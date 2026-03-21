KKR का हो गया बेड़ा गर्क, हर्षित राणा के बाद एक और खूंखार गेंदबाज IPL 2026 से हुआ बाहर

KKR का हो गया बेड़ा गर्क, हर्षित राणा के बाद एक और खूंखार गेंदबाज IPL 2026 से हुआ बाहर
KKR Squad 2026: IPL 2026 से पहले कोलकाता नाइट राइडर्स को एक और बड़ी टेंशन मिली है, क्योंकि तेज गेंदबाज आकाशदीप भी टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं.
Akashdeep Ruled Out IPL 2026 KKR: कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम मिनी ऑक्शन में सबसे बड़ा पर्स लेकर उतरी थी. उसने कैमरून ग्रीन और मथीशा पाथिराना जैसे टॉप खिलाड़ियों पर खूब सारा पैसा लुटाया था. मगर अब वही KKR टीम सबसे कमजोर दिखने लगी है. हर्षित राणा के बाद तेज गेंदबाज आकाशदीप भी आईपीएल 2026 से बाहर हो गए हैं. क्रिकबज के अनुसार आकाशदीप अगले सीजन में एक भी मैच नहीं खेल पाएंगे.
क्रिकबज के अनुसार कोलकाता नाइट राइडर्स के एक अधिकारी ने बताया कि आकाशदीप IPL 2026 से बाहर हो गए हैं. मिनी ऑक्शन में KKR ने आकाशदीप को 1 करोड़ रुपये की बोली लगाकर खरीदा था.
KKR की टेंशन बढ़ी
कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. पहले हर्षित राणा बाहर हो चुके हैं, जिन्हें दक्षिण अफ्रीका के खिला फ टी20 वर्ल्ड कप 2026 के वॉर्मअप मैच के दौरान चोट आई थी. दूसरी ओर मथीशा पाथिराना को अभी तक श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने मंजूरी नहीं दी है. ऐसे में पाथिराना भी शुरुआती मैचों से बाहर रह सकते हैं.
कोलकाता नाइट राइडर्स टीम का ट्रेनिंग कैम्प 18 मार्च से शुरू हो गया था, लेकिन आकाशदीप ने शुरू से ही उसमें भाग नहीं लिया. बताया जा रहा है कि वो अभी बेंगलुरू में BCCI के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में रिहैबिलिटेशन प्रक्रिया से गुजर रहे हैं. उन्हें कहां चोट आई है और उनका स्वास्थ्य अभी कैसा है, इसको लेकर कोई अपडेट सामने नहीं आया है.
आकाशदीप का चोटों से पुराना नाता रहा है क्योंकि वो पिछले चार सीजन से इंडियन प्रीमियर लीग में सक्रिय हैं, लेकिन चोटों के प्रभाव के कारण अपने आईपीएल करियर में केवल 14 मैच खेल पाए हैं, जिनमें उनके नाम केवल 10 विकेट हैं. पिछले सीजन लखनऊ सुपर जायंट्स ने उन्हें 8 करोड़ रुपये में साइन किया था, लेकिन LSG ने एक सीजन बाद ही उन्हें रिलीज कर दिया.
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Source: IOCL