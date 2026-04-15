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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026IPL 2026: चेन्नई से हार के बाद KKR के कप्तान अजिंक्य रहाणे पर लगा जुर्माना, जानिए वजह

IPL 2026: चेन्नई से हार के बाद KKR के कप्तान अजिंक्य रहाणे पर लगा जुर्माना, जानिए वजह

IPL 2026: रहाणे सीजन के चौथे कप्तान हैं जिन पर धीमी ओवर रेट की वजह से जुर्माना लगाया गया है.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: संकल्‍प ठाकुर | Updated at : 15 Apr 2026 11:37 AM (IST)
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IPL 2026 CSK Vs KKR: आईपीएल 2026 कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) के लिए बहुत निराशाजनक साबित हो रहा है. केकेआर सीजन में एक भी मैच नहीं जीत सकी है. चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के खिलाफ मंगलवार को हुए मुकाबले में भी केकेआर को हार का सामना करना पड़ा. हार के बाद केकेआर के कप्तान अजिंक्य रहाणे पर जुर्माना लगाया गया है.

अजिंक्य रहाणे पर जुर्माना की वजह क्या 

चेन्नई में सीएसके और केकेआर के बीच हुए मुकाबले में केकेआर की गेंदबाजी की रफ्तार काफी धीमी थी. इस वजह से रहाणे पर बीसीसीआई ने आईपीएल आचार संहिता के अनुच्छेद 2.22 के तहत कार्रवाई करते हुए रहाणे पर 12 लाख रुपये का जुर्माना लगाया. यह इस सीजन में केकेआर का यह पहला ओवर-रेट उल्लंघन था, इसलिए न्यूनतम सजा दी गई.

पहले भी इन खिलाड़ियों पर लग चुका है जुर्माना 

रहाणे सीजन के चौथे कप्तान हैं जिन पर धीमी ओवर रेट की वजह से जुर्माना लगाया गया है. रहाणे से पूर्व श्रेयस अय्यर, शुभमन गिल और ऋतुराज गायकवाड़ पर भी जुर्माना लग चुका है. श्रेयस अय्यर पर लगातार 2 मैचों में जुर्माना लगा था। अय्यर पर पहले मैच में 12 लाख और दूसरे मैच में 24 लाख जुर्माना लगा था.

केकेआर के अंकतालिका में सबसे नीचे होने की वजह 

केकेआर के प्रदर्शन की बात करें तो टीम को सीजन में पहली जीत का इंतजार है. अब तक खेले 5 मैचों में केकेआर को 4 मैचों में हार का सामना करना पड़ा है.  पंजाब किंग्स के खिलाफ खेला गया मैच बारिश की वजह से धुल गया था. इसी वजह से केकेआर को 1 अंक मिले थे. केकेआर अंकतालिका में सबसे नीचे (दसवें स्थान) है.

रहाणे के प्रदर्शन पर नजर डालें तो इस अनुभवी खिलाड़ी ने आईपीएल 2026 की शुरुआत धमाकेदार अंदाज में की थी और मुंबई इंडियंस के खिलाफ खेले गए पहले मैच में 40 गेंदों पर 67 रन की पारी खेली थी. लेकिन बाद की 4 पारियों में रहाणे ऐसी पारी नहीं खेल सके हैं. रहाणे ने 5 मैचों में 152 रन बनाए हैं.

यह भी पढें- डेथ ओवरों में निकला CSK की बैटिंग का दम, सैमसन-म्हात्रे चले, दुबे-गायकवाड़ फ्लॉप, KKR को 193 का लक्ष्य

Published at : 15 Apr 2026 11:24 AM (IST)
Tags :
Ajinkya Rahane KOLKATA KNIGHT RIDERS IPL 2026
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