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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026Watch: काव्या मारन ने इस तरह CSK फैंस को कराया चुप, SRH की जीत के बाद दिखा गजब नजारा; बवाल मचना तय

Watch: काव्या मारन ने इस तरह CSK फैंस को कराया चुप, SRH की जीत के बाद दिखा गजब नजारा; बवाल मचना तय

Kavya Maran Silences CSK Crowd: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें SRH की सह-मालकिन काव्या मारन CSK फैंस को चुप कराती नजर आईं.

By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क | Edited By: मोहम्मद अलफैज | Updated at : 19 Apr 2026 02:45 PM (IST)
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Kavya Maran Silences CSK Crowd Video: बीते शनिवार (18 अप्रैल) सनराइजर्स हैदराबाद ने IPL 2026 के 27वें लीग मैच में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) को 10 रन से हराया. हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में जीत के बाद हैदराबाद की सह-मालकिन काव्या मारन (Kavya Maran) ने कुछ इस तरह से सीएसके फैंस को चुप करवाया, जिससे बवाल मचना लगभग तय दिख रहा है. 

मुंह पर उंगली रखकर कराया चुप

जीत के बाद काव्या काफी खुश नजर आईं. उनके सेलिब्रेशन का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं. वीडियो में देखा जा सकता है कि जीत का जश्न मनाने के लिए काव्या उठती हैं और एग्रेसिव सेलिब्रेशन करती हैं. सेलिब्रेशन के बाद वह क्राउड की तरफ मुंह पर उंगली रखकर चुप रहने का इशारा करती हैं. 

लोगों को काव्या का इस तरह फैंस की तरफ देखकर मुंह पर उंगली रखना पसंद नहीं आया. फैंस कह रहे हैं कि उन्हें चेन्नई के प्रशंसकों इस तरह चुप करवाने वाला इशारा नहीं करना चाहिए. चेन्नई के फैंस को भी हैदराबाद की सह-मालकिन की यह हरकत पसंद नहीं आ रही है. 

हारा हुआ मैच जीती हैदराबाद 

मुकाबले में चेन्नई के कप्तान रुतुराज गायकवाड़ ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया. पहले बैटिंग के लिए उतरी हैदराबाद ने 20 ओवर में 9 विकेट पर 194 रन बोर्ड पर लगाए. टीम के लिए अभिषेक शर्मा ने 22 गेंदों में 6 चौके और 4 छक्कों की मदद से 59 रन बनाए. इसके अलावा हेनरिक क्लासेन ने 39 गेंदों में 6 चौके और 2 छक्कों की मदद से 59 रन स्कोर किए. इस दौरान चेन्नई के लिए अंशुल कंबोज और जेमी ओवरटन ने सबसे ज्यादा 3-3 विकेट लिए. 

रन चेज के लिए उतरी चेन्नई को अच्छी शुरुआत मिली. टीम ने 8.5 ओवर में 100 रन बोर्ड पर लगा दिए थे. यहां से टीम के लिए जीत आसान लगने लगी थी. हालांकि यहां तक टीम ने 3 विकेट गंवा दिए थे. फिर धीरे-धीरे चेन्नई को और विकेट गंवाना मुश्किल में डाल गया और हैदराबाद ने लगभग हारा हुआ मैच जीत लिया. 

 

यह भी पढ़ें: IPL 2026 में CSK के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी को लगी चोट, जानें कितने मैच करेगा मिस

Published at : 19 Apr 2026 02:39 PM (IST)
Tags :
Kavya Maran SRH Vs CSK IPL 2026 Sunrisers Hyderabad Vs Chennai Super Kings
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