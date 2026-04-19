आज कोलकाता और राजस्थान के बीच मैच, किसकी होगी जीत? मैच से पहले यहां मिलेगा जवाब 

Kolkata Knight Riders vs Rajasthan Royals IPL 2026: आज रविवार (19 अप्रैल) को आईपीएल 2026 का 28वां लीग मैच कोलकाता नाइट राइडर्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा. यह संडे डबल हेडर का पहला मुकाबला होगा, जिसकी शुरुआत 3:30 बजे से होगी. टॉस आधा घंटा पहला 3 बजे होगा.

मुकाबले के जरिए कोलकाता सीजन की पहली जीत तलाश करेगा. केकेआर के 6 मैच हो चुके हैं, जिसमें उन्होंने 5 में हार का सामना किया और 1 मुकाबला बारिश के कारण बेनतीजा रहा. दूसरी तरफ राजस्थान जीत का पंजा खोलना चाहेगी. राजस्थान ने अब तक 5 मैच खेल लिए हैं, जिसमें उन्होंने 4 में जीत हासिल की है. तो आइए जानते हैं कि इस मुकाबले में कौन सी टीम बाजी मारती है.

कोलकाता बनाम राजस्थान हेड टू हेड

कोलकाता नाइट राइडर्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच अब तक 32 मुकाबले खेले जा चुके हैं. इन मैचों में कोलकाता ने बढ़त हासिल करते हुए 16 में जीत दर्ज की है. राजस्थान ने 14 मैच अपने नाम किए हैं. दोनों के बीच बाकी 2 मुकाबले बेनतीजा रहे.

मुकाबले में किसकी होगी जीत?

पिछले सीजन दोनों के बीच 2 मैच खेले गए थे, जिसमें कोलकाता ने जीत हासिल की थी. हेड टू हेड और पिछले सीजन की भिड़ंत को देखते हुए केकेआर आगे दिख रही है, लेकिन मौजूदा सीजन में दोनों टीमों का प्रदर्शन देखते हुए राजस्थान का पलड़ा भारी दिख रहा है. हमारा प्रिडिक्शन मीटर भी यही कहता है कि आज के मैच में राजस्थान रॉयल्स की जीत हो सकती है.

कोलकाता नाइट राइडर्स का स्क्वॉड

टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), अजिंक्य रहाणे (कप्तान), अंगकृष रघुवंशी, कैमरून ग्रीन, रोवमैन पॉवेल, अनुकूल रॉय, रिंकू सिंह, रमनदीप सिंह, सुनील नरेन, कार्तिक त्यागी, वैभव अरोड़ा, वरुण चक्रवर्ती, फिन एलन, तेजस्वी दहिया, नवदीप सैनी, मनीष पांडे, राहुल त्रिपाठी, सार्थक रंजन, रचिन रवींद्र, प्रशांत सोलंकी, ब्लेसिंग मुजरबानी, सौरभ दुबे, मथीशा पथिराना, उमरान मलिक, दक्ष कामरा.

राजस्थान रॉयल्स का स्क्वॉड

यशस्वी जयसवाल, वैभव सूर्यवंशी, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), लुआन-ड्रे प्रिटोरियस, रियान पराग (कप्तान), रवींद्र जड़ेजा, डोनोवन फरेरा, जोफ्रा आर्चर, तुषार देशपांडे, रवि बिश्नोई, नंद्रे बर्गर, संदीप शर्मा, शिमरॉन हेटमायर, रवि सिंह, शुभम दुबे, ब्रिजेश शर्मा, एडम मिल्ने, दासुन शनाका, कुलदीप सेन, सुशांत मिश्रा, युधवीर सिंह चरक, विग्नेश मफाका, क्वेना मफाका पुथुर, अमन राव पेरला.

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