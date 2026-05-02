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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026'मैं वैभव सूर्यवंशी से डरा हुआ था...', काइल जैमीसन का बड़ा कबूलनामा; जानिए मैच के बाद क्या कहा

'मैं वैभव सूर्यवंशी से डरा हुआ था...', काइल जैमीसन का बड़ा कबूलनामा; जानिए मैच के बाद क्या कहा

IPL 2026: काइल जैमीसन ने जब वैभव सूर्यवंशी को आउट किया तो उनका जश्न बता रहा था कि उनके और दिल्ली के लिए ये विकेट कितना महत्वपूर्ण था. मैच के बाद जैमीसन ने खुलासा किया कि वह वैभव से डरे हुए थे.

By : शिवम | Updated at : 02 May 2026 12:56 PM (IST)
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वैभव सूर्यवंशी को आउट करने के बाद काइल जैमीसन ने ऐसा सेलिब्रेशन किया, जिसे BCCI ने IPL के कोड ऑफ कंडक्ट के 2.5 आर्टिकल का उल्लंघन पाया. जैमीसन ने काफी अग्रेसिव अंदाज में इस विकेट को सेलिब्रेट किया, जो बता रहा था कि ये विकेट कितना महत्वपूर्ण था. 15 साल के वैभव ने बड़े-बड़े गेंदबाजों की नींद उड़ा रखी है, वह पहली गेंद से बड़े शॉट खेलते हैं. उन्होंने बुमराह की पहली गेंद पर भी छक्का मारा था, उनके एक ही ओवर में 2 छक्के लगाए थे. मैच के बाद दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेल रहे जैमीसन ने खुलासा किया कि वह राजस्थान रॉयल्स के इस युवा बल्लेबाज से कितना डरे हुए थे.

वैभव सूर्यवंशी का रोल राजस्थान रॉयल्स को तेज शुरुआत दिलाना है, लेकिन शुक्रवार को हुए इस मैच में वह सिर्फ 4 रन बनाकर आउट हो गए. उन्होंने अपनी पहली गेंद पर काइल जैमीसन के खिलाफ चौका मारा था, लेकिन यॉर्कर आती हुई अगली गेंद पर मिस हुए और बोल्ड हो गए. जैमीसन ने मैच के बाद खुलासा किया कि वह अपनी जिंदगी में कभी भी 15 साल के बच्चे से इतना नहीं डरे, जितना वैभव से डर रहे थे.

क्या बोले जैमीसन

मैच के बाद IPL ने काइल जैमीसन का वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने कहा, "मुझे नहीं लगता कि 15 साल के बच्चे से मैं कभी इतना ज्यादा डरा हूं. लेकिन जो मैच से पहले प्लानिंग हुई थी उसका फायदा मिला."

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इससे पहले मिचेल स्टार्क ने यशस्वी जायसवाल को पहले ही ओवर में आउट किया था. यशस्वी ने भी स्टार्क की पहली गेंद पर छक्का जड़ा था. ये स्टार्क का IPL 2026 में पहला मैच था, जिसमें उन्होंने शानदार गेंदबाजी की. स्टार्क ने 4 ओवरों में 40 रन देकर 3 विकेट लिए. जैमीसन ने 4 ओवरों में 48 रन देकर 1 विकेट लिया.

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राजस्थान रॉयल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 225 रन बनाए थे. लक्ष्य का पीछा करते हुए दिल्ली के ओपनर्स केएल राहुल और पथुम निसांका ने पहले विकेट के लिए 110 रनों की साझेदारी की. निसांका ने 33 गेंदों में 62 और राहुल ने 40 गेंदों में 75 रन बनाए. नितीश राणा ने 17 गेंदों में 33 रन बनाए. अंत में आशुतोष शर्मा ने 15 गेंदों में 25 रन बनाकर मैच 5 गेंद पहले खत्म कर दिया. दिल्ली ने इस मैच को 7 विकेट से अपने नाम किया.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 02 May 2026 12:56 PM (IST)
Tags :
Delhi Capitals Rajasthan Royals Kyle Jamieson IPL 2026 Vaibhav Sooryavanshi
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