लिविंगस्टोन ने 1051 रन बनाने के अलावा 13 विकेट भी लिए हैं. बता दें कि आईपीएल 2025 सीजन के समापन के बाद लिविंगस्टोन की टी20 फॉर्म ने रफ्तार पकड़ी है. द हंड्रेड लीग में बर्मिंघम फीनिक्स की कप्तानी करते हुए उन्होंने 241 रन बनाए थे. इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 155.48 का रहा. द हंड्रेड लीग के पिछले सीजन में उन्होंने 7 विकेट लेने में भी सफलता पाई थी. वहीं टी20 ब्लास्ट टूर्नामेंट में उन्होंने 260 रन बनाने के साथ 6 विकेट भी लिए थे.