प्लेऑफ की तरफ तेजी से बढ़ रही KKR, दिल्ली पर जीत के बाद क्या है ताजा समीकरण? जानें पूरा गणित
KKR IPL 2026 Playoff Equation: दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ जीत हासिल कर कोलकाता नाइट राइडर्स ने प्लेऑफ में की उम्मीदों को बरकरार रखा है. तो आइए जानते हैं कि पूरा समीकरण क्या है.
कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने IPL 2026 में लगातार चार मैच जीतकर दमदार वापसी की है. अजिंक्य रहाणे की कप्तानी वाली केकेआर ने बीते शुक्रवार दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 8 विकेट से जीत हासिल कर खुद को प्लेऑफ की रेस में बरकरार रखा है. तो आइए जानते हैं कि यहां से टीम का टॉप-4 में पहुंचने का समीकरण क्या है.
प्लेऑफ में पहुंचने के लिए KKR का समीकरण
दिल्ली के खिलाफ जीत हासिल करने के बाद कोलकाता के पास प्लेऑफ में जगह हासिल करने के पूरे चांस हैं. कोलकाता ने 10 लीग मैच खेल लिए हैं, जिसमें 4 में जीत हासिल की और 5 मैच हार का सामना किया है. बाकी का एक मुकाबला बारिश के कारण बेनतीजा रहा. इस प्रदर्शन के साथ टीम के पास 9 प्वाइंट्स हैं.
अब टीम को 4 मैच और खेलने हैं. प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए टीम को सभी चारों मैचों में जीत हासिल करनी होगी. सभी मैचों में जीत दर्ज करके टीम 17 प्वाइंट्स तक पहुंच सकती है. इतने प्वाइंट्स के साथ टीम का प्लेऑफ में जगह बनाना लगभग कंफर्म हो जाएगा.
एक हार, KKR प्लेऑफ से बाहर
अगर कोलकाता बाकी के चारों मैचों में एक भी मुकाबला हारती है, तो उनका प्लेऑफ से बहार होना भी लगभग कंफर्म हो जाएगा. क्योंकि इस स्थिति में टीम के पास 15 प्वाइंट्स ही हो पाएंगे, जिसके साथ प्लेऑफ में जगह हासिल करना बहुत मुश्किल होगा.
फिलहाल टॉप-4 में मौजूद सनराइजर्स हैदराबाद, पंजाब किंग्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और राजस्थान रॉयल्स के पास क्रमश: 14, 13, 12 और 12 प्वाइंट्स हैं. राजस्थान को 3 मैच और खेलने हैं, जबकि टॉप-4 की बाकी तीन टीमों को 4-4 मैच और खेलने हैं. उम्मीद है कि यह टॉप-4 की टीमें 16-16 प्वाइंट्स तो हासिल कर ही लेंगी. ऐसे में केकेआर को सभी मैचों में जीत हासिल कर 17 प्वाइंट्स पूरे करने ही होंगे, प्लेऑफ में पहुंचने के लिए. अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या टीम प्लेऑफ में पहुंच पाती है या नहीं.
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