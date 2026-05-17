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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026T20 क्रिकेट के इतिहास में पहली बार हुआ ऐसा, KKR vs GT मैच में बना वर्ल्ड रिकॉर्ड

T20 क्रिकेट के इतिहास में पहली बार हुआ ऐसा, KKR vs GT मैच में बना वर्ल्ड रिकॉर्ड

IPL 2026 में शनिवार को खेले गए कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम गुजरात टाइटंस में ऐसा कुछ हुआ, जो टी20 क्रिकेट के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ. ये मैच इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया.

By : शिवम | Updated at : 17 May 2026 11:59 AM (IST)
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IPL 2026 में शनिवार को हुआ कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम गुजरात टाइटंस मैच ऐतिहासिक बन गया. ईडन गार्डन्स स्टेडियम में खेले गए इस मैच में 6 बल्लेबाजों ने 50 से अधिक रन बनाए थे. रिपोर्ट के अनुसार इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है. इस मुकाबले में KKR ने GT को 29 रनों से हराकर अपनी प्लेऑफ में जाने की उम्मीदों को कायम रखा है.

कोलकाता नाइट राइडर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में 247 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया था. हालांकि अगर गुजरात टाइटंस के प्लेयर्स आसान कैचों को नहीं छोड़ते तो शायद ये स्कोर 30 से 40 रन कम हो सकता था. फिन एलन का कैच 33 के स्कोर पर छूटा था, उन्होंने 35 गेंदों में 93 रनों की विस्फोटक पारी खेली. इस पारी में उन्होंने 10 छक्के और 4 चौके जड़े.

अंगक्रिश रघुवंशी का भी एक आसान कैच छूटा था, तब वह 52 रन पर खेल रहे थे और उन्होंने इसके बाद 30 रन और जोड़े. कैमरून ग्रीन ने 52 रन बनाए, वह अपना अर्धशतक नहीं बना पाते अगर उनका भी कैच नहीं छूटता तो.

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टी20 इतिहास में पहली बार हुआ ऐसा

कोलकाता के लिए फिन एलन (93) अंगक्रिश रघुवंशी (82) और कैमरून ग्रीन (52) ने 50 प्लस स्कोर किया. लक्ष्य का पीछा करते हुए गुजरात टाइटंस के दोनों ओपनर्स ने अर्धशतक जड़ा. साईं सुदर्शन ने 53 और कप्तान शुभमन गिल ने 85 रन बनाए. जोस बटलर ने 57 रनों की पारी खेली. इस तरह ये टी20 इतिहास का वो मैच बन गया, जिसमें सबसे ज्यादा बल्लेबाजों ने 50 से अधिक का स्कोर किया.

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टी20 मैच की एक पारी में सबसे ज्यादा 50 प्लस रन बनाने का रिकॉर्ड जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम के नाम है. जिम्बाब्वे ने 23 अक्टूबर, 2024 को गाम्बिया के खिलाफ 344 रनों का ऐतिहासिक स्कोर बनाया था. ये टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट का सबसे बड़ा स्कोर है. इस पारी में जिम्बाब्वे के 4 बल्लेबाजों ने 50 से अधिक रन बनाए थे, कप्तान सिकंदर रजा ने 43 गेंदों में नाबाद 133 रनों की शानदार पारी खेली थी. इस पारी में सिकंदर ने 15 छक्के और 7 चौके जड़े थे.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 17 May 2026 11:59 AM (IST)
Tags :
Jos Buttler Angkrish Raghuvanshi T20 Record SHUBMAN GILL FINN ALLEN IPL 2026
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