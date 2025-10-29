इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) सिर्फ क्रिकेट का नहीं, बल्कि ग्लैमर, एंटरटेनमेंट और इमोशन का भी संगम है. इस लीग में जहां खिलाड़ी अपने प्रदर्शन से सुर्खियां बटोरते हैं, वहीं चीयरलीडर्स अपनी एनर्जी और डांस से स्टेडियम का माहौल बना देती हैं. क्या आप जानते हैं, एक वक्त ऐसा भी था जब IPL की एक चीयरलीडर ने अपने ही भाई के विकेट गिरने पर डांस किया था और वो भाई कोई आम क्रिकेटर नहीं, बल्कि दुनिया के महानतम ऑलराउंडरों में से एक थे.

इस दिग्गज की बहन बनी थी IPL चीयरलीडर

साउथ अफ्रीका के पूर्व दिग्गज क्रिकेटर जैक कालिस की बहन जेनिन कालिस (Janine Kallis) साल 2009 में IPL में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) की चीयरलीडर टीम का हिस्सा थी. उस वक्त IPL का दूसरा सीजन भारत से बाहर, साउथ अफ्रीका में खेला गया था क्योंकि देश में आम चुनाव चल रहे थे. दिलचस्प बात ये थी कि उसी सीजन में जैक कालिस रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) की टीम से खेल रहे थे.

जब बहन ने भाई के विकेट पर डांस किया

IPL 2009 के दौरान एक मैच में RCB के खिलाफ CSK की भिड़ंत हुई. मैच के दौरान जब जैक कालिस आउट हुए, तो मैदान में मौजूद जेनिन कालिस ने अपने ग्रुप के साथ भाई के विकेट पर डांस कर जश्न मनाया. कई लोगों को उस समय ये जानकर हैरानी हुई कि जो चीयरलीडर खुशी से नाच रही थी, वह उसी खिलाड़ी की बहन है जो अभी-अभी आउट हुआ था!

जैक कालिस का रिएक्शन

बाद में जब जैक कालिस से इस बारे में पूछा गया, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, “मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ा. जेनिन अपने काम के प्रति ईमानदार थी और मुझे उस पर गर्व है. अब मैं उसके सामने थोड़ा ध्यान से खेलूंगा, अगर वह विरोधी टीम की चीयरलीडर हुई तो.”

अब फिजियोथेरेपिस्ट बन चुकी हैं जेनिन

IPL में ग्लैमर का हिस्सा बनने के बाद जेनिन ने अब जिंदगी की नई राह चुन ली है. उन्होंने चीयरलीडिंग छोड़कर फिजियोथेरेपिस्ट के रूप में करियर बनाया. आज जेनिन लंदन में रहती हैं और एक प्यारी सी बेटी की मां भी हैं. वह अक्सर सोशल मीडिया पर अपने भाई जैक कालिस के साथ तस्वीरें शेयर करती हैं और दोनों की बॉन्डिंग फैंस को खूब पसंद आती है.