हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
क्रिकेटलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्टआईपीएल टीमऑरेंज कैपपर्पल कैप
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 202614 हजारी जोस बटलर ने लखनऊ को धोया, शुभमन गिल और प्रसिद्ध कृष्णा भी चमके, फिर घर पर हारी LSG

14 हजारी जोस बटलर ने लखनऊ को धोया, शुभमन गिल और प्रसिद्ध कृष्णा भी चमके, फिर घर पर हारी LSG

GT vs LSG Full Highlights: गुजरात टाइटंस ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया है. यह इस सीजन घरेलू मैदान पर लखनऊ की दूसरी हार है. जोस बटलर और शुभमन गिल ने अर्धशतक लगाया.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 12 Apr 2026 07:11 PM (IST)
Preferred Sources

GT vs LSG Full Match Highlights: गुजरात टाइटंस ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया है. शुभमन गिल और जोस बटलर की अर्धशतकीय पारियों ने गुजरात को IPL 2026 सीजन में लगातार दूसरी जीत दिलाई. इसी बीच बटलर ने अपने टी20 करियर में 14 हजार रनों का आंकड़ा पार कर लिया है. बटलर ने 60 रन बनाकर इतिहास रचा, वहीं गिल ने 56 रन बनाए. इससे पहले प्रसिद्ध कृष्णा ने 4 विकेट लेकर LSG की बैटिंग को तहस-नहस कर दिया था.

14 हजारी बने जोस बटलर

जोस बटलर दुनिया के ऐसे पांचवें बल्लेबाज बन गए हैं, जिन्होंने टी20 करियर में 14,000 रनों का आंकड़ा पार किया हो. उनसे पहले क्रिस गेल, कीरोन पोलार्ड, एलेक्स हेलस और डेविड वॉर्नर ऐसा कर चुके हैं. लखनऊ के खिलाफ 37 गेंद में 60 रनों की पारी के दौरान उन्होंने यह कीर्तिमान स्थापित किया. बटलर आईपीएल 2026 में ऑरेंज कैप जीतने के दावेदारों में भी शामिल हो गए हैं, जिन्होंने अब तक 176 रन बना लिए हैं.

शुभमन गिल और प्रसिद्ध कृष्णा भी चमके

गुजरात टाइटंस की जीत की नींव प्रसिद्ध कृष्णा ने रखी. उन्होंने गेंदबाजी में 4 ओवर बॉलिंग की और केवल 28 रन देकर 4 विकेट झटके. पर्पल कैप अब कृष्णा के पास आ गई है, जो अब तक सीजन में 10 विकेट ले चुके हैं. उनकी घातक गेंदबाजी की बदौलत गुजरात ने LSG को 164 रनों पर रोक लिया था.

165 रनों के लक्ष्य का पीछा करने आई गुजरात टाइटंस के लिए शुभमन गिल और साई सुदर्शन ने 45 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप की. पिछले सीजन के ऑरेंज कैप विजेता सुदर्शन 15 रन बनाकर आउट हो गए. मगर गिल और जोस बटलर ने सधे हुए अंदाज में 84 रनों की पार्टनरशिप कार गुजरात को जीत के करीब पहुंचाया. गिल ने 40 गेंद में 56 रन बनाए, दूसरी ओर बटलर के बल्ले से 60 रन निकले. बाकी काम वाशिंगटन सुंदर ने कर दिया, जिन्होंने 13 गेंद में 21 रन बनाए, दूसरी ओर राहुल तेवतिया 10 रन बनाकर नाबाद लौटे. गुजरात ने 8 गेंद शेष रहते यह मैच जीता. इस बड़ी जीत से उसका नेट रन रेट भी बेहतर हुआ है.

यह भी पढ़ें:

कौन सी कंपनी के बैट से खेलते हैं वैभव सूर्यवंशी, दुकान पर कितने का मिलता है? जिससे लगाते हैं लंबे-लंबे छक्के

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read More
Published at : 12 Apr 2026 07:06 PM (IST)
Tags :
GT Vs LSG Gujarat Titans SHUBMAN GILL IPL HIGHLIGHTS IPL 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

आईपीएल 2026
14 हजारी जोस बटलर ने लखनऊ को धोया, शुभमन गिल और प्रसिद्ध कृष्णा भी चमके, फिर घर पर हारी LSG
14 हजारी जोस बटलर ने लखनऊ को धोया, शुभमन गिल और प्रसिद्ध कृष्णा भी चमके, फिर घर पर हारी LSG
आईपीएल 2026
IPL 2026 LSG vs GT Highlights: गुजरात को मिली दूसरी जीत, लखनऊ को 7 विकेट से रौंदा; बटलर और गिल ने किया कमाल
गुजरात को मिली दूसरी जीत, लखनऊ को 7 विकेट से रौंदा; बटलर और गिल ने किया कमाल
आईपीएल 2026
IPL 2026 MI vs RCB Live Score: आज मुंबई और बेंगलुरु की भिड़ंत में रोहित-विराट का आमना-सामना, पढ़ें पल-पल का अपडेट
LIVE: आज मुंबई और बेंगलुरु की भिड़ंत में रोहित-विराट का आमना-सामना, पढ़ें पल-पल का अपडेट
आईपीएल 2026
कौन सी कंपनी के बैट से खेलते हैं वैभव सूर्यवंशी, दुकान पर कितने का मिलता है? जिससे लगाते हैं लंबे-लंबे छक्के
कौन सी कंपनी के बैट से खेलते हैं वैभव सूर्यवंशी, दुकान पर कितने का मिलता है? जिससे लगाते हैं लंबे-लंबे छक्के
Advertisement

वीडियोज

165 मासूमों की आखिरी निशानी !
Sansani: ईरान के जख्मों की दर्दनाक उड़ान ! | ABP News | War
Khabar Filmy Hai: ग्लैमर की चमक के पीछे छिपी कड़वी सच्चाई आई सामने | 11 April 2026 | ABP News
Weekend Recap: 😳देखिये इस हफ्ते का weekend reacp, TV की दुनिया की सभी बड़ी हलचल एक साथ #sbs
'दोस्त' ऑफ ईरान... 'Ghosts' ऑफ बेरूत !
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US Iran Peace Talks In Pakistan: 'शांति की उम्मीद...', US-ईरान की नहीं बनी बात, पाकिस्तान की भूमिका पर क्या बोले कमर चीमा?
'शांति की उम्मीद...', US-ईरान की नहीं बनी बात, पाकिस्तान की भूमिका पर क्या बोले कमर चीमा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'जिन्हें उर्दू बोलनी है वो...', बंगाल चुनाव में CM योगी आदित्यनाथ का TMC पर बड़ा हमला
'जिन्हें उर्दू बोलनी है वो...', बंगाल चुनाव में CM योगी आदित्यनाथ का TMC पर बड़ा हमला
आईपीएल 2026
अचानक लखनऊ सुपर जायंट्स में कैसे आए दक्षिण अफ्रीका के George Linde? बैटिंग करने उतरे तो सब हुए हैरान
अचानक लखनऊ सुपर जायंट्स में कैसे आए दक्षिण अफ्रीका के जॉर्ज लिंडे? बैटिंग करने उतरे तो सब हुए हैरान
बॉलीवुड
Asha Bhosle Death News: 'मैं आखिरी मुगल हूं...', जब फिल्म इंडस्ट्री के सीक्रेट्स पर बोली थीं आशा भोसले
'मैं आखिरी मुगल हूं...', जब फिल्म इंडस्ट्री के सीक्रेट्स पर बोली थीं आशा भोसले
विश्व
अमेरिका से जंग के बीच ईरान में चुनाव का ऐलान, सामने आई तारीख
अमेरिका से जंग के बीच ईरान में चुनाव का ऐलान, सामने आई तारीख
ट्रेंडिंग
Asha Bhosle Death: अलविदा सुरों की मलिका… आशा भोसले के जाने से शोक में डूबा सोशल मीडिया, यूजर्स ने यूं दी श्रद्धांजलि
अलविदा सुरों की मलिका… आशा भोसले के जाने से शोक में डूबा सोशल मीडिया, यूजर्स ने यूं दी श्रद्धांजलि
हेल्थ
Heart Attack Vs Cardiac Arrest: क्या आप भी रहते हैं हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट को लेकर कन्फ्यूज, जानें दोनों में क्या अंतर?
क्या आप भी रहते हैं हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट को लेकर कन्फ्यूज, जानें दोनों में क्या अंतर?
शिक्षा
UPSC Recruitment 2026: UPSC ने निकाली कई पदों पर भर्ती, भारत सरकार के मंत्रालय में मिलेगी पोस्टिंग; जानें डिटेल्स
UPSC ने निकाली कई पदों पर भर्ती, भारत सरकार के मंत्रालय में मिलेगी पोस्टिंग; जानें डिटेल्स
ENT LIVE
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
ENT LIVE
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
ENT LIVE
Vaazha 2: Movie Review: Youth Centric Entertainer, Comedy और Nostalgia से भरपूर
Vaazha 2: Movie Review: Youth Centric Entertainer, Comedy और Nostalgia से भरपूर
ENT LIVE
आमिर खान ने अपने darkest phase का किया खुलासा, divorce के बाद alcohol addiction से जूझ रहे थे
आमिर खान ने अपने darkest phase का किया खुलासा, divorce के बाद alcohol addiction से जूझ रहे थे
ENT LIVE
रणवीर सिंह ने एक सीन के लिए खुद को घायल कर लिया, ले जाना पड़ा हॉस्पिटल Anurag Kashyap ने किया खुलासा
रणवीर सिंह ने एक सीन के लिए खुद को घायल कर लिया, ले जाना पड़ा हॉस्पिटल Anurag Kashyap ने किया खुलासा
Embed widget