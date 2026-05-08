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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026IPL के इतिहास में ऐसा करने वाले पहले खिलाड़ी बने केएल राहुल, KKR के खिलाफ मैच में रचा इतिहास

IPL के इतिहास में ऐसा करने वाले पहले खिलाड़ी बने केएल राहुल, KKR के खिलाफ मैच में रचा इतिहास

KL Rahul Historic Record For Delhi Capitals: IPL के इतिहास में केएल राहुल ने वह कर दिखाया है, जो अब तक कोई भी खिलाड़ी नहीं कर पाया था. उन्होंने KKR के खिलाफ मैच में इतिहास रचा

By : नीरज शर्मा | Updated at : 08 May 2026 09:19 PM (IST)
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केएल राहुल ने वह कर दिखाया है, जो अब तक IPL में कोई नहीं कर पाया था. कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ 23 रनों की पारी खेल उन्होंने इतिहास रच डाला. राहुल आईपीएल के इतिहास के ऐसे पहले बल्लेबाज बन गए हैं, जिन्होंने तीन अलग-अलग टीमों के लिए 1,000 या उससे अधिक रन बनाए हों. कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ 16 रन बनाते ही उन्होंने आईपीएल करियर में दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलते हुए 1,000 रन पूरे कर लिए थे.

ऐसा करने वाले पहले बल्लेबाज बने केएल राहुल

इंडियन प्रीमियर लीग में अब तक ऐसा कोई बल्लेबाज नहीं था, जिसने तीन अलग-अलग टीमों के लिए एक हजार से अधिक रन बनाए हों. केएल राहुल ने अब तक दिल्ली कैपिटल्स, लखनऊ सुपर जायंट्स और पंजाब किंग्स के लिए 1,000 या उससे अधिक रन बनाए हैं. उन्होंने दिल्ली के लिए 24वीं पारी में एक हजार रनों का आंकड़ा पार किया. केएल राहुल ने दिल्ली कैपिटल्स के लिए 1,007 रन, लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए 1410 रन और पंजाब किंग्स की ओर से खेलते हुए 2548 रन बनाए हैं.

केएल राहुल ने किसके लिए कितने रन बनाए?

पंजाब किंग्स - 2548 रन

लखनऊ सुपर जायंट्स - 1410 रन

दिल्ली कैपिटल्स - 1007 रन

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केएल राहुल अपने आईपीएल करियर में कुल पांच टीमों के लिए खेले हैं. सिर्फ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू और सनराइजर्स हैदराबाद ही ऐसी 2 टीम हैं, जिनके लिए राहुल एक हजार रनों का आंकड़ा नहीं छू पाए. RCB के लिए 417 रन और सनराइजर्स हैदराबाद के लिए उनके बल्ले से 308 रन निकले थे.

बता दें कि केएल राहुल IPL 2026 की ऑरेंज कैप जीतने की दौड़ में बने हुए हैं. अब तक 11 मुकाबलों में उन्होंने 468 रन बनाए हैं. वे ऑरेंज कैप होल्डर हेनरिक क्लासेन (494 रन) से अभी केवल 26 रन दूर हैं. अपने 160 मैचों के आईपीएल करियर में अब तक राहुल ने 5687 रन बना लिए हैं.

यह भी पढ़ें:

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 08 May 2026 09:19 PM (IST)
Tags :
Delhi Capitals KL RAHUL KKR VS DC IPL 2026
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