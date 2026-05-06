IPL 2026 से भारत की टी20 टीम में होगी केएल राहुल की वापसी? खुद बताया कैसे हटा ये टैग

KL Rahul, IPL 2026: केएल राहुल आईपीएल 2026 में धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं. फिलहाल वह सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाकर ऑरेंज कैप अपने सिर पर सजाए हुए हैं. अक्सर उनके स्ट्राइक रेट पर सवाल खड़ा होता था, लेकिन इस दफा राहुल तूफानी अंदाज में खेलते हुए नजर आ रहे हैं. इस प्रदर्शन के चलते एक बार फिर राहुल की टीम इंडिया में वापसी हो सकती है. उन्होंने खुद बताया कि कैसे इस बार उनके सिर से एक बड़ा टैग हट गया है.

बता दें कि राहुल ने टीम इंडिया के लिए आखिरी टी20 मुकाबला नवंबर, 2022 में खेला था. उन्हें मेन इन ब्लू के लिए टी20 मैच खेले हुए 4 साल का वक्त गुजर चुका है. लेकिन अब अचानक राहुल के बयान से भारत की टी20 में उनकी वापसी की चर्चा तेज हो चुकी है.

राहुल के सिर से हटा कौन सा टैग?

जियोस्टार पर बात करते हुए राहुल ने बताया कि कैसे इस बार के आईपीएल ने उनके सिर से टेस्ट प्लेयर का टैग हटा दिया है. राहुल ने बताया कि उन्हें कभी टी20 खिलाड़ी के रूप में नहीं देखा गया.

राहुल ने कहा, "10 साल पहले मैंने टी20 टीम का हिस्सा बनने के लिए सबकुछ किया. मुझे कभी टी20 प्लेयर या फिर अच्छा व्हाइट बॉल प्लेयर नहीं माना गया. मुझे एक टेस्ट प्लेयर के रूप में देखा गया. इसलिए, उस सांचे से बाहर निकलना, अपने व्हाइट-बॉल गेम को विकसित करना और यहां तक ​​पहुंचना ऐसी बात है जिस पर मुझे वाकई में गर्व है."

हमेशा बेस्ट दिया

राहुल ने आगे कहा, "इस दौरान मैंने गलतियां की हैं और ऐसी कई चीजें हैं जिन्हें मैं बेहतर तरीके से कर सकता था. लेकिन, मुझे इस बात पर गर्व है कि मैंने हर बार खेलते हुए अपना बेस्ट प्रदर्शन किया है और सफलता की सर्वोत्तम संभावना सुनिश्चित करने के लिए सभी तैयारी की है. खेल में यही तो होता है, चीजें हमेशा आपके पक्ष में नहीं होंगी. आपको इसे सहजता से स्वीकार करना होगा और सफर का आनंद लेना होगा."

राहुल ने कहा, "मैंने हमेशा बैलेंस बनाए रखने की कोशिश की है, चाहे मैं जीतूं या हारूं. जब भी मुझे अपनी कमियों का एहसास होता है, तो मैं खुद को अपनी उपलब्धियों की याद दिलाता हूं, जिससे मुझे सही नजरिया मिलता है. मेरे पास अभी भी वक्त है. इसलिए, मैं अपना बेस्ट करता रहूंगा और देखूंगा कि मैं कितनी ट्रॉफियां जीत सकता हूं.

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