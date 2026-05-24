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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026IPL में प्लेऑफ में नहीं पहुंचने वाली टीम को कितनी प्राइज मनी मिलती है? जानें CSK और LSG को मिलेगा कितना पैसा

IPL में प्लेऑफ में नहीं पहुंचने वाली टीम को कितनी प्राइज मनी मिलती है? जानें CSK और LSG को मिलेगा कितना पैसा

IPL 2026 Prize Money: आईपीएल की चैंपियन टीम को करोड़ों रुपये की प्राइज मनी मिलती है. यहां जानिए क्या प्लेऑफ में ना पहुंचने वाली टीम खाली हाथ घर लौट जाती है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 24 May 2026 05:44 PM (IST)
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इंडियन प्रीमियर लीग की ट्रॉफी जीतने वाली टीम को हर साल बंपर प्राइज मनी मिलती है. चैंपियन और उपविजेता टीम पर खूब सारा पैसा बरसता है, वहीं प्लेऑफ में जाने वाली टीमों को भी प्राइज मनी का कुछ हिस्सा दिया जाता है. मगर पूरे सीजन मेहनत तो प्रत्येक टीम करती है, क्या प्लेऑफ में ना जाने वाली टीम खाली हाथ घर लौट जाती है. यहां जानिए चेन्नई सुपर किंग्स से लेकर मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स समेत प्लेऑफ में ना जाने वाली टीमों को कितनी प्राइज मनी मिलेगी?

आमतौर पर जब भी कोई ICC टूर्नामेंट खेला जाता है, प्राइज पूल सभी टीमों में बांटा जाता है. उदाहरण के तौर पर प्राइज पूल 50 करोड़ रुपये का है, तो उसे विजेता और उपविजेता के अलावा टूर्नामेंट में भाग लेने वाली सभी टीमों में बांटा जाता है. मगर आईपीएल के लिए BCCI ने ऐसा कोई नियम नहीं बनाया है.

जो टीम आईपीएल के प्लेऑफ में नहीं पहुंच पाती, उसे कोई प्राइज मनी नहीं मिलती है. इसका मतलब चेन्नई सुपर किंग्स, लखनऊ सुपर जायंट्स, मुंबई इंडियंस, दिल्ली कैपिटल्स और बाहर होने वाली अन्य टीमों को किसी भी तरह की प्राइज मनी नहीं मिलेगी.

प्लेऑफ वाली टीमों को कितना पैसा?

आईपीएल 2026 की प्राइज मनी को लेकर BCCI ने अब तक आधिकारिक रूप से कोई एलान नहीं किया है. आईपीएल 2025 को याद करें तो पिछले सीजन की चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू को 20 करोड़ रुपये की प्राइज मनी मिली थी. वहीं उपविजेता पंजाब किंग्स को 12.5 करोड़ रुपये मिले थे. तीसरे स्थान पर रहने वाली टीम को 7 करोड़ और चौथे स्थान पर रही टीम को 6.5 करोड़ रुपये की प्राइज मनी मिली थी.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 24 May 2026 05:44 PM (IST)
Tags :
INDIAN PREMIER LEAGUE IPL 2026 IPL 2026 Prize Money
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