Watch: काव्या मारन ने इस तरह CSK फैंस को कराया चुप, SRH की जीत के बाद दिखा गजब नजारा; बवाल मचना तय
Kavya Maran Silences CSK Crowd: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें SRH की सह-मालकिन काव्या मारन CSK फैंस को चुप कराती नजर आईं.
Kavya Maran Silences CSK Crowd Video: बीते शनिवार (18 अप्रैल) सनराइजर्स हैदराबाद ने IPL 2026 के 27वें लीग मैच में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) को 10 रन से हराया. हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में जीत के बाद हैदराबाद की सह-मालकिन काव्या मारन (Kavya Maran) ने कुछ इस तरह से सीएसके फैंस को चुप करवाया, जिससे बवाल मचना लगभग तय दिख रहा है.
मुंह पर उंगली रखकर कराया चुप
जीत के बाद काव्या काफी खुश नजर आईं. उनके सेलिब्रेशन का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं. वीडियो में देखा जा सकता है कि जीत का जश्न मनाने के लिए काव्या उठती हैं और एग्रेसिव सेलिब्रेशन करती हैं. सेलिब्रेशन के बाद वह क्राउड की तरफ मुंह पर उंगली रखकर चुप रहने का इशारा करती हैं.
Kavya Maran silenced the CSK fans’ whistles after SRH’s win. 🗿— Sonu (@Cricket_live247) April 19, 2026
Her celebration said it all — the way she celebrated with full joy and energy after SRH’s victory vs CSK.
Her “silence” gesture towards the crowd made the moment even more iconic. pic.twitter.com/9BrLqkZuQ2
Kavya Maran doing Silence gesture🤫🔥🔥🔥 pic.twitter.com/C5FDifkPej— Eagle_Riser 🦅 (@UnpairedElect17) April 18, 2026
लोगों को काव्या का इस तरह फैंस की तरफ देखकर मुंह पर उंगली रखना पसंद नहीं आया. फैंस कह रहे हैं कि उन्हें चेन्नई के प्रशंसकों इस तरह चुप करवाने वाला इशारा नहीं करना चाहिए. चेन्नई के फैंस को भी हैदराबाद की सह-मालकिन की यह हरकत पसंद नहीं आ रही है.
She needs to be humbled— sirron tweets💛 (@SirronOfficial) April 19, 2026
Preity Zinta>>>>>>>>>kavya maran pic.twitter.com/VAp8HmN9c9
Saw Kavya Maran doing the silence gesture yesterday. Funny how the whole timeline would be crying a river right now if CSK fans pulled that stunt.— U' (@toxifyxe) April 19, 2026
But anyway... May 18, 2026, Chepauk Stadium, We need those SRH and Kavya Maran tears. pic.twitter.com/3xIY8ux1e0
हारा हुआ मैच जीती हैदराबाद
मुकाबले में चेन्नई के कप्तान रुतुराज गायकवाड़ ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया. पहले बैटिंग के लिए उतरी हैदराबाद ने 20 ओवर में 9 विकेट पर 194 रन बोर्ड पर लगाए. टीम के लिए अभिषेक शर्मा ने 22 गेंदों में 6 चौके और 4 छक्कों की मदद से 59 रन बनाए. इसके अलावा हेनरिक क्लासेन ने 39 गेंदों में 6 चौके और 2 छक्कों की मदद से 59 रन स्कोर किए. इस दौरान चेन्नई के लिए अंशुल कंबोज और जेमी ओवरटन ने सबसे ज्यादा 3-3 विकेट लिए.
रन चेज के लिए उतरी चेन्नई को अच्छी शुरुआत मिली. टीम ने 8.5 ओवर में 100 रन बोर्ड पर लगा दिए थे. यहां से टीम के लिए जीत आसान लगने लगी थी. हालांकि यहां तक टीम ने 3 विकेट गंवा दिए थे. फिर धीरे-धीरे चेन्नई को और विकेट गंवाना मुश्किल में डाल गया और हैदराबाद ने लगभग हारा हुआ मैच जीत लिया.
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Source: IOCL