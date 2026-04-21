आज टूटेगा धोनी का अटूट रिकॉर्ड! केएल राहुल रचेंगे नया इतिहास? 127 मैच पहले करेंगे बड़ा कारनामा

KL Rahul Need 50 Runs To Break MS Dhoni Record: केएल राहुल सिर्फ 50 रन बनाते ही एमएस धोनी का अटूट रिकॉर्ड तोड़ देंगे. आईपीएल 2026 में आज मंगलवार (21 अप्रैल) को 31वां लीग मैच सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स के बीच राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा. मुकाबले में दिल्ली के विकेटकीपर बल्लेबाज की नजर धोनी के ऐतिहासिक रिकॉर्ड पर जरूर होगी.

फिलहाल, राहुल आईपीएल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में 7वें पायदान पर हैं. एमएस धोनी उनसे एक पायदान ऊपर छठे नंबर पर हैं. राहुल को माही की जगह खुद को काबिज करने के लिए सिर्फ 50 रनों की दरकार है. गौर करने वाली बात यह है कि धोनी ने जो काम 278 मैचों में किया है, राहुल वो काम सिर्फ 151 मैचों में कर सकते हैं. यानी 127 मैच पहले ही राहुल टूर्नामेंट में धोनी से ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन सकते हैं.

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सिर्फ 49 रन का फासला

धोनी ने 278 मैचों में 5439 रन बना लिए हैं. दूसरी तरफ, राहुल 150 मैचों में 5390 रन पर हैं. राहुल सिर्फ 49 रन से पीछे हैं. लिहाजा अगर आज राहुल हैदराबाद के खिलाफ 50 रन बना लेते हैं, तो इस तरह वह 127 मैच पहले ही धोनी का रिकॉर्ड चकनाचूक कर देंगे.

सीजन में राहुल का प्रदर्शन

आईपीएल के 19वें सीजन में अब तक राहुल ने 33.60 की औसत और 168 के स्ट्राइक रेट से 168 रन बना लिए हैं. इस दौरान उनके बल्ले से 2 अर्धशतक निकले हैं, जिसमें हाई स्कोर 92 रनों का रहा.

अब तक मैदान पर नहीं उतरे धोनी

चेन्नई ने सीजन में 6 मैच खेल लिए हैं, लेकिन धोनी इंजरी के चलते एक भी मैच नहीं खेल सके हैं. सीजन की शुरुआत के दिन यानी 28 मार्च को चेन्नई सुपर किंग्स ने एक आधिकारिक बयान जारी करते बताया था कि धोनी काफ इंजरी के चलते शुरुआती 2 हफ्तों तक बाहर हो सकते हैं. हालांकि 2 हफ्तों से ज्यादा वक्त गुजर चुका है, लेकिन धोनी को अब भी सीजन का पहला मैच खेलना बाकी है.

सीजन में चेन्नई की हालत काफी खस्ता नजर आ रही है. टीम ने 6 लीग मैच खेल लिए हैं, जिसमें 2 में ही जीत दर्ज की है. बाकी के 4 मैचों में हार का सामना किया है. इस प्रदर्शन के साथ टीम पॉइंट्स टेबल में 8वें पायदान पर है.

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