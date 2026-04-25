हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
क्रिकेटलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्टआईपीएल टीमऑरेंज कैपपर्पल कैप
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026KL Rahul Century: केएल राहुल ने जड़ा सबसे तेज शतक, पंजाब के खिलाफ सेंचुरी ठोक तोड़ डाले 3 बड़े रिकॉर्ड

KL Rahul Century: केएल राहुल ने जड़ा सबसे तेज शतक, पंजाब के खिलाफ सेंचुरी ठोक तोड़ डाले 3 बड़े रिकॉर्ड

KL Rahul Record Breaking Century IPL 2026: केएल राहुल आईपीएल के इतिहास में 150 से ज्यादा रन बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं. उन्होंने इस शतकीय पारी के दौरान कई बड़े रिकॉर्ड तोड़े.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 25 Apr 2026 05:26 PM (IST)
Preferred Sources

केएल राहुल ने पंजाब किंग्स के खिलाफ 47 गेंद में शतक लगाकर इतिहास रच दिया है. इंडियन प्रीमियर लीग में सबसे ज्यादा शतक लगाने के मामले में राहुल अब तीसरे नंबर पर आ गए हैं. इसी पारी के दौरान राहुल ने आईपीएल 2026 की ऑरेंज कैप हासिल कर ली है. केएल राहुल अपने आईपीएल करियर में 5,000 से अधिक रन बना चुके हैं और पंजाब किंग्स के खिलाफ ऐतिहासिक शतकीय पारी के दौरान उन्होंने तीन सबसे बड़े रिकॉर्ड ध्वस्त कर डाले हैं.

केएल राहुल ने ध्वस्त किए 3 रिकॉर्ड

IPL में सबसे ज्यादा शतक- केएल राहुल के आईपीएल करियर का यह छठा शतक रहा. लीग में सबसे ज्यादा शतक लगाने के मामले में उन्होंने क्रिस गेल की बराबरी कर ली है. अब इस लिस्ट में उनसे आगे सिर्फ विराट कोहली (8 शतक) और जोस बटलर (7 शतक) हैं.

  • 8 शतक - विराट कोहली
  • 7 शतक - जोस बटलर
  • 6 शतक - केएल राहुल
  • 6 शतक -  क्रिस गेल

दिल्ली कैपिटल्स के लिए सबसे तेज शतक- केएल राहुल ने 47 गेंदों में शतक पूरा किया. यह इंडियन प्रीमियर लीग में दिल्ली कैपिटल्स के लिए सबसे तेज शतक है. उन्होंने वीरेंदर सहवाग और क्विंटन डिकॉक का रिकॉर्ड ध्वस्त किया. सहवाग और डिकॉक ने दिल्ली के लिए 48 गेंदों में शतक पूरा किया था.

  • 47 गेंद - केएल राहुल
  • 48 गेंद - वीरेंदर सहवाग
  • 48 गेंद - क्विंटन डिकॉक

IPL में भारतीय द्वारा सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर- केएल राहुल IPL में सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं. उन्होंने अभिषेक शर्मा के 141 रनों का रिकॉर्ड तोड़ा. साथ ही वो आईपीएल में 150 या उससे ज्यादा रन बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं. 

यह भी पढ़ें:

ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को IPL में गेंदबाजी करने की लेनी पड़ती है इजाजत, क्यों बॉलिंग नहीं कर रहे कूपर कोनोली?

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read More
Published at : 25 Apr 2026 05:26 PM (IST)
Tags :
Delhi Capitals DC Vs PBKS KL RAHUL IPL 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

आईपीएल 2026
DC vs PBKS Live Score: दिल्ली ने बनाया इस सीजन का सबसे बड़ा स्कोर, पंजाब को दिया 265 का लक्ष्य; केएल राहुल चमके
LIVE: दिल्ली ने बनाया इस सीजन का सबसे बड़ा स्कोर, पंजाब को दिया 265 का लक्ष्य; केएल राहुल चमके
आईपीएल 2026
KL Rahul Century: केएल राहुल ने जड़ा सबसे तेज शतक, पंजाब के खिलाफ सेंचुरी ठोक तोड़ डाले 3 बड़े रिकॉर्ड
केएल राहुल ने जड़ा सबसे तेज शतक, पंजाब के खिलाफ सेंचुरी ठोक तोड़ डाले 3 बड़े रिकॉर्ड
आईपीएल 2026
ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को IPL में गेंदबाजी करने की लेनी पड़ती है इजाजत, क्यों बॉलिंग नहीं कर रहे कूपर कोनोली?
ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को IPL में गेंदबाजी करने की लेनी पड़ती है इजाजत, क्यों बॉलिंग नहीं कर रहे कूपर कोनोली?
आईपीएल 2026
अब पृथ्वी शॉ को मौका दो, पथुम निसांका फिर फ्लॉप; जानें IPL 2026 के 7 मैचों में कैसा रहा प्रदर्शन
अब पृथ्वी शॉ को मौका दो, पथुम निसांका फिर फ्लॉप; जानें IPL 2026 के 7 मैचों में कैसा रहा प्रदर्शन
Advertisement

वीडियोज

Michael Review: Michael Jackson जिंदा हैं! Controversies से दूर बढ़िया फिल्म
Ginny Wedss Sunny 2 Review: Boring Script ने किया फिल्म का Game खराब, Medha Shankr, Avinash Tiwary
VIRAL Food से Marriage Life तक: Pratibha Soni और Vayu का First Interview | Snackin’ With Stars
Sansani: दरिंदे नौकर का 'लास्ट हॉरर'! | Delhi Crime
West Bengal 2026 Phase 1 Voting: दीदी का कमाल...या PM Modi का धमाल? | TMC Vs BJP | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
BJP में जाते ही राघव चड्ढा को लगा झटका, महज 24 घंटों में गंवाए 10 लाख फॉलोअर्स
BJP में जाते ही राघव चड्ढा को लगा झटका, महज 24 घंटों में गंवाए 10 लाख फॉलोअर्स
बिहार
AAP सांसदों के पार्टी छोड़ने पर अश्विनी चौबे का बड़ा हमला, 'वो पार्टी नहीं एक व्यक्ति का…'
AAP सांसदों के पार्टी छोड़ने पर अश्विनी चौबे का बड़ा हमला, 'वो पार्टी नहीं एक व्यक्ति का…'
आईपीएल 2026
ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को IPL में गेंदबाजी करने की लेनी पड़ती है इजाजत, क्यों बॉलिंग नहीं कर रहे कूपर कोनोली?
ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को IPL में गेंदबाजी करने की लेनी पड़ती है इजाजत, क्यों बॉलिंग नहीं कर रहे कूपर कोनोली?
टेलीविजन
'तुम अलादीन नहीं बन सकते..' लोगों के बीच सिद्धार्थ निगम को किया गया था बेइज्जत, एक्टर का छलका दर्द
लोगों के बीच सिद्धार्थ निगम को किया गया था बेइज्जत, एक्टर का छलका दर्द
बॉलीवुड
जब 'बल्लू' बनकर संजय दत्त ने लूटा था बॉक्स ऑफिस, ढाई करोड़ के बजट में बनी 'खलनायक' ने कमाया था 400% मुनाफा
जब 'बल्लू' बनकर संजय दत्त ने लूटा था बॉक्स ऑफिस, ढाई करोड़ के बजट में बनी 'खलनायक' ने कमाया था 400% मुनाफा
इंडिया
आम आदमी पार्टी: हवा के झोंके की तरह आई, भाप की तरह पल में उड़ी, केजरीवाल की मुश्किलें लगातार बढ़ रहीं
AAP Explained: हवा के झोंके की तरह आई, भाप की तरह पल में उड़ी, केजरीवाल की मुश्किलें लगातार बढ़ीं
रिलेशनशिप
Online Dating Tips: ऑनलाइन डेटिंग करने जा रहे हैं तो इन बातों का जरूर रखें ध्यान, वरना बाद में होगा पछतावा
ऑनलाइन डेटिंग करने जा रहे हैं तो इन बातों का जरूर रखें ध्यान, वरना बाद में होगा पछतावा
Results
JAC 12th Result 2026: JAC 12वीं रिजल्ट 2026 जल्द जारी, jacresults.com पर ऐसे चेक करें झारखंड बोर्ड इंटर का रिजल्ट
JAC 12th Result 2026: JAC 12वीं रिजल्ट 2026 जल्द जारी, jacresults.com पर ऐसे चेक करें झारखंड बोर्ड इंटर का रिजल्ट
ENT LIVE
Khalnayak Returns Teaser Review : 33 साल बाद फिर ‘खलनायक’ बने Sanjay Dutt, 90’s का वही Nostalgia
Khalnayak Returns Teaser Review : 33 साल बाद फिर ‘खलनायक’ बने Sanjay Dutt, 90’s का वही Nostalgia
ENT LIVE
Michael Review: Michael Jackson की जिंदगी की Controversies से परे बढ़िया फिल्म
Michael Review: Michael Jackson की जिंदगी की Controversies से परे बढ़िया फिल्म
ENT LIVE
Ramayana Plot Leaked: First Scene Features Ravana War Sequence | Yash, Ranbir Kapoor
Ramayana Plot Leaked: First Scene Features Ravana War Sequence | Yash, Ranbir Kapoor
ENT LIVE
Ginny Wedss Sunny 2 Review: बेहद ही बेकार और बोरिंग फिल्म | Medha Shankr | Avinash Tiwary
Ginny Wedss Sunny 2 Review: बेहद ही बेकार और बोरिंग फिल्म | Medha Shankr | Avinash Tiwary
ENT LIVE
राजा हरिश्चंद्र’ (1913): क्यों भारत की पहली फिल्म में पुरुष बने महिलाएं?
राजा हरिश्चंद्र’ (1913): क्यों भारत की पहली फिल्म में पुरुष बने महिलाएं?
Embed widget