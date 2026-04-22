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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026क्या हार्दिक पांड्या के साथ रिश्ते बिगड़ गए हैं? भाई क्रुणाल पांड्या ने दिया ऐसा जवाब; सब रह गए हैरान

क्या हार्दिक पांड्या के साथ रिश्ते बिगड़ गए हैं? भाई क्रुणाल पांड्या ने दिया ऐसा जवाब; सब रह गए हैरान

Krunal Pandya on Fight With Hardik Pandya: IPL 2026 के दौरान अपने भाई हार्दिक पांड्या के साथ अनबन को लेकर क्रुणाल पांड्या ने चुप्पी तोड़ी है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 22 Apr 2026 07:54 PM (IST)
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पिछले दिनों हार्दिक पांड्या और क्रुणाल पांड्या आपसी मतभेद की अफवाहों के कारण चर्चा का विषय बने रहे. हार्दिक और क्रुणाल के बीच सबकुछ ठीक नहीं है. इसी तरह के दावों के बीच क्रुणाल पांड्या ने इस मामले पर चुप्पी तोड़ी है. उनसे जब यह सवाल पूछा गया तो क्रुणाल ने हंसते हुए हार्दिक के साथ अनबन की सभी अफवाहों को खारिज कर दिया.

क्या हार्दिक और क्रुणाल के बीच अनबन?

दरअसल क्रुणाल पांड्या हाल ही में RCB पॉडकास्ट पर नजर आए. यहां उनसे सवाल पूछा गया कि क्या उनके और हार्दिक के बीच सबकुछ ठीक है या फिर उनके बीच लड़ाई जैसा कुछ चल रहा है.

इस सवाल के जवाब में क्रुणाल ने कहा कि सबकुछ ठीक है. इसी बीच इंटरव्यू के होस्ट ने कहा कि केन और अंडरटेकर भी कभी-कभी लड़ते हैं. बताते चलें कि केन और अंडरटेकर को WWE में एक-दूसरे का भाई कहा जाता है, जबकि असलियत कुछ और है. होस्ट द्वारा दोबारा पूछने पर भी क्रुणाल ने कहा कि उनके और हार्दिक के बीच सबकुछ ठीक है.

क्या था मामला?

यह मामला 12 अप्रैल को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू बनाम मुंबई इंडियंस मैच का है. उस मुकाबले में हार्दिक पांड्या का विकेट गिरने पर क्रुणाल बहुत आक्रामक अंदाज में सेलिब्रेट करते दिखे थे. वहीं मैच के बाद एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें दावा किया गया कि मुकाबला समाप्त होने के बाद क्रुणाल और हार्दिक ने हाथ नहीं मिलाया था. बस वहीं से दोनों के बीच अनबन की अफवाहों ने जोर पकड़ना शुरू कर दिया था.

IPL 2026 में क्रुणाल पांड्या ने अब तक 6 मैचों में 8 विकेट चटकाए हैं. मगर वो नियमित रूप से RCB के लिए यहां मौकों पर विकेट चटकाते रहे हैं. हालांकि इस सीजन उन्हें बल्लेबाजी में ज्यादा मौके नहीं मिल पाए हैं.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 22 Apr 2026 07:54 PM (IST)
Tags :
Krunal Pandya HARDIK PANDYA IPL 2026
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