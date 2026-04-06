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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026KKR vs PBKS: अगर कोलकाता और पंजाब के मैच में बारिश आई, तो कैसे होगा विजेता का फैसला? जानें नियम

KKR vs PBKS: अगर कोलकाता और पंजाब के मैच में बारिश आई, तो कैसे होगा विजेता का फैसला? जानें नियम

KKR vs PBKS Weather Update: आज कोलकाता नाइट राइडर्स और पंजाब किंग्स का मैच कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा. जान लीजिए बारिश आने पर मैच का रिजल्ट कैसे निकलेगा?

By : नीरज शर्मा | Updated at : 06 Apr 2026 04:58 PM (IST)
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KKR vs PBKS Rain Chances: IPL 2026 में आज कोलकाता नाइट राइडर्स और पंजाब किंग्स की भिड़ंत होगी. यह मुकाबला कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा. एक तरफ पंजाब की टीम जीत की हैट्रिक लगाने उतरेगी, दूसरी तरफ कोलकाता अपनी जीत का खाता खोलना चाहेगी. मगर यह रोमांचक भिड़ंत बारिश की भेंट चढ़ सकती है, क्योंकि आज कोलकाता में बारिश की संभावना है. साथ ही यह भी जान लीजिए कि मैच में बारिश आई तो विजेता का फैसला कैसे होगा?

कोलकाता बनाम पंजाब, वेदर रिपोर्ट

अगले 4-5 दिन कोलकाता का मौसम खुशनुमा रहने वाला है. मगर यह IPL फैंस के लिए अच्छी खबर नहीं है. आज सोमवार को खासतौर पर मैच के समय आसमान में बिजली कड़क सकती है. रविवार को दोनों टीम बारिश के कारण अभ्यास नहीं कर पाई थीं. आज टॉस के समय 25 प्रतिशत बारिश की संभावना है, वहीं मैच के दौरान 20 प्रतिशत. मैच के दौरान आसमान घने बादलों से घिरा रहेगा.

अगर बारिश आई, तो कैसे होगा विजेता का फैसला?

IPL 2026 के लीग स्टेज के किसी मैच में बारिश आ जाती है और समय पर मैच शुरू नहीं हो पाता है. ऐसे में समय बीतने के साथ ओवरों में कटौती होती रहती है और कम से कम 5-5 ओवरों के मैच करवाने की कोशिश की जाती है. अगर पांच-पांच ओवर का मैच भी नहीं हो पाता है तो मुकाबला रद्द घोषित कर दिया जाता है.

पॉइंट्स टेबल में कैसा है दोनों टीमों का हाल?

एक तरफ पंजाब किंग्स बहुत जबरदस्त लय में है, जो अपने दोनों मैच जीत चुकी है. पंजाब अभी पॉइंट्स टेबल में 4 अंकों के साथ चौथे स्थान पर है. उसने पहले गुजरात टाइटंस को 3 विकेट और उसके बाद चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से धूल चटाई. वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स टेबल में नौवें स्थान पर है, जिसे पहले मुंबई इंडियंस और फिर सनराइजर्स हैदराबाद ने शिकस्त दी.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 06 Apr 2026 04:58 PM (IST)
Tags :
PUNJAB KINGS KKR Vs PBKS Kolkaata Knight Riders
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