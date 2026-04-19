हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
क्रिकेटलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्टआईपीएल टीमऑरेंज कैपपर्पल कैप
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026Watch: धोनी को भी कर दिया फेल, नहीं देखी होगी कभी ऐसी स्टंपिंग! ध्रुव जुरेल के कारनामे ने उड़ाए होश

Watch: धोनी को भी कर दिया फेल, नहीं देखी होगी कभी ऐसी स्टंपिंग! ध्रुव जुरेल के कारनामे ने उड़ाए होश

Dhruv Jurel Stumping Video Viral: राजस्थान रॉयल्स के विकेटकीपर ध्रुव जुरेल ने कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ मैच में ऐसा स्टंप किया, जिसे देख सब हैरान रह गए.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 19 Apr 2026 06:37 PM (IST)
Preferred Sources

क्रिकेट के खेल में विकेटकीपर आम लोगों की उम्मीद से कहीं ज्यादा फिट होते हैं. राजस्थान रॉयल्स के ध्रुव जुरेल ने एक बार फिर यह साबित कर दिखाया है. उन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स के कैमरून ग्रीन को अनोखे अंदाज में स्टंप आउट किया, जिसकी वीडियो और तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर धूम मचाई हुई है. इस तरह की स्टंपिंग को पूर्व भारतीय कप्तान एमएस धोनी ने लोकप्रिय बनाया था.

कोलकाता नाइट राइडर्स 156 रनों के लक्ष्य का पीछा करने आई. KKR की पारी के पांचवें ओवर में सामने रवि बिश्नोई बॉलिंग कर रहे थे. ओवर की चौथी गेंद पर बिश्नोई ने पहले ही भांप लिया था कि ग्रीन आगे बढ़कर शॉट खेलने वाले हैं. इसलिए बिश्नोई ने लेग स्टंप की ओर गुगली गेंद फेंकी.

चूंकि बल्लेबाज ध्रुव जूरेल की आंखों के आगे था, इसलिए वो गेंद को देख नहीं पाए कि वह किस दिशा में जा रही है. जुरेल ने अपनी बाईं ओर डाइव लगाकर गेंद को पकड़ा और एक हाथ से ही गेंद को स्टंप्स पर दे मारा. जुरेल के इस एथलेटिक अंदाज के फैंस भी दीवाने हो गए हैं. सोशल मीडिया पर उनकी विकेटकीपिंग स्किल्स को जमकर सराहा जा रहा है. ग्रीन 13 गेंद में 27 रन बनाकर आउट हो गए.

 

जब ध्रुव जुरेल ने यह कारनामा किया, तब दूर खड़े याशस्वी जायसवाल का रिएक्शन भी देखने लायक रहा. यह तथ्य चौंकाने वाला है कि जुरेल ने इससे पहले कभी भी बतौर विकेटकीपर आईपीएल में किसी बल्लेबाज को स्टंप आउट नहीं किया था. कैमरून ग्रीन उनका सबसे पहला शिकार बने हैं. बतौर विकेटकीपर उन्होंने अपने IPL करियर में 26 कैच लपले हैं. बल्लेबाजी आंकड़ों की बात करें तो ध्रुव जुरेल बढ़िया फॉर्म में चल रहे हैं. उन्होंने IPL 2026 टूर्नामेंट में 6 मुकाबलों में कुल 181 रन बना लिए हैं.

यह भी पढ़ें:

IPL 2026 में सबसे तेज फिफ्टी लगाने वाले 4 बल्लेबाज, वैभव सूर्यवंशी या अभिषेक शर्मा, कौन है नंबर-1

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read More
Published at : 19 Apr 2026 06:31 PM (IST)
Tags :
Rajasthan Royals Dhruv Jurel KKR Vs RR IPL 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

आईपीएल 2026
Watch: धोनी को भी कर दिया फेल, नहीं देखी होगी कभी ऐसी स्टंपिंग! ध्रुव जुरेल के कारनामे ने उड़ाए होश
धोनी को भी कर दिया फेल, नहीं देखी होगी कभी ऐसी स्टंपिंग! ध्रुव जुरेल के कारनामे ने उड़ाए होश
आईपीएल 2026
IPL 2026 KKR vs RR Live Score: 156 के चेज में कोलकाता की हालत खराब, सिर्फ 70 रनों पर आधी टीम लौटी पवेलियन
LIVE: 156 के चेज में कोलकाता की हालत खराब, सिर्फ 70 रनों पर आधी टीम लौटी पवेलियन
आईपीएल 2026
PBKS vs LSG Live Score: पंजाब किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स की भिड़ंत, कौन मारेगा बाजी; पढ़ें पल-पल का अपडेट
पंजाब किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स की भिड़ंत, कौन मारेगा बाजी; पढ़ें पल-पल का अपडेट
आईपीएल 2026
चक्रवर्ती और नरेन की फिरकी में फंसी राजस्थान, KKR ने 155 पर रोका; वैभव सूर्यवंशी फिफ्टी से चूके
चक्रवर्ती और नरेन की फिरकी में फंसी राजस्थान, KKR ने 155 पर रोका; वैभव सूर्यवंशी फिफ्टी से चूके
Advertisement

वीडियोज

Bengal Election 2026: पश्चिम बंगाल में PM Modi का धुंआधार प्रचार | Mamata Banerjee | TMC | Breaking
Kailash Kher Interview: ‘जोगी’ के पीछे की कहानी, नई पीढ़ी को लेकर क्या बोले सिंगर?
Khabar Filmy Hai: दूसरी बार मम्मी-पापा बनने जा रहे दीपिका पादुकोन और रणवीर सिंह | Bollywood Masala
sansani: पति का मर्डर... पत्नी का 'इमोशनल' नाटक ! | MP News
Kanpur Accident : सड़क किनारे चल रहे बुजुर्ग को कार ने हवा में उछाला, रोंगटे खड़े कर देगा Video!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US Iran Ceasefire: क्या अमेरिका-ईरान के बीच फिर से होगी बात? नूरखान एयरबेस पर उतरे अमेरिकी सैन्य विमान
क्या अमेरिका-ईरान के बीच फिर से होगी बात? नूरखान एयरबेस पर उतरे अमेरिकी सैन्य विमान
दिल्ली NCR
'नेताओं को Z+ और जनता असुरक्षित', दिल्ली में कानून व्यवस्था पर कांग्रेस का BJP पर हमला
'नेताओं को Z+ और जनता असुरक्षित', दिल्ली में कानून व्यवस्था पर कांग्रेस का BJP पर हमला
आईपीएल 2026
Watch: धोनी को भी कर दिया फेल, नहीं देखी होगी कभी ऐसी स्टंपिंग! ध्रुव जुरेल के कारनामे ने उड़ाए होश
धोनी को भी कर दिया फेल, नहीं देखी होगी कभी ऐसी स्टंपिंग! ध्रुव जुरेल के कारनामे ने उड़ाए होश
साउथ सिनेमा
Vaazha 2 Worldwide Box Office: 200 करोड़ के क्लब में एंट्री करने वाली 5वीं मलयालम फिल्म बनी 'वाझा 2'
200 करोड़ के क्लब में एंट्री करने वाली 5वीं मलयालम फिल्म बनी 'वाझा 2'
इंडिया
'पक्षपातपूर्ण, ड्रामेबाजी...', PM मोदी के देश के नाम संबोधन पर भड़का विपक्ष, खरगे बोले- 59 बार सिर्फ कांग्रेस...
'पक्षपातपूर्ण, ड्रामेबाजी...', PM मोदी के देश के नाम संबोधन पर भड़का विपक्ष, खरगे बोले- 59 बार सिर्फ कांग्रेस...
इंडिया
UAE से छूट सकता है भारत का बड़ा ड्रग माफिया जसविंदर उर्फ जैज़? सबूत मिलने में देरी, जानें पूरा मामला
UAE से छूट सकता है भारत का बड़ा ड्रग माफिया जसविंदर उर्फ जैज़? सबूत मिलने में देरी, जानें पूरा मामला
ट्रेंडिंग
हाईवे पर उत्पात मचाते भाईयों का खूनी अंत, लहराते हुए ट्रोले में घुसी पल्सर बाइक, तीन की मौत, वीडियो वायरल
हाईवे पर उत्पात मचाते भाईयों का खूनी अंत, लहराते हुए ट्रोले में घुसी पल्सर बाइक, तीन की मौत
ट्रैवल
Summer Vacation Travel Guide: गर्मियों की छुट्टियां बिताने के लिए ढूंढ रहे हैं बेस्ट लोकेशन, ये लिस्ट देख लें तो दूर हो जाएगी कंफ्यूजन
गर्मियों की छुट्टियां बिताने के लिए ढूंढ रहे हैं बेस्ट लोकेशन, ये लिस्ट देख लें तो दूर हो जाएगी कंफ्यूजन
ENT LIVE
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
ENT LIVE
Sambhavam Adhyayam Onnu Movie Review: दिमाग हिला देने वाली Mystery Thriller Film
Sambhavam Adhyayam Onnu Movie Review: दिमाग हिला देने वाली Mystery Thriller Film
ENT LIVE
Matka King Review: Vijay Varma की सबसे कमजोर Series, कहानी में नहीं दिखा दम
Matka King Review: Vijay Varma की सबसे कमजोर Series, कहानी में नहीं दिखा दम
ENT LIVE
Bhooth Bangla Review: पुरानी style की entertaining film, Akshay Kumar और Priyadarshan का हुआ Reunion
Bhooth Bangla Review: पुरानी style की entertaining film, Akshay Kumar और Priyadarshan का हुआ Reunion
ENT LIVE
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
Embed widget