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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026IPL में एक खिलाड़ी की सैलरी 150 करोड़, ललित मोदी की भविष्यवाणी से पूरी दुनिया हैरान

IPL में एक खिलाड़ी की सैलरी 150 करोड़, ललित मोदी की भविष्यवाणी से पूरी दुनिया हैरान

Lalit Modi Prediction IPL Brand Valuation: इंडियन प्रीमियर लीग के संस्थापक ललित मोदी ने IPL 2030 के लिए हैरान करने वाली भविष्यवाणी की है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 17 Apr 2026 06:41 PM (IST)
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इंडियन प्रीमियर लीग के संस्थापक ललित मोदी ने हैरतअंगेज भविष्यवाणी कर डाली है. IPL 2026 शुरू होने से पूर्व राजस्थान रॉयल्स फ्रेंचाइजी 1.63 बिलियन अमेरिकी डॉलर में बिकी थी. वहीं RCB तो उससे भी ज्यादा, 1.78 बिलियन अमेरिकी डॉलर में बिकी. ये आंकड़े सबूत हैं कि IPL वाकई में दुनिया की सबसे अमीर क्रिकेट लीगों में से एक बन चुकी है. अब आईपीएल के संस्थापक ललित मोदी का कहना है कि साल 2030 तक एक खिलाड़ी 150 करोड़ रुपये कमाने लगेगा.

100 मिलियन डॉलर का टीम पर्स

IPL में अभी टीमों का पर्स 125 करोड़ रुपये है. इसका मतलब कोई एक टीम अधिकतम 25 खिलाड़ी का स्क्वाड तैयार करने के लिए 125 करोड़ रुपये (लगभग 15 मिलियन डॉलर) खर्च कर सकती है. ललित मोदी का मानना है कि अगले पांच साल बाद टीमों का पर्स 100 मिलियन डॉलर पहुंच चुका होगा. यह रकम 930 करोड़ रुपये से भी अधिक है. मोदी की भविष्यवाणी सच निकलती है तो टीम पर्स 7 गुना से भी अधिक बढ़ चुका होगा.

एक खिलाड़ी की कमाई 150 करोड़

अभी इंडियन प्रीमियर लीग के सबसे महंगे खिलाड़ी ऋषभ पंत हैं, जिन्हें IPL 2025 के मेगा ऑक्शन में लखनऊ सुपर जायंट्स ने 27 करोड़ रुपये में खरीदा था. दूसरे नंबर पर पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर हैं, जिन्हें 26.75 करोड़ रुपये मिल रहे हैं.

माइकल वॉन के द ओवरलैप पॉडकास्ट पर ललित मोदी कहते हैं कि महज 5 साल के समय में खिलाड़ियों पर लगने वाली बोली 5 गुना से भी ज्यादा बढ़ चुकी होगी. उनका कहना है कि 2030 तक एक खिलाड़ी IPL कॉन्ट्रैक्ट से 130-150 करोड़ रुपये तक की कमाई कर पाएगा. उन्होंने यह रकम प्रत्येक टीम में टॉप 3-4 खिलाड़ियों के लिए बताई है.

मीडिया रिपोर्ट्स अनुसार ब्रांड वैल्यू के मामले में IPL दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी लीग बन चुकी है. अमेरिका में खेली जाने वाली NFL (नेशनल फुटबॉल लीग) ही उससे आगे है. आईपीएल ने NBA, MLB जैसी आइकॉनिक लीगों को पीछे छोड़ दिया है.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 17 Apr 2026 06:41 PM (IST)
Tags :
Lalit Modi INDIAN PREMIER LEAGUE IPL 2026
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