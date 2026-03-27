हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
क्रिकेटलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026IPL 2026 के पहले मैच के लिए कर्नाटक सरकार ने कसी कमर, सुरक्षा के लिए हुए खास इंतजाम 

IPL 2026 के पहले मैच के लिए कर्नाटक सरकार ने कसी कमर, सुरक्षा के लिए हुए खास इंतजाम 

IPL 2026 RCB vs SRH: आईपीएल का पहला मैच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच होगा. इस मैच से पहले कर्नाटक सरकार पूरी तरह से सतर्क नजर आ रही है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: मोहम्मद अलफैज | Updated at : 27 Mar 2026 09:52 PM (IST)
Preferred Sources

आईपीएल 2026 की शुरुआत 28 मार्च, शनिवार से हो रही है. टूर्नामेंट का पहला मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के बीच बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा. बता दें कि टूर्नामेंट की शुरुआत से कुछ ही वक्त पहले यह तय हुआ कि मुकाबले बेंगलुरु में करवाए जाएंगे. 

पिछले सीजन विक्ट्री परेड में हुई भगदड़ को देखते हुए कर्नाटक सरकार काफी सख्त नजर आ रही है. लेकिन अब स्टेडियम में मैच करवाने की इजाजत मिलने के बाद राज्य सरकार पूरी तरह से तैयार दिख रही है. राज्य सरकार की तरफ से मैच से पहले बताया गया कि क्या-क्या इंतजाम किए गए हैं, जिसमें सुरक्षा का खास ख्याल रखा गया है. 

कर्नाटक सरकार ने कसी कमर

न्यूज एजेंसी ANI के हवाले से कर्नाटक चीफ मिनिस्टर ऑफिस से कहा गया, "आईपीएल टूर्नामेंट कल से शुरू होने के मद्देनजर राज्य सरकार की मुख्य सचिव शालिनी रजनीश ने सुरक्षा को लेकर संबंधित अधिकारियों और कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ मीटिंग की और सलाह व निर्देश दिए. 

आगे कहा गया, "उन्हें क्रिकेट प्रेमियों की सुरक्षा के लिए स्टेडियम के अंदर और आसपास किए गए सुरक्षा इंतजामों, शहर के ट्रैफिक सिस्टम में किए गए बदलावों, पार्किंग व्यवस्था, स्टेडियम के अंदर पीने के पानी की उपलब्धता और बाकी जरूरी चीजों के बारे में जानकारी मिली. 

मेट्रो के लिए अतिरिक्त सुरक्षा का इंतजाम 

फिर आगे कहा गया, "उन्होंने अधिकारियों से मेट्रो में यात्रियों की संख्या, मेट्रो के चलने का समय, मेट्रो स्टेशनों पर दी गई अतिरिक्त सुरक्षा और सुरक्षा से जुड़ी जानकारी हासिल की और छोटी-मोटी अप्रिय घटना को भी रोकने के लिए सावधानी बरतने के कई निर्देश दिए."

सख्ती से हो शर्तों का पालन

मुख्य सचिव के जरिए साफ कर दिया गया कि सरकार की तरफ से बनाई गई शर्तों का पालन सख्ती से किया जाए. इसको लेकर आगे कहा गया, "उन्होंने बैठक में निर्देश दिया कि टूर्नामेंट के आयोजन के लिए सरकार के जरिए निर्धारित शर्तों और एहतियाती उपायों का सख्ती से पालन किया जाए."

हाई अलर्ट पर रहें अधिकारी 

आगे कहा गया, "उन्होंने निर्देश दिए कि संबंधित अधिकारियों और संगठनों को हाई अलर्ट पर रहना चाहिए और साथ ही उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि उपरोक्त अधिकारियों के साथ जरूरी जानकारी का नियमित रूप से आदान-प्रदान किया जाना चाहिए. इस बैठक में केएससीए के निदेशक मंडल, पदाधिकारी, आरसीबी के पदाधिकारी, नगर पुलिस आयुक्त, जीबीए आयुक्त, मेट्रो के एमडी और संबंधित विभागों के प्रमुख उपस्थित थे."

 

यह भी पढ़ें: IPL 2026 के पहले मैच में RCB को लगा बड़ा झटका, ये दिग्गज गेंदबाज हुआ बाहर; कोच ने किया कंफर्म

Published at : 27 Mar 2026 09:52 PM (IST)
Tags :
SRH VS RCB Shalini Rajneesh IPL 2026 Karnataka State Government
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

आईपीएल 2026
IPL 2026 के पहले मैच के लिए कर्नाटक सरकार ने कसी कमर, सुरक्षा के लिए हुए खास इंतजाम 
IPL 2026 के पहले मैच के लिए कर्नाटक सरकार ने कसी कमर, सुरक्षा के लिए हुए खास इंतजाम 
आईपीएल 2026
IPL 2026 के पहले मैच में RCB को लगा बड़ा झटका, ये दिग्गज गेंदबाज हुआ बाहर; कोच ने किया कंफर्म
IPL 2026 के पहले मैच में RCB को लगा बड़ा झटका, ये दिग्गज गेंदबाज हुआ बाहर; कोच ने किया कंफर्म
आईपीएल 2026
IPL 2026 के लिए बेंगलुरु पुलिस ने जारी की एडवाइजरी, पार्किंग से लेकर एंट्री-एग्जिट तक जानें सारी डिटेल 
IPL 2026 के लिए बेंगलुरु पुलिस ने जारी की एडवाइजरी, जानें सारी डिटेल
आईपीएल 2026
Guinness Book ने भी माना किंग कोहली का लोहा, IPL 2026 से पहले रिकॉर्ड शेयर कर उड़ाई सबकी नींद
Guinness Book ने भी माना किंग कोहली का लोहा, IPL 2026 से पहले रिकॉर्ड शेयर कर उड़ाई सबकी नींद
Advertisement

वीडियोज

Khabar Filmy Hain: एक्टिंग का असली किंग कौन, धुरंधर की दहाड़ के बीच रनवीर कपूर का पलटवार | Bollywood Masala
Saas Bahu Aur Saazish: राघव के लिए रीत बनी वकील, क्या सबूत जुटाने में होगी कामयाब ?
Sandeep Chaudhary: वोट लिया, अब महंगा तेल दिया! विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण | PM Modi | Trump
Iran Israel War: US युद्ध में ऐसा फंसा..निकलना मुश्किल! | Donald Trump | Netanyahu | Breaking
Chitra Tripathi: इजरायल-अमेरिका का सरेंडर? विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण | Iran Israel War | Trump
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
भारत फिर खरीदेगा रूस से S-400 डिफेंस सिस्टम, DAC ने दी मंजूरी, चीन-पाकिस्तान की बढ़ेगी टेंशन!
भारत फिर खरीदेगा रूस से S-400 डिफेंस सिस्टम, DAC ने दी मंजूरी, चीन-पाकिस्तान की बढ़ेगी टेंशन!
बिहार
नीतीश कुमार के बेटे निशांत JDU के लिए बड़ा प्लान बना रहे! कहा- 'किस तरह से अपने…'
नीतीश कुमार के बेटे निशांत JDU के लिए बड़ा प्लान बना रहे! कहा- 'किस तरह से अपने…'
विश्व
Israel US Iran War Live: अमेरिका के FBI डायरेक्टर काश पटेल की Email आईडी हैक, ईरान को लेकर US-इजरायल के बीच बढ़ी तकरार
Live: यूएस के FBI डायरेक्टर काश पटेल की Email आईडी हैक, ईरान को लेकर US-इजरायल के बीच बढ़ी तकरार
बॉलीवुड
Dhurandhar 2 OTT Release: क्या 'धुरंधर 2' हो गई है OTT पर रिलीज? जानें कब और कहां देखें
Dhurandhar 2 OTT Release: क्या 'धुरंधर 2' हो गई है OTT पर रिलीज? जानें कब और कहां देखें
आईपीएल 2026
IPL 2026 के लिए बेंगलुरु पुलिस ने जारी की एडवाइजरी, पार्किंग से लेकर एंट्री-एग्जिट तक जानें सारी डिटेल 
IPL 2026 के लिए बेंगलुरु पुलिस ने जारी की एडवाइजरी, जानें सारी डिटेल
इंडिया
ईरान युद्ध ने बढ़ाया हवाई किराया, एक अप्रैल से महंगी हो जाएगी फ्लाइट की टिकट! आपकी जेब पर कितना पड़ेगा असर?
ईरान युद्ध ने बढ़ाया हवाई किराया, एक अप्रैल से महंगी हो जाएगी फ्लाइट की टिकट! आपकी जेब पर कितना पड़ेगा असर?
ट्रेंडिंग
Viral Video: तवे पर 8 चपाती और उस पर थूकने लगा हलवाई, वीडियो देख यूजर्स बोले- 'देसी घी' डाल रहा है भाई
तवे पर 8 चपाती और उस पर थूकने लगा हलवाई, वीडियो देख यूजर्स बोले- 'देसी घी' डाल रहा है भाई
हेल्थ
Weight Loss Drugs In India: बिना जिम-डाइट वजन घटाने वाली दवाओं का काला सच, एक्सपर्ट्स ने बताया क्यों हैं ये खतरनाक!
बिना जिम-डाइट वजन घटाने वाली दवाओं का काला सच, एक्सपर्ट्स ने बताया क्यों हैं ये खतरनाक!
ENT LIVE
Namit Malhotra की 'रामायण' का सबसे बड़ा अपडेट,हनुमान जयंती पर जारी होगा 'रामायण' का पहला लुक
Namit Malhotra की 'रामायण' का सबसे बड़ा अपडेट,हनुमान जयंती पर जारी होगा 'रामायण' का पहला लुक
ENT LIVE
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
ENT LIVE
Chiraiya Review: Divya Dutta छा गईं, Marital Abuse और Social Issue पर कमाल Web Series
Chiraiya Review: Divya Dutta छा गईं, Marital Abuse और Social Issue पर कमाल Web Series
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge | Zahoor Mistry Aka Vivek Sinha की अनसुनी कहानी | PK Movie से पावरफुल Roles, Dhurandhar तक का सफर
Dhurandhar: The Revenge | Zahoor Mistry Aka Vivek Sinha की अनसुनी कहानी | PK Movie से पावरफुल Roles, Dhurandhar तक का सफर
Embed widget