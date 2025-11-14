हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएलकोलकाता टीम में हलचल! 24 करोड़ का प्लेयर होगा रिलीज; ऑक्शन से पहले KKR का चौंकाने वाला फैसला

कोलकाता टीम में हलचल! 24 करोड़ का प्लेयर होगा रिलीज; ऑक्शन से पहले KKR का चौंकाने वाला फैसला

KKR Release Venkatesh Iyer: कोलकाता नाइट राइडर्स वेंकटेश अय्यर को रिलीज करने का प्लान बना रही है. उन्हें KKR ने मेगा ऑक्शन में 23.75 करोड़ रुपये में खरीदा था.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 14 Nov 2025 07:44 PM (IST)
Preferred Sources

कोलकाता नाइट राइडर्स वेंकटेश अय्यर को रिलीज करने का प्लान बना रही है. अय्यर, जिन्हें KKR ने मेगा ऑक्शन में 23.75 करोड़ की भारी भरकम बोली लगाकर खरीदा था. क्रिकबज के अनुसार कोलकाता टीम वेंकटेश अय्यर को रिलीज कर सकती है, लेकिन ऑक्शन में उन्हें दोबारा खरीद सकती है. अय्यर 2021 से ही KKR फ्रैंचाइजी के लिए खेल रहे हैं.

वेंकटेश अय्यर IPL 2025 में फ्लॉप रहे थे. सीजन में खेले 11 मैचों में उनके बल्ले से सिर्फ 142 रन निकले थे. अटकलें हैं कि अय्यर के अलावा कोलकाता नाइट राइडर्स क्विंटन डी कॉक और एनरिच नॉर्टजे को भी रिलीज कर सकती है. वेंकटेश अय्यर ने हाल ही में गौतम गंभीर के साथ काम करने को लेकर कहा था कि वो अपने खिलाड़ियों से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की उम्मीद करते हैं. अय्यर ने बताया कि अगर कोई खिलाड़ी औसत प्रदर्शन कर रहा हो, उसके लिए गंभीर के साथ टिक पाना मुश्किल हो जाता है.

मेगा ऑक्शन को याद करें तो KKR ने जिद करके वेंकटेश अय्यर को खरीदा था. लखनऊ सुपर जायंट्स ने भी उनमें दिलचस्पी दिखाई, लेकिन 7.75 करोड़ की बोली के बाद पीछे हट गई थी. वहीं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने भी अय्यर को खरीदने के अथक प्रयास किए, लेकिन 23.50 करोड़ की बोली के बाद RCB ने हार मान ली थी.

पिछले सीजन कोलकाता नाइट राइडर्स की ऑक्शन रणनीति समझ से परे रही. टीम श्रेयस अय्यर को भी रिलीज कर चुकी थी, इसलिए जब सीजन शुरू होने की बारी आई तो कप्तान को लेकर खूब चर्चा हुई. अंत में अजिंक्य रहाणे को कप्तान चुना गया, जो ऑक्शन के पहले राउंड में बिके तक नहीं थे. वेंकटेश अय्यर के रिलीज होने से KKR का पर्स 23.75 करोड़ तक खाली हो जाएगा. इस बार KKR को खासतौर पर कप्तानी के कई विकल्प खुले रखने पर विचार करना होगा.

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 14 Nov 2025 07:29 PM (IST)
KKR Venkatesh Iyer KOLKATA KNIGHT RIDERS IPL 2026
Embed widget