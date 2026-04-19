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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026IPL के सबसे खराब ओपनर साबित हुए अजिंक्य रहाणे! इतनी बार जीरो पर आउट; नाम हुआ 'शर्मनाक' रिकॉर्ड

IPL के सबसे खराब ओपनर साबित हुए अजिंक्य रहाणे! इतनी बार जीरो पर आउट; नाम हुआ 'शर्मनाक' रिकॉर्ड

Ajinkya Rahane Unwanted Record:अजिंक्य रहाणे IPL में लगातार दूसरी बार 'डक' आउट हुए. वह राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ भी खाता नहीं खोल पाए, इसी के साथ उनके नाम एक शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज हो गया है.

By : शिवम | Updated at : 19 Apr 2026 10:42 PM (IST)
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श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली कोलकाता नाइट राइडर्स ने रविवार को IPL 2026 में अपनी पहली जीत दर्ज की. राजस्थान रॉयल्स द्वारा मिले 156 के लक्ष्य का पीछा करते हुए KKR ने 85 पर 6 विकेट गंवा दिए थे, कप्तान रहाणे और टिम सेफर्ट के रूप में दोनों ओपनर्स खाता भी नहीं खोल पाए थे. हालांकि रिंकू सिंह की अर्धशतकीय पारी ने कोलकाता को हारे मैच में जीत दिला दी. लेकिन रहाणे के नाम इस मैच में एक शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज हो गया.

कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान अजिंक्य रहाणे IPL इतिहास में सबसे ज्यादा बार शून्य पर आउट होने वाले ओपनर बन गए हैं. रहाणे अभी तक कुल 12 बार 'डक' आउट हुए हैं. इससे पिछले मैच में उन्होंने इस अनचाहे रिकॉर्ड में पार्थिव पटेल की बराबरी की थी, जो 11 बार बतौर ओपनर शून्य पर आउट हुए थे.

IPL में बतौर ओपनर सबसे ज्यादा बार शून्य पर आउट होने वाले खिलाड़ी

  • 12 बार- अजिंक्य रहाणे
  • 11 बार- पार्थिक पटेल
  • 10 बार- शिखर धवन
  • 10 बार- गौतम गंभीर
  • 9 बार- डेविड वार्नर

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IPL 2026 में रहाणे का प्रदर्शन

अजिंक्य रहाणे ने IPL 2026 के पहले मैच में 67 रनों की शानदार पारी खेली थी, हालांकि ये मैच KKR हार गई थी. इसके बाद 6 पारियों में से 4 में वह दहाई के आंकड़े पर भी नहीं पहुंच पाए. रहाणे राजस्थान से पहले गुजरात के खिलाफ मैच में भी शून्य पर आउट हुए थे. रहाणे ने जारी संस्करण के 7 मैचों में कुल 
152 रन बनाए हैं.

मैच का हाल

ईडन गार्डन्स पर खेले गए इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान रॉयल्स सिर्फ 155 रन बना पाई थी. वरुण चक्रवर्ती ने 4 ओवरों में मात्र 14 रन देकर 3 विकेट लिए, कार्तिक त्यागी ने 4 ओवरों में 22 रन देकर 3 विकेट चटकाए. सुनील नरेन ने 2 विकेट लिए. लक्ष्य का पीछा करते हुए केकेआर की शुरुआत बेहद खराब रही थी. पहले ओवर में टिम सेफर्ट (0) और दूसरे ओवर में अजिंक्य रहाणे (0) आउट हो गए थे.

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इसके बाद इम्पैक्ट प्लेयर बनकर आए अंगक्रिश रघुवंशी (10) भी सस्ते में पवेलियन लौट गए, कैमरून ग्रीन (27), रोवमैन पॉवेल (23) और रमनदीप सिंह (10) भी जल्दी आउट हो गए. 13.3 ओवर में टीम का छठा विकेट गिरा, तब स्कोर 85 रन था. तब रिंकू सिंह ने पारी संभाली और हारी हुई बाजी को जिताया, उन्होंने 34 गेंदों में 2 छक्के और 5 चौकों की मदद से नाबाद 53 रन बनाए. अनुकूल रॉय ने उनका साथ निभाया और 16 गेंदों में 29 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली. केकेआर ने 4 विकेट से मैच जीत लिया.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 19 Apr 2026 10:42 PM (IST)
Tags :
Ajinkya Rahane KKR Vs RR INDIAN PREMIER LEAGUE KOLKATA KNIGHT RIDERS IPL 2026
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