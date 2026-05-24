आखिरी लीग मैच से पहले कोलकाता में बड़ा बदलाव, मथिशा पथिराना बाहर; खूखांर खिलाड़ी बना हिस्सा

KKR Matheesha Pathirana Replacement: कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) को IPL 2026 में अपना आखिरी लीग मैच आज (24 मई) शाम को 7:30 बजे से दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ खेलना है. यह कोलकाता के साथ-साथ सीजन का भी अंतिम ग्रुप चरण का मुकाबला होगा. लेकिन मैच से पहले केकेआर ने बड़ा बदलाव करते हुए चोटिल मथिशा पथिराना की जगह दूसरे खिलाड़ी को अपना हिस्सा बना लिया है.

इस रिप्लेसमेंट को लेकर आईपीएल ने एक रिलीज जारी की, जिसमें बताया गया कि फ्रेंचाइजी ने चोटिल मथिशा पथिराना की जगह लवनीथ सिसोदिया (Luvnith Sisodia) को अपना हिस्सा बना लिया है. गौर करने वाली बात यह रही है कि पथिराना तेज गेंदबाज हैं, लेकिन टीम ने तेज गेंदबाज की जगह विकेटकीपर बल्लेबाज लवनीथ सिसोदिया को अपने साथ जोड़ा.

पथिराना सीजन से बाहर

कोलकाता ने श्रीलंका के तेज गेंदबाज मथिशा पथिराना को 2026 सीजन के लिए 18 करोड़ रुपये की कीमत में खरीदा था. हालांकि सीजन में श्रीलंकाई गेंदबाज ने सिर्फ एक मैच खेला, उसमें भी सिर्फ 8 गेंद फेंकी. 8 गेंद फेंकने के बाद पथिराना मैदान के बाहर चले गए थे. अब सीजन से ही बाहर हो गए.

आईपीएल रिलीज में लिखा गया, "कोलकाता नाइट राइडर्स इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के बाकी मैचों के लिए चोटिल मथीशा पथिराना के स्थान पर लवनीथ सिसोदिया को टीम में शामिल किया है. पथिराना हैमस्ट्रिंग इंजरी के चलते सीजन से बाहर हो गए."

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Kolkata Knight Riders pick Luvnith Sisodia as a replacement for injured Matheesha Pathirana.



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केकेआर और आरसीबी का हिस्सा रह चुके हैं

बताते चलें कि लवनीथ इससे पहले भी केकेआर का हिस्सा रह चुके हैं. वह आरसीबी के साथ भी रह चुके हैं. हालांकि दोनों ही टीमों के जरिए उन्हें आईपीएल डेब्यू का मौका नहीं मिल सका. अब देखना दिलचस्प होगा कि एक बार फिर केकेआर में आने के बाद क्या वह आईपीएल डेब्यू कर पाते हैं या नहीं.

30 लाख रुपये में जुड़े

आईपीएल रिलीज में बताया गया कि सिसोदिया को केकेआर ने 30 लाख रुपये की कीमत देकर अपने साथ जोड़ा है. अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिरी मैच में उन्हें खिलाने पर टीम का क्या फैसला होता है.

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