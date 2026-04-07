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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026Watch: बुमराह की पहली गेंद पर छक्का, वैभव सूर्यवंशी का धमाकेदार वीडियो वायरल, देखें

Watch: बुमराह की पहली गेंद पर छक्का, वैभव सूर्यवंशी का धमाकेदार वीडियो वायरल, देखें

Vaibhav Suryavanshi Six Jasprit Bumrah: वैभव सूर्यवंशी और जसप्रीत बुमराह IPL में पहली बार आमने-सामने आए तो वैभव ने छक्का लगाकर इस बैटल को जीता.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 07 Apr 2026 10:48 PM (IST)
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7 अप्रैल 2026 की तारीख वैभव सूर्यवंशी को सदा के लिए याद रहेगी. इसी दिन IPL में उन्होंने पहली बार जसप्रीत बुमराह का सामना किया और उनकी पहली ही गेंद पर छक्का लगाकर क्रिकेट जगत को स्तब्ध कर दिया. बारिश के कारण मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स का मैच 11-11 ओवर का कर दिया गया है.

MI के लिए पारी का पहला ओवर दीपक चाहर ने फेंका, जिसमें उन्होंने 22 रन लुटा दिए थे. दूसरे ओवर में जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी करने आए और सामने थे 15 साल के वैभव सूर्यवंशी. बुमराह एकदम स्लॉट पर गेंद फेंक बैठे और सूर्यवंशी ने लॉन्ग-ऑन की दिशा में गगनचुंबी छक्का लगा दिया.

बारिश से प्रभावित इस मैच में पावरप्ले केवल 3.2 ओवर का ही था. वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल ने ऐसी तबाही मचाई कि पावरप्ले के भीतर उन्होंने 59 रन जोड़ दिए. 

बुमराह को लगाए 2 छक्के

IPL में जसप्रीत बुमराह की पहली गेंद पर वैभव सूर्यवंशी ने छक्का लगाया. सूर्यवंशी यहीं नहीं रुके, क्योंकि इसी ओवर में उन्होंने चौथी गेंद पर भी छक्का लगाया था. 11-11 ओवर के इस मैच में सूर्यवंशी ने 14 गेंद में 39 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली. इस दौरान उनके बल्ले से एक चौका और 5 छक्के निकले. इसी के साथ वैभव अब IPL 2026 में सबसे ज्यादा छक्के लगाने के मामले में समीर रिजवी के साथ संयुक्त रूप से पहले स्थान पर आ गए हैं.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 07 Apr 2026 10:38 PM (IST)
Tags :
JASPRIT BUMRAH MI Vs RR IPL LIVE Vaibhav Suryavanshi
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